Kongres For Social Media - spotkanie osób, które odpowiadają za prowadzenie kont firmowych w social media już pod koniec października

ForSM:

▪ Kiedy: 26-27.10.2022

▪ Gdzie: Warszawa lub online - do wyboru

▪ www: forsm.pl

▪ Dla kogo: Jeżeli media społecznościowe biznesowo są dla Ciebie ważne - koniecznie dołącz do wydarzenia!

#ForSM to połączenie idealne >>>

Zbiór taktyk, podpowiedzi, rozwiązań i narzędzi, które pomogą osiągnąć zamierzone cele, czyli zawsze ciekawy i najwyższej jakości program

oraz

Fantastyczna atmosfera, dużo energii do działania i nowe znajomości

To wszystko sprawia, że Kongres jest jednym z ulubionych i ma ocenę 5,6/6





🔴 W mediach społecznościowych towarzyszy nam duże tempo zmian i ciągłe podnoszenie poprzeczki. 👉Musimy sprostać wielu nowym wyzwaniom.

🟠 Jak je wykorzystać, jak przekuć dynamikę zmian na nasz sukces?

🟠 To wszystko szykujemy dla Ciebie na Kongresie For Social Media!

BONUS: obecnie do każdego biletu dodajemy w prezencie wykłady z ostatnich edycji • łącznie 40 tematów!

Dzięki temu można naprawdę • zgłębić wiedzę, • uzupełnić braki i • rozwinąć swoje biznesowe konta!

➜ Skorzystaj z • ogromu doświadczenia, • porad, • konkretnych rozwiązań, • pomysłów na komunikację, • planowanie działań, • reklam oraz • skutecznego wdrożenia nowych rozwiązań w Waszych kanałach social media.

NASZA MISJA :

Program , który budujemy z myślą by dostarczyć ciekawe tematy , które podnoszą kwalifikacje uczestników, pomagają rozwijać konta firmowe , otwierają głowy i rozwijają skrzydła.

Przedstawienie ciekawych ludzi - prelegentów, którzy dzielą się swoimi pomysłami i bogatym doświadczeniem zawodowym, odnoszą na tym polu wiele sukcesów. Tworzą wiele ciekawych, również międzynarodowych projektów . Często zdobywają najwyższe odznaczenia za swoją pracę. Wiele z nich to pionierskie rozwiązania.

Zgromadzić uczestników i poznać ich wzajemnie . Ponieważ są to koleżanki i koledzy którzy posiadają również bardzo bogate doświadczenie, osobowości i są wspaniali ☺ dlatego uważamy że warto żeby się poznali.

Czas oderwania od codziennej pracy i obowiązków i naładowania baterii pomysłami, inspiracjami, nowymi relacjami. Czas, który pozwoli spojrzeć na swoje działania - odnieść je do „świata", nabrać perspektywy by wrócić i podejmować śmiałe, mądre decyzje.

Atmosfera w której ładujemy baterie – miejsce przyjazne, miejsce w którym na Ciebie czekamy, moresce pełne tolerancji i wzajemnego szacunku a także gdzie jest smacznie i ciekawie!

W agendzie październikowej m.in.:





26 października

1. Trendy - jak być marką na czasie?

Mateusz Murawski, K2 Create, Senior Social Media Manager



Opis: Media społecznościowe są w ciągłym ruchu. Gdy czytasz ten opis, zmieniają się mody, platformy i ich topowi użytkownicy. Z tego wykładu dowiesz się o najnowszych trendach w social mediach i jak za nimi nadążyć, żeby nie dostać zadyszki.

2. Personalizacja – przyszłość czy modny, niewykorzystywany slogan – jak wykorzystać możliwości targetowania w social mediach.

Agata Czech, LEGO, Senior Media Manager



Opis: Czego dowiemy się z mojej prezentacji:

- jak oszacować czy personalizacja ma sens?

- czy w każdych mediach powinniśmy wierzyć w to, jak targetujemy?

- kim jesteśmy dla Google’a? jak oszukać system

- personalizacja w dobie znikających i kasowanych cookiesów

- czy we wszystkie dane powinno się ślepo wierzyć

- mierniki określające sukcesy działań spersonalizowanych.

- Czy klikanie w banner i konwersje to jedyne miary sukcesu?

- ilość, jakość, a może da się to pogodzić?

3. Podróż przez dżunglę czyli co marketer powinien mierzyć w social media i jak to zinterpretować? O zbieraniu danych słów kilka.

Agata Weryszko, Plej, Head of Social Media



Opis: Jak odnaleźć się w gąszczu danych? Które z nich są ważne na danym etapie? Jakie wskaźniki przyjąć za najistotniejsze, a które są tylko pomocnicze? Z tego wykładu dowiesz się jak interpretować dane kampanijne, ich zależności między sobą oraz jakie czynniki mają na nie wpływ.

4. Koniec z nudą na LinkedInie! Poznaj najciekawsze i najbardziej zaskakujące kampanie, które powstały na platformie dla profesjonalistów.

Bartek Jeglejewski, Publicis Worldwide Poland, Creative Group Head

Opis: Czy LinkedIn musi być sztuczny, sztywny i pod krawatem? Zdecydowanie nie. Dowiedz się, jak nieszablonowo komunikować się na LinkedInie. Zobacz, co zadziałało w nagrodzonych, niestandardowych kampaniach. Zainspiruj się przykładami i poradami, które wykorzystasz potem w swojej komunikacji.

5. Złapać uwagę widza od pierwszej sekundy - czyli sztuka dobrych wstępów do filmów na TikToku.

Aleksandra Sidorowska, Onet, Social Media Specialist

Opis: Na TikToku ma znaczenie już pierwsza sekunda filmu. To ona decyduje o tym, czy widz zdecyduje się oglądać go dalej, czy przewinie palcem do kolejnego wideo i tym samym zmniejszy twoje szanse na viralowego TikToka. Jak złapać jego uwagę i sprawić, żeby został z nami na dłużej? Jak się zachowywać, jakich słów używać i jak dobierać tytuły, żeby przykuć jego uwagę? O tym opowie Ola Sidorowska.

6. Konsument, kontent, kontekst – dowiedz się, jak zbudować i zweryfikować komunikację marki w social media.

Emilia Czerwiec, Agencja Ancymony

Opis: Nauczę Cię, jak w prosty sposób zbudować komunikację marki, która uwzględnia kluczowe elementy.

Przedstawię Ci zasadę, która pozwala oceniać sensowność Twoich działań w social media i ewaluować pracę twórców Twojego kontentu.

Pokażę Ci, jak przeanalizować kontent i co jest ważniejszego od trendów?

27 października

1. Podcast. Dlaczego co pół roku nagrywam go od nowa. Dlaczego jeszcze nigdy go nie opublikowałem. I dlaczego tego żałuję.

Bartosz Walat, VMLY&R, Senior Copywriter

Opis: Kultura obrazkowa tak mocno zdominowała internet, że tworząc content social media, skupiamy się na dobraniu odpowiedniego zdjęcia lub na efektownej ekspozycji naszego produktu w filmie. Tymczasem większość osób kupuje produkt, bo ktoś ich namówił, ktoś im go polecił, ktoś dobrze o nim mówił. Albo tylko wspomniał. I dlatego musisz wiedzieć więcej o podcastach. Jak je robić i po co? Oraz dlaczego to nic nie kosztuje.

2. Jak zbudować strategię komunikacji marki w mediach społecznościowych.

Jagoda Prętnicka, 180heartbeats + JUNG v MATT, Brand Communication Director

Opis: Jak często myślicie o tym z kim rozmawiacie, jednocześnie rozważając dlaczego z nimi rozmawiacie oraz jak i kiedy warto dyskutować by było efektywnie... ponadto jaką formę komunikacji powinniście przyjąć i jakimi kanałami najlepiej udostępniać treści? Strategia mediów społecznościowych, to założenia określające cele komunikacyjne, taktyki, których użyjecie do ich osiągnięcia oraz wskaźniki, które będziecie śledzić, aby mierzyć swoje postępy. Chętnie podzielę się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami w tym obszarze – do zobaczenia!

3. Reklama na LinkedInie. Wskazówki dzięki, którym nie przepalisz budżetu na kampanię.

Adrian Gamoń

Opis: Kiedy warto z niej skorzystać? Jakie błędy popełniają początkujący reklamodawcy na LinkedInie? Co warto zrobić, aby była skuteczna? Z jakim budżetem dobrze jest startować? Na te inne pytania odpowiem podczas prelekcji. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma ode mnie checklistę z pomocą w planowaniu, optymalizowaniu i analizowaniu kampanii reklamowych na LinkedInie i innych platformach społecznościowych.

4. Bądź na bieżąco – ostatnie zmiany funkcjonalności instagram, tik tok i nie tylko.

Patrycja Majsik, McCANN Poland, Social Media Managerka



Opis: Czy Instagram to nowy TikTok, a TikTok to nowy Instagram? Obie platformy bardzo dynamicznie zmieniają się w ostatnich miesiącach. Testują nowe rozwiązania i wprowadzają nowe funkcjonalności. Z prezentacji dowiesz się, co się zmieniło, oraz co te zmiany oznaczają dla marek, twórców i użytkowników.

5. Kampanie wizerunkowe w SoMe, czyli jak ocenić skuteczność kampanii, które tylko z pozoru są niemierzalne?

David Dobrowolski, Salestube, One Social Lead



Opis: Niedocenianie potencjału kampanii wizerunkowych dla marek Na jakie wskaźniki zwracać uwagę Po czym poznać, że brand rośnie, badania świadomości

Jaki potencjał drzemie w niedocenianych kampaniach wizerunkowych? Jak za pomocą silnego brandu jesteśmy w stanie budować sprzedaż w długim okresie? Na jakie metryki warto zwrócić uwagę prowadząc kampanie branżowe? Które kanały Social Media wybrać?

6. Klasyczny model 3C (consumer, category, company) i jego zastosowanie w budowaniu strategii social media.

Marta Janiszewska, Grupa Freundschaft

Opis: Klasyk strategii, czyli model 3C – czy da się go przenieść na social media? Jak analizować konsumenta i kategorię w mediach społecznościowych i jak odnieść to do naszej marki? Jakie wyciągać z tego wnioski i gdzie szukać zwycięskiej strategii? Wszystko, co musisz wiedzieć ZANIM zaczniesz tworzyć content na swoje social media.

Obecnie Uczestnicy otrzymują >>> w prezencie BONUS w postaci wykładów z poprzednich edycji. Jest ich 40 i jest to bogaty materiał, z którego można korzystać już dziś:

Wśród bonusowych wykładów: