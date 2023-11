Kilka mało znanych wydarzeń, na które postawiono zakłady

Piłka nożna, koszykówka, tenis, siatkówka, UFC i sporty motorowe — to tylko niektóre z głównych tematów bezpośrednio związanych z zakładami bukmacherskimi, których obstawianie umożliwi Ci w Vulkan Bet login, a które są jednymi z najbardziej znanych i najczęściej wybieranych w dzisiejszych czasach. Jednak wiele osób nie wie o tym, że świat zakładów bukmacherskich może być o wiele bardziej szalony, niż to jesteś w stanie sobie wyobrazić. W końcu, aby postawić zakład, wystarczy mieć chęć, a ludzka wyobraźnia jest ku temu żyznym i bardzo odpowiednim gruntem. Na całym świecie wiele osób obstawiało szalone i dziwne zakłady albo dlatego, że mieli przeczucie, albo po prostu bez wyraźnego powodu dla zabawy. Niektórzy z nich mogli być uważani za szaleńców, ale po napełnieniu kieszeni pieniędzmi stali się jednymi z najszczęśliwszych ludzi na świecie.

Najbardziej absurdalne zakłady w historii

Wyodrębniliśmy niektóre z tych szalonych zakładów, aby każdy czytający mógł zaspokoić swoją ciekawość. W ten sposób łatwiej będzie Ci znaleźć dziwaczne okazje, obstawiać szalone zakłady i być może pojawić się na przyszłej liście najbardziej nietuzinkowych pomysłów!

Przesadny zakład na piłkę nożną

Ludzie mówią, że nie warto rozmawiać o piłce nożnej, polityce i religii, bo to bardzo osobiste sprawy. A jeśli chodzi o piłkę nożną, to faktycznie wiele osób traci panowanie nad sobą i myśli bardziej sercem niż rozumem, co dokładnie się stało w omawianym przypadku.

W Ugandzie odbywa się 5 różnych rodzajów wesel. Jedno z nich, zwana zwyczajowym (kwanjula lub okuhingira), pozwala mężczyźnie poślubić więcej niż jedną żonę. Henry Dhabasani, mężczyzna mający już trzy żony i pięcioro dzieci, a jednocześnie zagorzały kibic Arsenalu, założył się ze swoim przyjacielem Rashidem Yigą, fanem Manchesteru United, o zwycięstwo w najbliższym starciu obu tych zespołów w następnej kolejce Premier League. Zakład obejmował nowy samochód Yigi z jednej strony i żonę Dhabasaniego z drugiej!

Zakład ten został zawarty, a następnie lokalna społeczność z zainteresowaniem obserwowała rozwój wydarzeń. Manchester United wygrał spotkanie wynikiem 1:0 po golu Robina van Persiego, który, co ciekawe, przez wiele lat był zawodnikiem Arsenalu, co z pewnością sprawiło, że porażka była jeszcze bardziej bolesna dla Henry’ego Dhabasaniego.

Według doniesień Dhabasani nie mógł się pogodzić z takim rozstrzygnięciem, ale zakład był zawarty oficjalnie. W efekcie tego liczba żon pana Henry’ego zmniejszyła się o 1, z czego zarówno była pani Dhabasani, jak i pan Rashid Yiga byli ostatecznie bardzo zadowoleni.

Najlepsza decyzja w życiu

Ruletka jest ikoną gier hazardowych oraz bardzo szanowaną i popularną rozrywką na całym świecie. Angielska hazardzistka Ashley Revell potraktowała ją w pewnym momencie swojego życia naprawdę poważnie i podjęła zaskakującą decyzję, która mogła odmienić jej przyszłość. Choć w momencie jej podejmowania nie wiedziała jeszcze czy na lepsze, czy na gorsze. Otóż Revell borykająca się z problemami natury finansowej i trudnym do utrzymania domem otrzymanym niedawno w spadku sprzedała wszystko, co miała, nawet ubrania, zamieniając swoje dobra na kwotę 135 300 USD. Następnie zdecydowała, że sumę tę postawi na jedną tylko rundę ruletki.

Do wielkiego zakładu doszło w hotelu Plaza w Las Vegas. Zakład padł na czarne liczby, ale w ostatniej chwili Revell zmieniła swój typ na czerwone. Okazało się to doskonałą decyzją, ponieważ kulka zatrzymała się na czerwonej siódemce. W rezultacie Ashley wróciła do domu, mając majątek w wysokości 270 000 dolarów, jako że pozostałe 600 dolarów pozostawiła krupierowi w formie napiwku. Pieniądze przeznaczyła na rozpoczęcie własnej działalności związanej z pokerem online.

Niepowiązane zdarzenia mogą również stać się powodem do zawarcia zakładu

Bardzo się myli ten, kto sądzi, że powodem do obstawiania zakładów mogą być tylko powiązane ze sobą zdarzenia, np. mecze z tych samych mistrzostw czy wybory prezydenckie. Niezidentyfikowany do dziś Walijczyk postawił w 1989 roku zakład obejmujący kombinację czterech wydarzeń, które nie miały ze sobą zbyt wiele wspólnego i które musiałyby zostać zrealizowane do roku 2000, aby zakład uzyskał status zwycięskiego:

Wokalista Cliff Richard otrzyma tytuł szlachecki w ramach brytyjskiego systemu honorowego.

Zespół U2 wciąż pozostałby aktywny i nagrywał nowe utwory po 2000 roku.

Brytyjskie telenowele „Eastenders” i „Neighbors” nadal będą częścią programu kanału BBC.

Zakład za 30 funtów zamienił się w oszałamiającą kwotę 194 400 funtów dzięki absurdalnemu kursowi 6479/1. Do dziś jest to jeden z najbardziej dochodowych zakładów typu parlay w całej historii. Łatwo więc zrozumieć, dlaczego zwycięzca chciał pozostać anonimowy.

Rzadko zdarza się spotkać ludzi, którzy dokonali tak trafnych i zyskownych wyborów, ale obstawiać zakłady może każdy. Z pewnością widok tych szalonych zakładów, dzięki którym zarobiono tak dużo pieniędzy, jeszcze bardziej budzi chęć bycia kolejnym wielkim zwycięzcą. Na szczęście dzięki łatwości, jaką zapewnia rozwój Internetu, każdy może obstawiać zakłady online, gdzie zainteresowani nie muszą nawet wychodzić z domu, aby mieć szansę wytypowania zwycięstwa swojej ulubionej drużyny lub kilku innych wydarzeń.