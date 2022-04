Jakie są koszty faktoringu?

Od czego zależy wysokość opłat faktoringu?

Aby faktoring był usługą, z której mogą skorzystać firmy o różnej wielkości i stażu na rynku, firmy faktoringowe przygotowują mocno zróżnicowane oferty. To, ile zapłacisz za faktoring, zależy od długiej listy czynników. Podczas korzystania z usługi, jaką jest faktoring koszty są kształtowane m.in. przez:

Wielkość firmy. Inne opłaty pobierane są od freelancerów, początkujących startupów czy jednoosobowych działalności gospodarczych, a inne od przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MŚP.

Limit faktoringowy i maksymalna wartość faktury zgłoszonej do finansowania. W zależności od oferty faktora limit może wynosić 10 000, 100 000, 250 000 czy nawet 1 000 000 zł.

Termin wypłaty środków przez faktora. Koszty faktoringu zależą też od tego, jak szybko środki zostaną zaksięgowane na Twoim koncie. W niektórych firmach pieniądze otrzymasz już po godzinie od wysłania faktury, w innych zaczekasz nawet 48 godzin.

Niektóre firmy faktoringowe wymagają też dostarczenia dokumentów finansowych. Często ten obowiązek pojawia się w momencie chęci zwiększenia limitu faktoringowego.

To, ile kosztuje faktoring, może mieć odzwierciedlenie w jakości obsługi. W rezultacie ten aspekt również powinieneś uwzględnić przy wyborze faktora.

Jakie koszty składają się na usługę faktoringu?

Choć firmy faktoringowe w różny sposób konstruują swoje oferty, można jednak wskazać najczęściej powtarzające się opłaty. Zaliczają się do nich przede wszystkim prowizja przygotowawcza i opłata za przejęcie ryzyka.

Wysokość prowizji przygotowawczej jest zmienna – jej wartość zależy głównie od limitu faktoringowego czy wiarygodności finansowej Twoich klientów. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz zgadzać się na pierwszą propozycję faktora, ale możesz negocjować wysokość tej prowizji.

Jeżeli korzystasz z faktoringu pełnego, to firma faktoringowa przejmie na siebie ryzyko niewypłacalności Twojego klienta. Z reguły jest to usługa płatna – będziesz musiał zapłacić za nią dodatkowo. Te środki faktor przeznaczy – w razie konieczności – na działania windykacyjne.

W niektórych firmach faktoringowych spotkasz się ze stałą opłatą, którą będziesz płacił co miesiąc. Taki model rozliczenia jest o tyle korzystny, że jest maksymalnie uproszczony – nie będziesz musiał wyliczać, ile zapłacisz za korzystanie z usług faktora po zgłoszeniu faktur. Wysokość miesięcznego abonamentu również jest uzależniona od kilku czynników, np. prowizji za limit faktoringowy.

Kto płaci za faktoring?

Jeżeli zdecydujesz się na faktoring, to Ty – jako strona umowy – będziesz musiał zapłacić za obsługę faktora. To jednak nie musi oznaczać, że Twoja firma straci. Koszty faktoringu możesz przerzucić na swoich klientów, podwyższając ceny oferowanych usług czy towarów. Nie musisz przy tym obawiać się utraty rynkowej atrakcyjności, gdyż nie każdy klient przykłada wagę wyłącznie do ceny – dla Twoich kontrahentów ważniejsze mogą być:

Możliwość skorzystania z długiego terminu płatności. Kredyt kupiecki jest bardzo popularny w niektórych branżach, np. logistycznej czy produkcyjnej. Oferując swoim klientom odroczony termin płatności, możesz skutecznie przekonać ich do współpracy właśnie z Twoją firmą.

Wysoka jakość produktów czy usług. Dotyczy to zwłaszcza tych klientów, z którymi już współpracujesz.

Wystawiasz faktury z różnymi terminami płatności? Pamiętaj, że nie wszystkie muszą trafiać do firmy faktoringowej – to Ty decydujesz o zakresie współpracy z faktorem.