Mówiąc o tym kim jest ortodonta powinniśmy zacząć od tego, że leczenia wymaga nie tylko próchnica, choroby dziąseł czy przyzębia, ale również powszechnie występujące wady zgryzu. Wbrew wciąż pokutującej, choć nieprawdziwej opinii “krzywe zęby” nie są bowiem jedynie defektem estetycznym i mogą mieć poważny wpływ na nasze zdrowie oraz samopoczucie.

Wady zgryzu powodują nie tylko kompleksy czy obniżony nastrój, ale również mogą przyczyniać się do rozwoju innych chorób zębów. Sprawiają również, że zęby nierównomiernie się ścierają, niemożliwe jest prawidłowe wyrznięcie się zębów stałych co powoduje ból a także mogą doprowadzić do rozwoju chorób laryngologicznych (np. chrapania) oraz utrudnić prawidłowe spożywanie, przeżuwanie oraz trawienie pokarmów. By do tego nie dopuścić - konieczna jest wizyta oraz leczenie u ortodonty.

Kim jest ortodonta?

Przejdźmy jednak do meritum a więc wyjaśnienia kim jest lekarz ortodonta. Mówiąc najprościej, jest to specjalista, który zajmuje się leczeniem wad zgryzu oraz wad twarzowo-szczękowych. To lekarz posiadający kompleksową wiedzę na temat rozwoju nie tylko zębów ale również szczęki, kości twarzy oraz głowy. Co ważne, wciąż pokutuje mit, że ortodonta to lekarz, który może pomóc pacjentowi jedynie w okresie dziecięcym. Nie jest to jednak prawdą. Nowoczesne metody i rozwiązania, którymi dysponują ortodonci pozwalają im pomagać również osobom po urazach, zmagającymi się z wadami zgryzu czy budowy szczęki również w okresie dorosłym.

Co robi ortodonta? Jak wygląda leczenie?

Działania lekarza ortodonty mogą nie wydawać się spektakularne, ponieważ podczas leczenia w przeciwieństwie do leczenia stomatologicznego nie kończy się w ciągu jednej lub maksymalnie kilku wizyt. Rolą ortodonty jest naprostowanie układu zębów i szczęki tak, by odzyskały one prawidłowy wygląd oraz odpowiednią funkcjonalność. Wymaga to zastosowania aparatów ortodontycznych - które obecnie są dostępne w bardzo różnych formach. Aparaty to rodzaj stałego zabezpieczenia a jednocześnie stymulator, który pod wpływem działania sił fizycznych doprowadza do zmian w obrębie zębów i szczęki. Leczenie ortodontyczne wymaga regularnych wizyt oraz dopasowywania aparatu pod aktualne położenie kości i zębów. Nierzadko regularne wizyty odbywa się nawet przez dwa-trzy lata. Niemniej jednak jest to warte możliwości uzyskania pięknego uśmiechu oraz prawidłowego funkcjonowania szczęki. Zakres problemów jakie leczą ortodonci jest bardzo szeroki. Wśród nich wymienić możemy między innymi zgryzy otwarte, głębokie, przodozgryzy, nadliczbowe zęby, stłoczenia oraz wiele innych schorzeń.

Gdzie znaleźć sprawdzonego ortodontę?

Dobrego ortodontę wcale nie jest tak łatwo znaleźć. Warto zasięgnąć opinii znajomych lub poszukać specjalisty w sieci wpisując np. „ortodonta Kraków” i zwracając uwagę na opinie jaką dany lekarz posiada.