Kredyt na leczenie. Jak sfinansować konieczne zabiegi lub operację?

Chociaż dostęp do zabiegów czy operacji możliwy jest w ramach publicznej, bezpłatnej opieki zdrowotnej, to zdarza się, że na termin operacji czy zabiegu trzeba bardzo długo czekać. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, dlatego decydują się na skorzystanie z leczenia komercyjnego, którego koszty trzeba pokryć z własnych środków. Jeśli są one niewystarczające, warto rozważyć wzięcie kredytu gotówkowego, dzięki któremu szybko można uzyskać solidny zastrzyk gotówki.

Czy kredyt gotówkowy może pokryć koszty leczenia?





Kredyt gotówkowy to forma finansowania, w ramach której pieniądze możesz przeznaczyć na dowolny cel. Oznacza to, że z otrzymanych środków możesz opłacić leczenie – w całości lub częściowo. Wszystko zależy od ciebie.

Bank nie potrzebuje informacji dotyczących tego, na co zamierzasz przeznaczyć pieniądze. Ważne jest to, czy masz odpowiednio wysoką zdolność kredytową oraz czy spłacisz zobowiązanie w wyznaczonym terminie.

Ile pieniędzy można pożyczyć w ramach kredytu gotówkowego?

Wysokość kredytu gotówkowego zależy od kilku czynników. Znaczenie ma nie tylko zdolność kredytowa, ale konkretna oferta banku. Niektóre instytucje oferują zaledwie kilkadziesiąt tysięcy złotych, a inne – nawet 200 000 zł z okresem finansowania do 10 lat.

Pamiętaj! Jeśli interesuje cię kredyt na leczenie, ubiegaj się o taką kwotę, jakiej faktycznie potrzebujesz. Gdy pożyczysz więcej, całkowita kwota do spłaty będzie znacznie wyższa. Musisz się zastanowić, czy twój domowy budżet będzie w stanie to „udźwignąć”.

Maksymalna kwota kredytu nie powinna być jedynym kryterium wyboru oferty. Warto zwrócić uwagę m.in. na okres finansowania, wysokość prowizji i oprocentowania. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że kredyt gotówkowy dobrze wpisuje się w twoje potrzeby i oczekiwania.

Kredyt gotówkowy na leczenie – krok po kroku

Procedury ubiegania się o kredyt na leczenie są podobne, jak w przypadku każdego innego kredytu gotówkowego. Należy:

wypełnić i złożyć wniosek kredytowy,

dostarczyć niezbędne dokumenty (w tym finansowe, o ile takie są potrzebne),

oczekiwać na decyzję ze strony banku.

Ostatnim elementem związanym z formalnościami– w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej – jest podpisanie umowy. Następnie pieniądze trafią do ciebie na wskazany rachunek bankowy.

Pamiętaj! O kredyt gotówkowy na leczenie możesz ubiegać się nie tylko bezpośrednio w placówce stacjonarnej, ale również online. Wystarczy wejść na stronę internetową konkretnego banku i tam wypełnić wniosek. Tym samym oszczędzasz mnóstwo czasu.

Fot. Adobe Stock