Korzyści płynące ze wdrożenia systemu do zarządzania procesami biznesowymi (BPM)

Co to jest zarządzanie procesami biznesowymi? Zanim poznasz powody, dlaczego BPM jest takie ważne, konieczne musisz się dowiedzieć, co BPM tak naprawdę znaczy. Zgodnie z definicją Gartnera, BPM (ang. Business Process Management), czyli zarządzanie procesami biznesowymi „to dyscyplina, która wykorzystuje różne metody do odkrywania, modelowania, analizowania, mierzenia, ulepszania i optymalizacji procesów biznesowych. Takie procesy koordynują zachowanie ludzi, systemów, informacji i rzeczy w celu uzyskania wyników biznesowych wspierających strategię biznesową”.