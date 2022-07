Jakie drzwi wejściowe wybrać i na co zwrócić uwagę?

Drzwi zewnętrzne: jaki materiał wybrać?

Na początek warto się zastanowić, jaki materiał wybrać. Na rynku dostępnych jest sporo propozycji. Drzwi metalowe, drewniane, ze sztucznego tworzywa – każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety.

Drzwi stalowe są mocne, trwałe i mają dobrą cenę. Zwykle wewnątrz znajduje się drewno, a zewnętrzna rama bywa wykończona okleinami lub drewnem (w droższej wersji). Chociaż trudno je ocieplić, na rynku pojawiają się też coraz bardziej odporne na przepuszczanie ciepła modele.





Budowa drzwi zewnętrznych

Przed zakupem warto też dowiedzieć się co nieco o budowie drzwi. W skład zestawu wchodzi skrzydło, ościeżnica i próg, a samo skrzydło może mieć budowę płytową lub płycinową. W pierwszym przypadku drzwi zewnętrzne zwykle zbudowane są z ramy pokrytej płytami. Wewnątrz umieszcza się materiał termoizolacyjny – im jest go więcej, tym drzwi cieplejsze. Dodatkowo w drzwiach znajdują się wzmocnienia z blachy, które sprawiają, że skrzydło jest trwalsze i bardziej odporne na ogień czy włamania. Z kolei drzwi płycinowe mają wewnątrz ramę o mniejszych polach wypełnionych właśnie płycinami. Takie drzwi są znacznie cieńsze i bardziej dekoracyjne – lepiej sprawdzą się zdecydowanie wewnątrz, ponieważ są mniej odporne na uszkodzenia i nie mają tak dobrych właściwości izolacyjnych.

Drzwi wejściowe – przede wszystkim ciepłe

Przy wyborze drzwi zewnętrznych trzeba zwrócić uwagę na wiele kwestii. W nowoczesnych drzwiach priorytetem jest umieszczenie materiału termoizolującego wewnątrz skrzydła, a niekiedy także w ościeżnicy i ramie, a nawet w progu. Grube, szerokie skrzydło pomieści sporo ocieplenia (styropianu, pianki lub wełny mineralnej), dzięki czemu zapobiega uciekaniu ciepła, ale jest też masywne i mocne, co redukuje zagrożenie włamania.

Drzwi wejściowe powinny również być wodoszczelne. Przed wyborem modelu sprawdź, jaką klasę posiadają: przy drzwiach zewnętrznych powinna ona wynosić przynajmniej 3-4. Do tego dwie solidne uszczelki na całym obwodzie i cała konstrukcja na pewno będzie odporna na wiele. Ponadto takie dobrze zaizolowane i wypełnione materiałem termoizolacyjnym drzwi doskonale ograniczają hałas z zewnątrz.

Jeszcze jedną rzeczą, na którą powinieneś zwrócić uwagę, jest klasa trwałości. Dobre drzwi zewnętrzne powinny posiadać co najmniej 5 klasę trwałości mechanicznej. Oznacza to, że wytrzymają one 100 tysięcy cykli otwierania i zamykania.