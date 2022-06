Krome – wysokiej jakości listwy dla Twojego domu lub mieszkania

Krome listwy wykończeniowe na ścianę

Dekoracje ścienne, sufitowe i przypodłogowe Krome mogą całkowicie zmienić oblicze wnętrza. Dawniej ich wykonanie było prawdziwym wyzwaniem, a materiały stosowane do wyprodukowania elementów zdobniczych wymagały odpowiedniej troski i konserwacji. Wszystko zmieniły nowoczesne technologie, które polska marka Krome umiejętnie wykorzystuje, tworząc listwy dekoracyjne odznaczające się wysoką jakością, trwałością i prostym montażem.

Krome funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat, dostarczając bogatą ofertę wysokiej jakości listew dekoracyjnych. W asortymencie producenta znaleźć można kilka rodzajów listew, wykonanych w różnych technologiach. Są to:

Listwy polistyrenowe pokryte warstwą polimeru, co gwarantuje im wysoką trwałość na uszkodzenia i wilgoć.

Listwy MDF lakierowane dostępne w szerokiej palecie kolorów – w tym listwy LED.

Listwy MDF ognioodporne.

Listwy XPS – w tym listwy LED.

Przy czym listwy Krome są nie tylko trwałe i proste w montażu, na uwagę zasługuje również bogaty wybór detali pod kątem wzorniczym. Marka oferuje bowiem zarówno listwy o designie minimalistycznym, jak i listwy o bogatszych zdobieniach. Do ciekawych propozycji producenta zaliczyć należy nowoczesne listwy LED, które obok stylowej dekoracji stanowią również dyskretne oświetlenie pomieszczenia. Ponadto praktycznie wszystkie listwy wykończeniowe Krome można malować na dowolny kolor, co dodatkowo zwiększa ich możliwości dekoracyjne.

Sztukateria Krome, czyli listwy do każdej aranżacji

Listwy dekoracyjne Krome to również szeroki wybór produktów pod względem ich zastosowania. Poszczególne detale mają charakter uniwersalny. Takie listwy ścienne Krome można z powodzeniem wykorzystać do tworzenia eleganckiej sztukaterii – czy to na ścianie, drzwiach czy nawet frontach meblowych. Dostępne są również listwy o konkretnym przeznaczeniu, takie jak:

listwy karniszowe

listwy gzymsowe

listwy przypodłogowe

Bogactwo wzorów poszczególnych detali pozwala na ich wykorzystanie zarówno w aranżacjach nowoczesnych czy minimalistycznych, jak i przy wystroju klasycznym oraz bardziej zdobniczym, inspirowanym złotym wiekiem sztukaterii, jakim był barok i rokoko.