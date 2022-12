Już 76 proc. Polaków posiada smartfon. Urządzenia te przejmują często zadania domowych komputerów, ale ich przyszłość jawi się jeszcze ciekawiej

Te i inne dane na temat branży mobile znalazły się w raporcie Digital Care „10 lat mobilnej rewolucji”, przygotowanym z okazji 10-lecia firmy.

Smartfon w niemalże każdej kieszeni, coraz mniej komputerów i więcej konsoli

Według danych udostępnionych przez Kantar Public na potrzeby raportu Digital Care Group, 10 lat temu z tradycyjnych komórek z klawiaturą korzystało 82,6% Polaków. Jednak w ciągu dekady liczba ta zmalała do 17,3% osób. Obecnie 76,8% osób posiada smartfony, a jedynie 5,4% tradycyjne telefony.

Polscy użytkownicy masowo rezygnują też z telefonów stacjonarnych. Jeszcze w 2012 roku używano ich w 32,1% gospodarstw domowych. W 2022 roku jedynie w 4,3%.

Coraz rzadziej korzystamy też z komputerów stacjonarnych. O ile w 2012 roku posiadało je 31,6% osób, tak obecnie jedynie 4,7%. W tym czasie dwukrotnie wzrosła liczba użytkowników komputerów przenośnych (notebook, laptop, tablet) – z 20% w 2012 r. do 42% w 2022 r. Co ciekawe łączny odsetek osób posiadających w domu komputer stacjonarny, laptop, czy tablet spadł w ciągu ostatnich 10 lat z 51,6% do 46,7%. Było to w głównej mierze spowodowane rosnącą popularnością smartfonów, które zaczęły stopniowo przejmować funkcje komputerów osobistych. Podwoiła się też liczba korzystających z konsol do gier (PlayStation, Xbox, Nintendo) – z 2,9% do 5,7%.

Internet na co dzień

Jeszcze 10 lat temu 40,9% Polaków w ogóle nie korzystało z Internetu, obecnie nie robi tego ponad 17%. W 2012 roku codzienne zaglądanie do sieci było aktywnością popularną wśród 35,9% osób. Dekadę później aż 69,3% z nas bywa online każdego dnia. Według danych Kantar Public zarówno 10 lat temu, jak i obecnie, jeśli już używaliśmy Internetu, to robiliśmy to każdego dnia. Aktywność 4-5 razy w tygodniu i rzadziej, w obu przypadkach, deklarowało mniej niż 10 proc. z nas.

Statystyki mówią jasno. Ostatnia dekada to ogromna rewolucja w branży mobile. Smartfony niemal całkowicie wyparły z rynku tradycyjne telefony komórkowe, a korzystanie z Internetu stało się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Świat, w którym żyjemy, jest już całkowicie zależny od technologii mobilnej, a ta stale się rozwija.

- Nasza historia rozpoczęła się dokładnie 10 lat temu. Kluczem do sukcesu od samego początku była wiara w to, co dopiero ma nadejść, w siłę mobilnej rewolucji i jej pozytywny wpływ na życie milionów. Rynek nowych technologii cały czas ewoluuje i w Digital Care na bieżąco śledzimy aktualne trendy. Stąd pomysł na podsumowanie tego, co przez ostatnich 10 lat działo się na rynku i perspektyw na to, co za 10 lat może się dopiero wydarzyć – mówi Aleksander Wistuba, Prezes Zarządu Digital Care.

Przyszłość branży mobile

W ciągu ostatniej dekady telefony komórkowe nie tylko przeobraziły się pod kątem wizualnym, ale także diametralnie zmieniły swoją funkcjonalność. Smartfony pomagają zarządzać życiem prywatnym i zawodowym, być na bieżąco z informacjami ze świata, pozwalają na wykonywanie wysokiej jakości zdjęć, a także dostarczają rozrywki. Jak zaznacza prof. Aleksandra Przegalińska – futurolog, badacz rozwoju nowych technologii – wszechobecność smartfonów w naszym życiu jest faktem, a proces ten będzie się tylko pogłębiał.

W raporcie „10 lat mobilnej rewolucji” zebrane zostały trendy, które ukształtują branżę mobile w przyszłości. Zmiany te będą możliwe dzięki bardziej wydajnym procesorom, lepszym aparatom, a także zintegrowanym funkcjom. To już nie tylko znane dotąd IoT, czyli sterowanie innymi urządzeniami za pomocą smartfona czy rozmowa z botami, ale i sztuczna inteligencja (AI), biometria czy… elektroniczne tatuaże, będące źródłem informacji o, chociażby danych medycznych.

– Niezależnie od tego, jak oceniamy proces, który nastąpił w branży mobile podczas ostatniej dekady, faktem jest, że to właśnie telefony komórkowe stały się ekstensją nas samych i na zawsze zmieniły nasze życie. Smartfony już teraz są zintegrowane z nami, a w przyszłości, dzięki kolejnym funkcjom, nad którymi prace już trwają, będziemy mogli wejść na kolejny poziom. Analizując to, co wydarzyło się w minionym 10-leciu, wiemy już, że wydarzyć się może naprawdę wszystko – mówi prof. Aleksandra Przegalińska futurolog, badacz rozwoju nowych technologii.

W raporcie „10 lat mobilnej rewolucji” obok scenariuszy przyszłości oraz danych dotyczących rynku mobile w ostatniej dekadzie znalazły się też najważniejsze trendy, które ukształtowały tę branżę w ostatnim 10-leciu. Wśród nich m.in. płatności mobilne, cyberbezpieczeństwo, ale też zrównoważony rozwój i ekonomia subskrypcji, które w dużej mierze wpłynęły także na usługi oferowane przez Digital Care Group.