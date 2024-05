Jakie zastosowanie ma suszona lawenda?

Suszona lawenda do dekoracji

Zanim zabierzesz się za produkcję lawendowych mydełek lub zawieszek do szafy, poznaj bliżej suszoną lawendę!

Przyjemny zapach roztaczany przez lawendę jest jednym z powodów tworzenia ozdobnego potpourri. To kompozycja suszonych materiałów roślinnych, które umieszcza się w misach i rozstawia w różnych strefach domu. Intensywny aromat i niesamowita kompozycja kolorystyczna sprawiają, suszona lawenda w potpourri sprawdza się doskonale. Oczywiście możesz postawić też na inne warianty urozmaicania swojego domu. Roślina ta w formie suszonej świetnie sprawdza się w formie bukietów, które możesz umieszczać w szklanych przeźroczystych wazonach. Możesz skomponować je w formie wiązki z delikatnym sznureczkiem lnianym lub połączyć z innymi suszkami np. kocankami, złociszkiem czy kraspedią.

Oczywiście nie można zapomnieć o lawendzie w kontekście aromaterapii i ziołolecznictwa w ogóle. Zacznijmy od tego, że olejek lawendowy możesz stosować do:

inhalacji;

masażu;

kąpieli aromatycznych;

jako składnik naturalnych kosmetyków.

Co więcej, lawenda w formie suszonej służy do przygotowywania naparów. Wystarczy odmierzyć łyżeczkę suszonych kwiatów, zalać je wrzątkiem i pozostawić na 10 minut pod przykryciem. Tak przygotowany napój można pić nawet 3 razy dziennie. Działa kojąco, nasennie, ale też przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Redukuje napięcie mięśniowe i pomaga zapanować nad bólem stawów oraz kości. Lawenda ma też właściwości wspomagające trawienie. Można ją stosować do wzmacniania procesów trawiennych lub eliminacji niepożądanych skutków problemów trawiennych.

Dla wszystkich osób nienawidzących komarów i moli mamy dobrą wiadomość – zapach, jaki ma roślina, skutecznie odstrasza niechcianych gości. Możesz przygotować saszetki ozdobne z bawełny lub lnu i wypełnić je lawendą, po czym umieścić w szufladach i szafach. Mole na pewno znikną. Warto też pokusić się o zasadzenie tej rośliny w donicach przed domem lub w strefie wypoczynkowej np. na tarasie, lub balkonie. W ten sposób skutecznie odstraszyć komary, gdy będziesz zażywać odpoczynku z bliskimi.

