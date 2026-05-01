Jakie marki sportowe mają programy lojalnościowe dla klientów?

Co daje dołączenie do programu dla stałych klientów i jak to działa?

Nowoczesne programy w sklepach sportowych przeniosły się do smartfonów. Zamiast plastikowych kart, masz aplikację, która przypisuje transakcje do wirtualnego konta. Umożliwia to uzyskanie m.in. wcześniejszego dostępu do najnowszych kolekcji i ukrytych wyprzedaży jeszcze przed oficjalnym startem ofert dla reszty klientów. Gdzie szukać takich benefitów? Sprawdźmy zestawienie popularnych marek.

4F Team – system nagród i kuponów kwotowych

Polska marka 4F oferuje dopracowany program lojalnościowy dla swoich użytkowników, który znajdziesz pod nazwą “4F Team”. To nowoczesne rozwiązanie łączy zbieranie punktów (1 zł = 1 punkt) z pokonywaniem kolejnych progów statusowych, aż do poziomu Elite.

Marka nie tylko przyznaje stałe rabaty procentowe, ale przede wszystkim rozdaje kupony wartościowe na 20, 50, a nawet 100 zł. Robiąc zakupy w sklepie 4F realnie oszczędzasz, a aplikacja maksymalnie ułatwia zarządzanie tymi korzyściami.

Korzystanie z programu lojalnościowego 4F Team w aplikacji daje:

Powitalny kupon na 20 zł (przy zakupach za min. 100 zł) oraz 5% stałej zniżki

Wymianę zebranych punktów na zniżki o wartości 50 zł (poziom Silver) lub 100 zł (poziom Gold)

Obniżony próg darmowej dostawy i 10% rabatu na najwyższym poziomie zaawansowania

14 dni na darmowy zwrot produktów bez konieczności szukania papierowego paragonu

Gym Hero i GHClub – zwroty w wirtualnej walucie

Dołączenie do tego klubu klienta oznacza zwrot 10% wartości każdego zamówienia w postaci wirtualnych punktów (1 punkt to 1 złoty). Ten internetowy model dba mocno o budowanie społeczności skupionej wokół fitnessu, odczuwalnie obniżając koszty kolejnych zakupów odzieży treningowej.

Dzięki tej rejestracji zyskujesz:

Odbiór 10% zwrotu w cyfrowej walucie za zrealizowane transakcje

Możliwość wykorzystania zebranych środków po upływie 30 dni od zakupów

Sprofilowane bonusy przygotowywane z okazji twoich urodzin

Automatyczny udział w comiesięcznej loterii z nagrodami rzeczowymi

Martes Sport oraz M-CLUB – duże zniżki miesięczne

Ta popularna sieć sklepów wielomarkowych odeszła od fizycznych kart na rzecz wygodnego rozwiązania mobilnego. Jej użytkownicy zyskują co miesiąc dostęp do unikalnych obniżek na wybrany przez siebie asortyment, a dzięki specjalnym oznaczeniom na półkach (tzw. cena z kartą) od razu wiedzą, ile zaoszczędzą.

To rozwiązanie zapewnia:

Nowy kupon zniżkowy -30% na jeden produkt do wykorzystania w każdym miesiącu

Dostęp do niższych, dedykowanych cen asortymentu w salonach stacjonarnych

Darmową dostawę zamówień internetowych prosto do punktów stacjonarnych

Wygodne archiwum e-paragonów przyspieszające zwroty i reklamacje

Decathlon Active – nagradzanie punktami za ruch

Ten program jako jedyny na rynku pozwala zdobywać punkty nie tylko za zakupy (1 zł = 1 punkt), ale również za uprawianie sportu. Połączenie aplikacji sklepu z trackerami sportowymi sprawia, że każda godzina twojego treningu zasila konto dodatkowymi punktami. To rozwiązanie, które mocno promuje aktywny tryb życia, a przy okazji maksymalnie ułatwia zarządzanie zakupionym sprzętem.

Najważniejsze korzyści tego programu:

Wymiana zebranych punktów na bony zniżkowe (np. 250 pkt to bon o wartości 5 zł)

Zdobywanie punktów za każdą godzinę zarejestrowanej aktywności fizycznej

Możliwość zwrotu nietrafionego sprzętu nawet do 365 dni od transakcji

Bezproblemowe reklamacje bez konieczności okazywania papierowego dowodu zakupu

Intersport e-Klub – szybkie obniżki i benefity serwisowe

Założenie profilu w tej sieci salonów gwarantuje szybkie oszczędności procentowe, bez konieczności długotrwałego gromadzenia drobnych punktów. Firma ta mocno wspiera stałych kupujących w konserwacji zakupionego wcześniej wyposażenia i ułatwia starty w zorganizowanych imprezach.

Członkostwo w tej strefie oznacza:

15% zniżki na start przy pierwszym zamówieniu za minimum 100 zł

Stały rabat w wysokości 15% na profesjonalny serwis rowerowy i narciarski

Dostęp do spersonalizowanych zniżek na sprzęt dopasowany do twojej ulubionej dyscypliny

Niższe opłaty wpisowe za udział w wybranych partnerskich zawodach sportowych

Programy lojalnościowe w sklepach sportowych – podsumowanie

Nowoczesne kluby dla klientów przeniosły się na dobre do naszych smartfonów, oferując realne oszczędności przy regularnych zakupach. Aby w pełni wykorzystać ich potencjał, najlepiej zainstaluj aplikację ulubionej marki jeszcze przed pierwszą wizytą w sklepie, co pozwoli ci od razu zgarnąć zniżki powitalne i punkty za samą rejestrację.

Foto i treść: materiał partnera