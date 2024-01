Korzystasz z Home.pl? Uważaj na maile od podszywaczy o końcu ważności usług tej firmy

O co chodzi?

Oszuści wysyłają maile do właścicieli witryn o treści, że ich konto niedługo wygaśnie. Według informacji zawartych w wiadomości, należy zalogować się poprzez załączony link i odnowić domenę. Co istotne - chociaż jest on zapisany poprawnie, łącze odsyła do zupełnie innej strony! Może to skutecznie uśpić naszą czujność.

Przykład fałszywego maila poniżej:

Możesz stracić nie tylko pieniądze, ale też swoją witrynę na Home.pl!

Po kliknięciu w załącznik zostajemy przeniesieni na stronę wyglądającą łudząco podobnie do panelu logowania do Home.pl. Na tym etapie oszuści otrzymują mail i hasło powiązane z Twoją witryną. W kolejnym kroku, należy opłacić domenę poprzez podanie danych karty. Ta czynność może spowodować, że przestępcy będą mogli aktywować subskrypcję lub robić zakupy, ściągając pieniądze z Twojego konta! — informuje Elwira Charmuszko, młodszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa CyberRescue.

Przykład fałszywej strony logowania:

Jak nie stracić pieniędzy i konta?

Jeśli korzystasz z usług Home.pl lub podobnych dostawców hostingu i domen musisz być szczególnie czujny na potencjalne próby oszustw. Oto kilka kluczowych wskazówek, które pomogą Ci zabezpieczyć się przed takimi atakami:

1. Uważnie sprawdzaj adres nadawcy

Zawsze upewnij się, że email pochodzi bezpośrednio z wiarygodnego źródła. Adresy emailowe oszustów często są podobne do oryginalnych, ale zawierają drobne różnice. Jeśli nie masz pewności, czy mail pochodzi rzeczywiście od Home.pl, sprawdź adres nadawcy. Jeśli jest to adres, którego nie znasz, lepiej usuń wiadomość.

2. Nie klikaj w podejrzane linki

Jeśli otrzymasz email z prośbą o zalogowanie się lub wykonanie płatności, zawsze wpisz adres URL strony dostawcy usług ręcznie w pasku przeglądarki zamiast kliknąć w link zawarty w mailu.

3. Weryfikuj strony internetowe

Sprawdź, czy strona, na którą wchodzisz, jest zabezpieczona i czy jej adres wygląda prawidłowo. Pamiętaj, że fałszywe strony często naśladują wygląd oryginalnych witryn. Oszuści często podsyłają linki, które wyglądają identycznie jak te, które znajdziesz na stronie np. Home.pl. Aby się przed tym ustrzec, po prostu najedź kursorem na link i sprawdź, czy prowadzi do adresu, który znasz i któremu ufasz.

Przykład fałszywej strony transakcji:

4. Nigdy nie podawaj danych karty na nieznanych stronach

Podawanie danych karty kredytowej na stronach, które wydają się podejrzane, naraża Cię na ryzyko kradzieży środków. Jeśli otrzymujesz maila z informacją o płatności za domenę, zawsze udaj się bezpośrednio na stronę swojego dostawcy i sprawdź, czy rzeczywiście jest konieczność jej odnowienia.

5. Regularnie aktualizuj hasła

Używaj silnego hasła i zmieniaj je regularnie. Hasło powinno składać się z co najmniej 12 znaków, w tym dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Regularna zmiana haseł i używanie silnych, unikalnych kombinacji znaków może znacznie zwiększyć bezpieczeństwo Twojego konta.

6. Korzystaj z weryfikacji dwuetapowej

O ile to możliwe, aktywuj dodatkowe zabezpieczenia, takie jak weryfikacja dwuetapowa, na swoim koncie.

7. Zachowaj czujność na próby phishingu

Oszuści często stosują techniki phishingowe, wysyłając fałszywe wiadomości, które mają na celu wyłudzenie danych. Bądź świadomy tych metod i nie daj się zwieść.

8. Regularnie monitoruj aktywność na koncie

Regularne sprawdzanie historii transakcji i aktywności na koncie może pomóc szybko wykryć nieautoryzowane działania.

9. Zgłaszaj podejrzane aktywności

Jeśli zauważysz coś niepokojącego, niezwłocznie skontaktuj się z dostawcą usługi. Jeśli otrzymasz mail, który wygląda podejrzanie, oznacz go także jako SPAM. Dzięki temu, inne osoby nie dostaną tej wiadomości.

10. Aktualizuj oprogramowanie na swoim komputerze i telefonie

Aktualizacje często zawierają poprawki zabezpieczeń, które mogą uchronić Cię przed atakami.

11. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i antymalware

Oprogramowanie antywirusowe pomoże Ci wykryć i usunąć złośliwe oprogramowanie z Twojego urządzenia.

Choć cyberprzestępcy nieustannie wymyślają nowe metody wyłudzania danych i pieniędzy, przestrzegając powyższych zasad możesz znacznie zmniejszyć ryzyko, że padniesz ich ofiarą.

Zrzuty: CyberRescue, Foto: Racool_studio, Freepik