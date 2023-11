Kompleksowy przewodnik po rozwodzie: Kiedy zatrudnić adwokata rozwodowego we Wrocławiu?

Kiedy rozważyć zatrudnienie adwokata rozwodowego?

Sprawy rozwodowe zazwyczaj wymagają wsparcia adwokata – niezależnie od stopnia ich skomplikowania. Prawidłowe skonstruowanie pozwu rozwodowego jest istotnym elementem, który pozwoli bezproblemowo rozpocząć cały proces.

Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem czynności na każdym etapie procesu rozwodowego pozwala zredukować stres, związany z rozwodem. Dzięki wsparciu adwokata cała sprawa przebiega szybciej, a interesy obu stron są odpowiednio zabezpieczone (oczywiście wiele zależy od konkretnej sytuacji).

W niektórych sprawach rozwodowych skorzystanie z pomocy adwokata staje się nie tylko zalecane, ale wręcz konieczne. Szczególnie kiedy w grę wchodzi podział majątku wspólnego, porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej czy ustalenie kontaktów z dziećmi.

Adwokat rozwodowy – Wrocław

Jak wyjaśnia adwokat Iwo Klisz z Wrocławia, do takich szczególnych okoliczności należą: rozwód z orzekaniem o winie, rozwód za porozumieniem stron, ale z małżeńską wspólnotą majątkową (podział majątku wspólnego) czy rozwód małżonków, którzy wspólnie wychowują dzieci (wszelkie kwestie z tym związane: władza rodzicielska, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, alimenty itd.). Do takich sytuacji zalicza się również wspólnie zaciągnięty kredyt o znacznej wysokości lub duża dysproporcja w zarobkach małżonków.

Doświadczony prawnik rozwodowy pomoże również w negocjacjach z małżonkiem, który nie zgadza się na proponowane warunki. Należy pamiętać, że osiągnięcie porozumienia jest kluczowe w postępowaniu rozwodowym, ponieważ pozwala na szybkie orzeczenie rozwodu. Niezbędny jest wówczas adwokat rozwodowy. Dobry adwokat rozwód wrocław przeprowadzi przez cały proces i pomoże uzyskać zadowalający wyrok rozwodowy.

Korzyści zatrudnienia specjalisty

Adwokat od rozwodów ma odpowiednią wiedzę, a ponadto przeprowadził setki spraw rozwodowych, co daje doświadczenie. Oczywiście możesz wystąpić w sądzie samodzielnie jako strona postępowania. Musisz jednak pamiętać o wielu kwestiach. Jako strona sprawy o rozwód musisz przede wszystkim stosować się do wszelkich wymogów formalnych.

Wszystkie pisma procesowe, które przygotujesz i złożysz na rozprawie (ale także wypowiedzi do sądu i pytania do świadków) najczęściej muszą spełniać takie same wymogi, jakie nakłada się na adwokata. Nietrudno się domyślić, że łatwo wówczas o błędy procesowe czy potknięcia, wynikające z nieznajomości niuansów prawa. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, to całkowicie normalne. Pomoże tu specjalista, jakim jest prawnik rozwodowy.

Pamiętaj też, że musisz ściśle stosować się do wymagań obowiązujących na sali sądowej. Możesz zabierać głos wyłącznie w określonych przypadkach, które są zawarte w przepisach procedury cywilnej. Ponadto sędzia oraz urzędnicy sądowi pozostaną bezstronni, a co za tym idzie – nie otrzymasz żadnego wsparcia w zakresie porad prawnych. Takie działanie mogłoby naruszyć bezstronność. Jednym zdaniem – bez pomocy specjalisty od rozwodów pozostaniesz sam ze swoimi wątpliwościami i pytaniami. W przebiegu sprawy rozwodowej czy w przypadku orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie nawet najmniejszy błąd może cię wiele kosztować.

Jak podkreśla prawnik z Wrocławia – uniknięcie błędów procesowych, merytoryczne przygotowanie się do postępowania sądowego oraz znajomość licznych wymogów formalnych to podstawa, jeśli chcesz pomyślnie przejść przez sprawę rozwodową.

Jak wybrać odpowiedniego adwokata rozwodowego?

Sprawy rozwodowe wymagają odpowiedniego podejścia. Ważne zatem, aby wybrany adwokat specjalizował się w prawie cywilnym, w tym przede wszystkim prawie rodzinnym i opiekuńczym. Niezbędne jest także doświadczenie, zdobyte w czasie prowadzenia spraw rozwodowych. Przed podjęciem współpracy warto także zapoznać się z opiniami klientów, którzy korzystali ze wsparcia danego adwokata.

Jak tłumaczy adwokat z Kancelarii Adwokackiej Klisz i Wspólnicy, ważna jest również znajomość lokalnego systemu prawno-sądowego (adwokat rozwodowy Wrocław powinien znać specyfikę procesu rozwodowego dla tego konkretnego miasta). Równie ważna jest sprawna komunikacja z adwokatem, a także indywidualne podejście, co pozwala zrozumieć i przeanalizować sytuację klienta.

Koszty związane z zatrudnieniem adwokata

Trzeba pamiętać, że każda sprawa rozwodowa jest inna. Ostateczne koszty uzależnione są od takich czynników jak stopień skomplikowania sprawy czy czas jej trwania. Wiele elementów wpływa na ilość pracy, jaką adwokat musi poświęcić w danej sprawie rozwodowej. Na początek z pewnością warto zasięgnąć porady prawnej. Koszt takiej porady wynosi 300 złotych. Jeżeli jednak zlecisz kancelarii prowadzenie sprawy sądowej i udzielisz stosownego pełnomocnictwa, to koszt ten zostanie zaliczony na poczet honorarium adwokata.

Biorąc to wszystko pod uwagę, należy powiedzieć jasno, że nie ma sztywnego cennika usług adwokackich. Jak wyjaśnia prawnik z Kancelarii, przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. W akcie tym podane są stawki minimalne, poniżej których adwokat po prostu nie może podjąć się prowadzenia sprawy. Jeśli sprawa rozwodowa nie jest zbyt skomplikowana i prowadzi do szybkiego wydania wyroku rozwodowego przez sąd, koszty te oscylują wówczas wokół stawki minimalnej.

Proces rozwodowy we Wrocławiu: Co warto wiedzieć?

Jak podkreśla adwokat Iwo Klisz, procesy rozwodowe we Wrocławiu zwykle przebiegają sprawnie przy odpowiednim wsparciu prawnym. Zazwyczaj już kilka tygodni po zakończeniu negocjacji zostaje wyznaczony termin rozprawy przed Sądem. Oczywiście wiele zależy od konkretnej sprawy, o czym już wspominaliśmy.

Trzeba także wiedzieć, do jakiego Sądu należy się zwrócić z pozwem. We Wrocławiu właściwym organem do rozpoznania pozwu rozwodowego jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu XIII Wydział Cywilny-Rodzinny.

Rozwód Wrocław – jak rozwieść się szybko i bezproblemowo?

Gdy dochodzi do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego rozwód jest najlepszym rozwiązaniem. Dobry prawnik rozwodowy pomoże przejść przez trudny czas rozwodu – nie tylko na gruncie prawnym, ale także oferując empatyczne podejście i wsparcie emocjonalne.

Z uwagi na to, że każda sprawa rozwodowa ma indywidualny charakter, nie da się zamieścić w artykule wszystkich informacji.

Foto: Pexels, treść: materiał partnera