Kasy fiskalne online – co warto o nich wiedzieć?

Czym są kasy fiskalne online?

Kasy fiskalne online są nową kategorią urządzeń fiskalnych. Mianem kasy fiskalnej online nazywa się urządzenia, które pod względem funkcjonalności i budowy są zbliżone do modeli starszych generacji, ale dodatkowo posiadają zdolność do komunikacji przez Internet. Innymi słowy, wyróżniają się tym, że komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas.

CRK (inaczej Repozytorium) to miejsce, w którym gromadzone są między innymi raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne oraz informacje o przeglądach okresowych. Zazwyczaj domyślnie kasa łączy się z Repozytorium co dwie godziny (czasami można ten czas zmienić), tym samym wymiana informacji z reguły odbywa się niemal na bieżąco. Co istotne, wymiana danych z CRK odbywa się automatycznie, bez ingerencji właściciela urządzenia. W związku z czym bardzo ważne jest zapewnienie stałego dostępu do Internetu.

Warto odnotować, że poza zakupem urządzenia i zapewnieniem stałego dostępu do Internetu, konieczne jest zawarcie umowy z serwisantem, który posiada odpowiednie uprawnienia. Następnie razem z serwisantem należy przeprowadzić proces instalacji oraz fiskalizacji nowej kasy.

W momencie, gdy zostanie zarejestrowana nowa kasa fiskalna online powstaje konieczność wyrejestrowania dotychczasowego urządzenia. Żeby to wykonać należy złożyć w US wniosek z prośbą o wyrejestrowanie poprzedniej kasy fiskalnej z ewidencji.

Przedsiębiorcy, którzy planują zakup nowej kasy fiskalnej online mogą skorzystać z ulgi na zakup kas fiskalnych online, która wynosi 90% wartości kasy netto (maksymalnie 700zł). Przykłady kas fiskalnych online można znaleźć na kasyserwis.pl.

Dla jakich branż kasy fiskalne online są obowiązkowe?

Wirtualne kasy fiskalne są uważane za rewolucje technologiczną w obszarze fiskalizacji, dzięki której walka z szarą strefą stała się prostsza. Jest to jednak rewolucja, która nie została wdrożona w sposób natychmiastowy. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić obowiązek posiadania kasy fiskalnej online w sposób stopniowy. Pierwsze branże były zobowiązane do przejścia na nowe urządzenia od 1 stycznia 2019 roku (między innymi firmy świadczące usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz handlujące paliwami).

Od 1 lipca 2021 roku obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej online dotyczy również poniższych branż:

Kosmetyczki

Lekarze

Stomatolodzy

Prawnicy

Fryzjerzy

Kluby fitness i siłownie

Początkowo powyższe branże miały mieć obowiązek posiadania kasy fiskalnej od 1 stycznia 2021 roku, jednak ustawodawca zdecydował się przedłużyć termin do 1 lipca 2021 roku.

Z kolei od stycznia 2022 roku obowiązek posiadania kasy fiskalnej online dotyczy podmiotów, które uczestniczą w systemie TaxFree.

Pozostali przedsiębiorcy również muszą zacząć myśleć o wymianie swoich starych kas fiskalnych, gdyż wedle zapowiedzi od 2023 roku możliwy będzie zakup wyłącznie kas online. Warto odnotować, że w 2023 roku stare tradycyjne kasy wciąż będą mogły być eksploatowane. Niemniej jednak, w dłuższym terminie w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe prawdopodobnie wirtualne kasy fiskalne będą coraz powszechniej stosowane.