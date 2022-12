Konopie lekiem na raka?

Testy naukowe na konopiach

Wcześniejsze badania wykazały, że preparaty oparte na konopiach, skutecznie pomagają pacjentom chorym na różne dolegliwości – działają przeciwbólowo, stymulują apetyt , zmniejszają mdłości wywołane zatruciem organizmu w trakcie chemoterapii czy też pomagają pacjentom cierpiącym na bezsenność. Zanotowano ponadto pozytywny wpływ medycznej marihuany jako środka wspomagającego leczenie epilepsji, anoreksji oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu. Odpowiedzialna za to jest substancja zawarta w konopiach – tetrahydrokannabinol (THC) oraz Kannabidiol (CBD). Testy prowadzone przez wielu naukowców dowodzą, że tetrahydrokannabinol zawarty w konopiach powoduje osłabienie komórek rakowych. Marihuana i haszysz od dawna stosowane były w leczeniu ciężkich chorób, gdy inne metody nie dawały dobrych efektów. Pozytywne reakcje zaobserwowano między innymi przy stwardnieniu rozsianym i artretyzmie.

Marihuana kupiona na ulicy

Lekarze prowadzący testy nad medycznym zastosowaniem THC i CBD zawartego w konopi mówią że w żadnym razie nie namawiają nikogo do rozpoczęcia zażywania marihuany, z takiego biegu wydarzeń może wyniknąć o wiele więcej złego, niż dobrego. Medycy ostrzegają także przed konsumpcją haszyszu czy innych produktów konopnych zdobytych "na ulicy”. Receptę na w pełni bezpieczną, przebadaną medycznie marihuanę, można dostać na wiele dolegliwości, wystarczy skonsultować się z doktorem na Forum Haszysz w dziale z pytaniami do lekarza z kliniki medycznej marihuany.

Kilka słow o kanabinoidach

Kannabinoidy są to organiczne związki chemiczne wpływające na funkcję receptorów kannabinoidowych w organizmie człowieka, występują w marihuanie jako alkaloidy roślinne, nie rozpuszczają się w wodzie, za to można łatwo je rozpuścić w tłuszczach i wysokoprocentowych alkoholach oraz innych rozpuszczalnikach. Kannabinoidy pochodzą od ich poszczególnych kwasów 2-karboksylowych, zostało ich poznanych co najmniej osiemdziesiąt rodzai, są one produkowane zazwyczaj tylko wewnątrz trichomów roślin żeńskich. To równowaga proporcji ich stężeń działa na złożone odczucie stanu "upalenia".

Samodzielna hodowla konopi

Część osób wymagających leczenia konopiami z uwagi na brak dostępu do leku lub jego wysoką cenę, próbuje hodować konopie we własnym zakresie, co nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż nie są w stanie stworzyć warunków, jakie wymagane są przy uprawie medycznej marihuany przeznaczonej na rynek farmaceutyczny. Do tego w wielu miejscach uprawa oraz posiadanie marihuany jest nielegalne, więc tym bardziej odradza się podejmowania pochopnych działań w celu zdobycia haszyszu czy suszu konopi indyjskich.

Foto: Materiał partnera



Źródło: Publikacja partnera