Kiedy warto inwestować w okna aluminiowe?

Okna aluminiowe od firmy Medrus o doskonałym poziomie izolacji akustycznej i termicznej

Aluminium to metal, który słynie ze swoich unikalnych właściwości - jest bowiem jednocześnie bardzo wytrzymały i lekki. Z tego względu jest używany w naprawdę wielu gałęziach gospodarki, a od niedawna używa się go także w stolarce okiennej. Wcześniej panowało bowiem, że metal nie będzie dobrze zapewniał dobrej izolacji akustycznej oraz termicznej. Okna aluminiowe firmy Medrus to doskonały przykład na to, jak człowiek może się mylić - aczkolwiek należy wspomnieć, że użytkowanie tego typu stolarki umożliwiły również zmiany w stosowanej izolacji. Tak samo, jak samo aluminium, tak samo okna od Medrus są wyjątkowo wytrzymałe na czynniki pogodowe oraz inne obciążenia, a ich profile nie wymagają konserwacji (tak jest w przypadku okien drewnianych). Ważną kwestią jest także współczynnik Uw, określający przenikalność cieplną całego okna, który zgodnie z aktualnym prawem nie może przekraczać 0,9 m²K. Okna aluminiowe firmy Medrus mają Uw o wartości około 0,7-0,8, co pozwala wybudować tzw. dom pasywny, czyli taki, w którym straty energii ograniczane są do minimum.

Aluminiowe okna od Medrus - ekologiczne, estetyczne i efektowne

Polecane w artykule okna od Medrus świetnie sprawdzą się w przypadku nowoczesnych budynków, przeszklonych dachów w nietypowych kształtach, a także wysokich wieżowcach. Jak już zostało wspomniane, stolarka aluminiowa jest bardzo estetyczna, ma też lekko surowy wygląd, dzięki czemu tak świetnie sprawdza się jako wykończenie elewacji różnego rodzaju projektów budowlanych. Okna aluminiowe firmy Medrus to także gwarancja lekkiej konstrukcji - dlatego też są one bardzo często wybierane do oszklenia wieżowców. Jeśli w domowych pomieszczeniach zależy Ci na tym, aby były one naturalnie doświetlone, przeszklona przestrzeń będzie prezentować się bardzo efektownie, a Ty osiągniesz wymarzony efekt. Skąd natomiast bierze się opinia, że okna aluminiowe firmy Medrus (i nie tylko tego producenta) są najbardziej ekologiczne? Przede wszystkim ze względu na wysoki współczynnik termoizolacji, ponieważ świetnie sprawdzają się one w domach pasywnych, ale ważny jest też fakt, że w porównaniu do stolarki plastikowej czy drewnianej, do ich produkcji zużywa się dużo mniej materiałów.

Poznaj okna od Medrus, polskiego producenta, oferującego stolarkę na wymiar!

Okna od Medrus możesz obejrzeć w Warszawie, w sklepie stacjonarnym firmy, który znajduje się przy ulicy Gruchacza 35B. Marka oferuje także darmową usługę, która obejmuje pomiar oraz wycenę stolarki u Klienta. Jeśli szukasz solidnego, sprawdzonego producenta, z pewnością warto zapoznać się z asortymentem Medrus. Okna aluminiowe w korzystnych cenach znajdziesz właśnie w tej firmie!