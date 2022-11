Kredyt gotówkowy – rodzaje oprocentowania

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz dodatkowej gotówki na remont kuchni, czy musisz uregulować opłaty związane z wakacyjnym wyjazdem, kredyt gotówkowy wspomoże Cię w realizacji dowolnego celu. Jednak przed wyborem idealnej oferty warto zwrócić uwagę m.in. na całkowitą kwotę zobowiązania, która jest zależna od wielu czynników w tym od wysokości oprocentowania, które dzieli się na dwa typy:

stałe – wiąże się z regularnymi opłatami o ustalonej kwocie i jest bezpiecznym rozwiązaniem dla osób obawiających się nagłych zmian stóp procentowych;

– wiąże się z regularnymi opłatami o ustalonej kwocie i jest bezpiecznym rozwiązaniem dla osób obawiających się nagłych zmian stóp procentowych; zmienne – comiesięczne koszty mogą zmniejszać lub zwiększać się i są uzależnione m.in. od wskaźnika WIBOR (czyli Warsaw Interbank Offer Rate).

Co jest lepsze – oprocentowanie stałe czy zmienne? Wszystko zależy od Twoich potrzeb, a także okresu kredytowania oraz rodzaju oferty. Większość banków oferuje kredyty gotówkowe o zmiennym oprocentowaniu, które wiążą się z wyższą zdolnością kredytową i nierzadko niższymi ratami. Warto jednak pamiętać o ryzyku, wiążącym się ze zmieniającymi się stopami procentowymi oraz wskaźnikiem WIBOR, które mogą zwiększyć wysokość comiesięcznych należności i tym samym nadszarpnąć domowy budżet. Nie bez przyczyny coraz większym zainteresowaniem cieszą się kredyty gotówkowe o stałej racie, która gwarantuje komfort, bezpieczeństwo i stabilność finansową.

Potrzebujesz pomocy finansowej? Znajdź eksperta mFinanse.pl i umów się na rozmowę w sprawie kredytu gotówkowego z oprocentowaniem stałym: https://mfinanse.pl/eksperci-mfinanse/

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem – wady i zalety

Oferty kredytów gotówkowych najczęściej opierają się na oprocentowaniu zmiennym. W przeszłości niosło ono za sobą wiele korzyści dla kredytobiorcy – raty nie ulegały znacznym podwyżkom, a spadające oprocentowanie sprawiało, że koszty udzielonego wsparcia finansowego malały. Niestety – zmieniająca się sytuacja geopolityczna oraz rosnąca inflacja oddziałują niekorzystnie na stopy procentowe, przez co kredytobiorcy mogą borykać się ze znacznym wzrostem kosztów zaciągniętych kredytów. Wiążące się z oprocentowaniem zmiennym ryzyko wymaga od klienta banku dużej elastyczności oraz możliwości dostosowania domowego budżetu do panujących warunków.

Pamiętaj: Jeżeli w przeszłości zdecydowałeś się na kredyt z oprocentowaniem zmiennym, ale masz problemy z jego spłatą, w każdej chwili możesz poprosić bank o restrukturyzację warunków umowy, na przykład poprzez wydłużenie okresu kredytowania.

Choć oprocentowanie stałe w przeszłości dotyczyło głównie kredytów o krótkim okresie spłaty, to aktualnie placówki bankowe coraz chętniej oferują swoim Klientom bezpieczne i wygodne stałe raty przy długoterminowym wsparciu finansowym. Warto wiedzieć, że koszty wybranego produktu bankowego są niezmienne przez wskazany okres w umowie kredytowej, co dla wielu kredytobiorców jest dużym ułatwieniem. Minusem stałych rat może być brak możliwości obniżenia ich wysokości w przypadku spadku stóp procentowych.

Planujesz zrobić remont mieszkania lub zakupić drogi sprzęt do domu? Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za stałym oprocentowaniem kredytu gotówkowego jest to, że o wiele łatwiej można zarządzać domowym budżetem. To także wygoda związana z regularnymi przelewami o stałej kwocie, które pozwalają na tworzenie długoterminowych planów i wyliczeń. Jeżeli rozglądasz się za kredytem gotówkowym na wygodnych warunkach, sprawdź oferty wielu banków na mFinanse.pl, która umożliwi Ci zrealizowanie swoich marzeń: https://mfinanse.pl/oferta-indywidualna/kredyt-gotowkowy/