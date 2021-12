Jakie okna wybrać do domu?

Jak wybrać dobre okna?

Podczas podejmowania decyzji o tym, jakie okna do domu wybrać, na początek zostaniemy zapytani o materiał ram okiennych, sposób otwierania i wyposażenie dodatkowe. Nie możemy jednak zapomnieć o właściwościach, które bezpośrednio wpływają na komfort cieplny czy bezpieczeństwo mieszkańców. Na jakie parametry warto zwrócić szczególną uwagę?

Energooszczędność

Jednym z najważniejszych zadań okien jest minimalizacja strat cieplnych z wnętrza budynku. Przyjmuje się, że straty te mogą sięgać nawet 25%, co jednocześnie oznacza wychłodzenie pomieszczeń i wyższe rachunki za ogrzewanie. Unikniemy ich, wybierając okna energooszczędne, czyli o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż U = 1,1 W/(m2·K). Co bardzo istotne, od 1 stycznia 2021 roku wartość ta wynosi 0,9.

Ochrona przed hałasem

Na komfort mieszkania bezpośredni wpływ ma także prawidłowa ochrona przed dobiegającym z zewnątrz hałasem. Najlepiej, by izolacyjność akustyczna okien, którą określa się współczynnikiem Rw (dB), była jak najniższa. Standardowo jest to Rw 30-32 dB, a jeśli dom znajduje się przy ruchliwej ulicy lub w pobliżu lotniska wartość ta powinna wynieść ok. 40 dB.

Zabezpieczenie przed włamaniem

Poczucie bezpieczeństwa to naturalna potrzeba każdego człowieka. Zastanawiając się, jakie okna do domu jednorodzinnego wybrać, pamiętajmy o odpowiednich zabezpieczeniach. Ochrona antywłamaniowa określana jest przez klasę oporności na włamanie, która wynosi od RC1 do RC6. Im klasa jest wyższa, tym okna dają lepsze zabezpieczenie. Co więcej, możemy wyposażyć je w klamki z zamkiem, zaczepy antywyważeniowe czy rygle grzybkowe, co dodatkowo zwiększa ochronę mieszkańców i mienia.

Zabezpieczenia należy dobierać także do miejsca, które mają chronić. I tak w przypadku okien na parterze warto wybrać te z dodatkowymi rozwiązaniami, np. czujkami stanu czy kontrolą poprzez aplikację sterującą. W pokojach dziecięcych świetnie sprawdzą się natomiast okna zamykane na klucz.

Komfort użytkowania

Właściwie dobrane okna, poza spełnieniem swoich bazowych funkcji, powinny zapewniać także wysoki komfort użytkowania. Jeśli szukamy okien do kuchni, warto zwrócić uwagę na takie, które mogą zostać zamontowane koło blatu czy zlewu. Tak, by nie zajmowały dużo miejsca, a jednocześnie zawsze łatwo można było je otworzyć. Dobrym wyborem będą okna przesuwne, np. te z okuciami Eco Slide.

W salonie najlepiej sprawdzą się duże przeszklenia z niskim progiem, zapewniającym swobodne przemieszczanie się bez dodatkowych barier. Jeśli chcemy uniknąć problemów z ciężarem okien przy ich otwieraniu, możemy skorzystać z rozwiązań wyposażonych w automatyczny napęd. Prawidłową wentylację zapewnią nam natomiast nawiewniki okienne (np. AEROMAT flex), które w dowolnym momencie dostarczą niezbędną ilość świeżego powietrza.

Design

Okna nie muszą być wyłącznie użyteczne – odpowiednie produkty dają spore możliwości aranżacyjne pomieszczeń. Wybierać możemy nie tylko z wielu wariantów kolorystycznych i stylistycznych ram, ale także okuć czy klamek. SIEGENIA proponuje w tym zakresie dodatki z linii TITAN – klamki klasyczne Si-line i nowatorskie GLOBE – oraz system axxent z zawiasami ukrytymi w profilach, idealnie pasujący do nowoczesnych wnętrz.

Okucia, a użytkowanie okna

Za bezpieczeństwo i wygodę użytkowania okien odpowiadają okucia. Ich podstawowym zadaniem jest utrzymywanie szczelności okien oraz zapewnienie swobodnego otwierania, uchylania i zamykania skrzydła okiennego. Okucia zmniejszają również ryzyko uszkodzenia użytkowanej stolarki i chronią przed włamaniem. Dlatego decydując o tym, jakie okna do domu wybrać, należy wziąć pod uwagę zarówno parametry użytkowe, jak i odpowiednie systemy do okien. Dzięki temu zakupione produkty będą spełniały swoje zadanie przez długie lata.