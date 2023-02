Co wchodzi w zakres prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie?

Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie wiąże się z wykonywaniem wielu różnorodnych czynności z zakresu rozliczeń, wynagrodzeń i podatków. To obowiązki takie jak rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, porządkowanie i przechowywanie dokumentacji, przeprowadzanie inwentaryzacji czy odnotowywanie operacji gospodarczych. Są to czynności, które mają spory wpływ na funkcjonowanie firmy – w dużej mierze to właśnie od nich zależy opracowywanie planów w ramach działalności. Co więcej, nieodpowiednie wykonywanie tych zadań wiąże się ze sporymi konsekwencjami, przez co zdecydowanie warto zadbać o profesjonalne wsparcie.

Czym różni się outsourcing od księgowości „in house”?

Outsourcing polega na przekazaniu konkretnych obowiązków, wiążących się z prowadzeniem działalności, w ręce zewnętrznej firmy dysponującej wykwalifikowaną kadrą specjalistów w konkretnych dziedzinach. Alternatywą dla takiego rozwiązania jest zatrudnianie własnych pracowników, jednak istnieje jeszcze opcja, która znajduje się pomiędzy tymi dwoma podejściami. Mowa o usłudze, jaką jest księgowość in house, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych (lub nadzorowanie tego typu czynności) w siedzibie przedsiębiorstwa. Dzięki temu można zachować kontrolę nad wszelkimi procesami, a jednocześnie uniknąć niekorzystnych sytuacji, które mogłyby pojawić się przy korzystaniu z wewnętrznego zespołu, takich jak problemy z dostępnością pracowników. Księgowość w takim modelu może być prowadzona w formie pełnej lub częściowej.

Co obejmuje usługa księgowości „in house”?

Księgowość „in house” to kompleksowa usługa, która obejmuje m.in. wykonywanie kalkulacji podatkowych, sporządzanie raportów, zarówno dla właścicieli, jak i zarządu firmy, prowadzenie dokumentacji czy obliczanie czasu pracy. Dodatkowo przedsiębiorstwa korzystające z tej usługi mogą liczyć na profesjonalne doradztwo. To także wsparcie w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem najkorzystniejszych rozwiązań finansowych. Warto zaznaczyć, że takie rozwiązanie zapewnia nie tylko wygodę, lecz także oszczędności oraz większą elastyczność.

Dlaczego warto skorzystać z tego typu usług?

Wybór księgowości „in house” prowadzonej przez zewnętrzną firmę to szereg korzyści przede wszystkim dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Zalety, jakie wiążą się z tym rozwiązaniem, to przede wszystkim optymalizacja wydatków związanych z utrzymaniem pracowników oraz duża wygoda. Firmy stawiające na taką opcję mogą liczyć na profesjonalne, rzetelne wykonanie pracy we własnej siedzibie, a jednocześnie nie muszą zajmować się skomplikowanym procesem rekrutacyjnym i szkoleniowym.

