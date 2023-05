Kongres For Social Media - Twoja firma w mediach społecznościowych. Spotkanie specjalistów i entuzjastów SoMe

Kongres For Social Media to spotkanie osób, które biorą odpowiedzialność za sukcesy i porażki prowadzenia kont firmowych w social media. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do zdobycia wiedzy, umiejętności i inspiracji, które pomogą uczestnikom wykorzystać pełen potencjał mediów społecznościowych w biznesie. Program wydarzenia obejmuje wystąpienia ekspertów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami na temat zarządzania kontami biznesowymi w social media.

Jak dotrzymać kroku dynamicznym zmianom w SoMe?

Jak informują organizatorzy kongresu cały czas towarzyszy nam duże tempo zmian na rynku i ciągłe podnoszenie poprzeczki. Osoby prowadzące profile w SoMe muszą tym samym sprostać wielu dynamicznym wyzwaniom, jak choćby nauka pracy w nowych warunkach i związane z tym podejmowanie nowych zadań i odpowiedzialności.

Dlatego też eksperci zaproszeni na Kongres For Social Media będą mówić m.in. o tym jak przekuć dynamikę zmian na nasz sukces. W tegorocznej edycji uczestnicy będą mieli okazję posłuchać świetnych prelegentów, którzy poruszą takie tematy jak:

✔ Zwinny plan social media, czyli z kim, kiedy i do kogo. O socialowej taktyce od strategii po kreację.

Dowiesz się, jak dobrać kanały social media, które pozwolą Ci efektywnie dotrzeć do grupy docelowej i realizować biznesowe cele.

Temat zaprezentuje Emilia Czerwiec, Creative Leader w Agencja Ancymony

✔ Nowoczesne taktyki Social Mediowe: od wykorzystania chatu GPT i AI, po optymalizację i content organiczny.

Czy dwuletnie strategie social mediowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku nadal mają rację bytu?

Jak dopasować się do obecnie panujących trendów?

W czym maszyny nie zastąpią dobrego content designera?

Między innymi na takie pytania odpowie Agnieszka, prezentując Wam obecnie trendujące taktyki social Mediowe

Temat zaprezentuje Agnieszka Banaś, Head of Social Media w Monday Group.

✔ LinkedIn w 2023 roku: odkrywaj nowe możliwości - AI, trendy i zmiana algorytmu.

LinkedIn ewoluuje w zawrotnym tempie - czy jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami? Odkryj tajniki przyszłości tego dynamicznego medium.

Temat zaprezentuje Adrian Gamoń, który podczas prelekcji:

przyjrzy się najnowszym zmianom, które wpływają na sposób prowadzenia biznesu i strategie marketingowe,

omówi tegoroczną aktualizację algorytmu, nowe funkcjonalności oraz rosnącą rolę sztucznej inteligencji

pokaże praktyczne wskazówki, które pozwolą Twojej firmie wykorzystać pełen potencjał LinkedIn i osiągnąć sukces.

✔ Segmentacja odbiorców w Social Media - zrób to mądrze!

Czy warto jeszcze segmentować odbiorców naszych reklam?

Czy może w dobie machine learningu jest to absolutnie zbędne?

Poznaj metody segmentacji użytkowników w Social Media i ich wartość dla biznesu.

Temat zaprezentuje: Sebastian Puchała, Facebook Ads Team Manager w Sempai.

✔ Temat: AI – w służbie social media – co musisz wiedzieć, co już działa. Pomysły, inspiracje i podpowiedzi.

Temat zaprezentuje: Natalia Skowrońska, Head of Social Media w Grupa Wirtualna Polska.

Bonusy dla uczestników

Uczestnicy bieżącej edycji Kongresu For Social Media otrzymają dodatkowo dostęp do wykładów z poprzednich edycji, co pozwala na jeszcze lepsze przygotowanie się do tegorocznego spotkania. Tematy udostępnionych prelekcji to, m.in.:

Trendy - jak być marką na czasie? Personalizacja – przyszłość czy modny, niewykorzystywany slogan – jak wykorzystać możliwości targetowania w social mediach. Podcast. Dlaczego co pół roku nagrywam go od nowa. Dlaczego jeszcze nigdy go nie opublikowałem. I dlaczego tego żałuję. Jak zbudować strategię komunikacji marki w mediach społecznościowych. Konsument, kontent, kontekst – dowiedz się, jak zbudować i zweryfikować komunikację marki w social media. Koniec z nudą na LinkedInie! Poznaj najciekawsze i najbardziej zaskakujące kampanie, które powstały na platformie dla profesjonalistów. Bądź na bieżąco – ostatnie zmiany funkcjonalności na Instagramie, TikToku i nie tylko. Podróż przez dżunglę, czyli co marketer powinien mierzyć w social media i jak to zinterpretować? O zbieraniu danych słów kilka. Złapać uwagę widza od pierwszej sekundy - czyli sztuka dobrych wstępów do filmów na TikToku. Reklama na LinkedInie. Wskazówki dzięki, którym nie przepalisz budżetu na kampanię. Klasyczny model 3C (consumer, category, company) i jego zastosowanie w budowaniu strategii social media. Rola emocji i motywacji w działaniach w mediach społecznościowych. 10 kreatywnych sposobów na skuteczną komunikację na Instagramie.

Uczestnicy dają najwyższe oceny

Kongres For Social Media odbywa się niezmiennie od 2014 roku i cieszy się dużym uznaniem wśród uczestników. Wydarzenie oceniane jest na 5,6 punktu na 6 możliwych. Uczestnicy chwalą merytoryczną wartość spotkania, różnorodność tematów i kompetencje prowadzących. Wydarzenie jest także doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i rozwijania sieci współpracy.



Poniżej przykładowe opinie uczestników z wcześniejszych edycji wydarzenia:

"Kongres ForSM zdecydowanie pomaga zrozumieć zmieniające się SoMe oraz być na czasie z ich trendami i zmianami funkcjonalności. Nawet jeśli jesteś specjalistą w branży, to Kongres pomoże Ci usystematyzować wiedzę i z pewnością znajdziesz tam dla siebie nową, ciekawą wiedzę." "Nie wahaj się! Takiej pigułki różnorodnej wiedzy nie zdobędziesz samodzielnie w tak krótkim czasie. A warto poszerzać horyzonty. :)" "Dużo specjalistycznej wiedzy przedstawionej przez praktyków w bardzo przystępny sposób." "Zdecydowanie warto! Rzeczowe omówienie aktualnych trendów w SoMe, ciekawe case studies, można wyjść z głową pełną inspiracji." "Bardzo polecam - tematy są na czasie, wręcz z "ostatniej chwili", kongres to nieoceniona kopalnia bieżących trendów przedstawiona przez praktyków, a nie teoretyków, którzy wiedzę czerpią tylko z książek." "Kongres For Social Media rozwiązuje problemy w zakresie działania w SM, daje praktyczne wskazówki, inspiruje i pozwala być na bieżąco z trendami. Ponadto daje możliwość poznania fantastycznych ludzi, których na co dzień nie widać, a wykonują podobną pracę do naszej." "To był inspirujący czas, który pozwolił uporządkować wiedzę i otworzyć kilka szufladek. Dał oddech od bieżączki i pobudził do kreatywnego myślenia. Jednym słowem dał dużo radości. Polecam." "Merytoryczna wiedza, samo mięso, różnorodność tematyczna, kompetentni prowadzący." "Kongres For Social Media jest dla osób, które chcą być na bieżąco i poszukują najnowszych informacji o trendach i zmianach w obrębie SoMe. Wszystko tu było. :)" “Jeżeli chodzi o social media, jest najlepszy w Polsce, serio!”





Więcej informacji oraz zapisy na Kongres For Social Media dostępne są na stronie:

Gorąco polecamy!