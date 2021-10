Kolorowa biżuteria do jesiennej stylizacji

Klasyka zawsze w modzie

Srebrna biżuteria jest ponadczasowa. Jej klasyka od wieków zachwyca kobiety. To bowiem kwintesencja elegancji, stylu i klasy. Dzięki wzbogaceniu jej różnymi kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi o wielu kolorach sprawia, że możemy ją nosić do każdej stylizacji. Decydując się na zakup biżuterii wykonanej ze srebra wybieramy nie tylko jakość, ale również bezpieczeństwo. Biżuteria srebrna oferowana bowiem w sklepie Prana to produkty najwyższej jakości wykonane z próby 925. Jeśli szukasz zatem biżuterii ponadczasowej, na którą moda nigdy nie przeminie, srebro rodowane to najlepszy wybór.

Kamienie szlachetne wzbogacają blask srebra

Srebro doskonale odnajduje się w towarzystwie kamieni szlachetnych, które mienią się wszystkimi możliwymi kolorami. Dzięki uniwersalizmowi jaki prezentuje kruszec srebra możemy bawić się zestawieniami kolorystycznymi i nosić biżuterię z różnymi rodzajami kamieni. Zaczynając od delikatnych srebrnych naszyjników i drobnych kolczyków, kończąc na zjawiskowych srebrnych bransoletkach damskich i wisiorkach z większymi zawieszkami.

Srebrna biżuteria najlepszym dodatkiem damskiej stylizacji

Sezon jesień/zima 2021/22 to zdecydowanie czas pierścionków z efektownymi zdobieniami i wprawionymi kamieniami. Na wybiegach światowych projektantów jak i wśród wielu kont Influencerek na Instagramie możemy obserwować stylizacje w których dominują intensywne kolory, kontrastujące z resztą stylizacji. Moda na biżuterię XXL trwa w najlepsze i dotyczy również naszyjników, bransoletek czy kolczyków.

Jeśli jesteście fankami wielu kolorów – nie ma problemu! W tym sezonie równie modne co mono-kolorystyczne dodatki, są również te w odcieniach tęczy. Łączcie zatem wszystkie kolory biżuterii, które nastrajają Was pozytywnie i dodają Wam energii.

Jeśli z kolei kochacie minimalizm warto postawić na jeden zdecydowany akcent kolorystyczny. Wśród takich rozwiązań doskonale sprawdzą się długie łańcuszki z kolorową, klasyczną zawieszką np. w kształcie koła czy łezki oraz cienka bransoletka ze zdobieniami.

Warstwy – hit sezonu!

W tym sezonie projektanci zakochali się w warstwach. Zakładajmy więc kilka pierścionków na jedną dłoń a nawet palec, bransoletki ciekawiej będą wyglądać połączone stylami i kolorami a naszyjniki występując w duecie. Pamiętajmy jednak w tym kolorowym szaleństwie o dobrym stylu i smaku. Niezależnie od tego jakie kolory wybierzemy, każdorazowo zwracajmy uwagę by pasowały one do stylizacji i z hitu nie stały się kiczem.

Prana to doskonały pomysł na prezent

Biżuteria to zawsze dobry pomysł na prezent. Jeśli więc szukasz prezentu dla żony, siostry czy mamy zapoznaj się już dzisiaj z szeroką ofertą sklepu z biżuterią Prana oferującego najwyższej jakości srebrną biżuterię.