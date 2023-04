Jaki wybrać dysk SSD - SATA czy M.2 PCIe NVMe. Różnice, kompatybilność i jak dobrać do sprzętu

Fot. HikVision

Jeśli szukasz szybkiego dysku SSD do swojego komputera, z pewnością zastanawiasz się, który rodzaj lepiej wybrać: SATA III czy M.2 NVMe. Jest to zasadne pytanie, bo to od kompatybilności zależeć będzie przecież, czy w ogóle będziesz w stanie podłączyć dysk do swojego laptopa czy PC.

Różnice między dyskami SATA III i M.2 NVMe

SATA III to starsza technologia, która jest już dość powszechna. Dyski tego typu mogą się pochwalić maksymalną prędkością odczytu i zapisu wynoszącą ok. 550 MB/s, co oznacza spory wzrost w stosunku do zwykłego dysku twardego. M.2 NVMe jest natomiast bardziej zaawansowanym dyskiem SSD, który osiąga prędkości odczytu i zapisu znacznie przekraczające próg będący głównym limitem dysków SATA III (6 Gbps). W zależności od wersji PCIe, dyski te mogą osiągać 3500 MB/s (PCIe 3.0) czy nawet ok. 7800 MB/s, jeśli mowa o standardzie PCIe 4.0. Najważniejszą różnicą między tymi dwoma dyskami jest interfejs - SATA III korzysta z interfejsu SATA, podczas gdy M.2 NVMe korzysta z interfejsu PCI Express.

Jak dopasować dysk SSD do Twojego sprzętu

Podczas wyboru nowego dysku SSD musisz być pewny, że będzie on fizycznie kompatybilny z posiadanym przez ciebie komputerem lub laptopem. Starsze laptopy z reguły wyposażone są jedynie w starszy interfejs SATA lub nawet mSATA, a te nowsze pozwalają już na podłączenie dysku M.2 SATA lub M.2 PCI Express NVMe. W starszym laptopie możesz zatem zainstalować dysk SSD 2,5” SATA, a w nowym komputerze stacjonarnym lub laptopie dysk M.2 2280 PCI Express (3.0 bądź 4.0) NVMe.



Z tym ostatnim interfejsem, czyli M.2, wiąże się jednak pewien problem. SATA to SATA, kupujemy dysk 2,5”, podłączamy i działa z pełną prędkością (no chyba, że nasz komputer jest naprawdę stary, jeszcze ze standardem SATA II, ale to już w zasadzie antyk, więc to mało prawdopodobna sytuacja), ale przy M.2 należy pamiętać o wstecznej kompatybilności. Jeśli twój komputer posiada gniazdo M.2 i wiesz, że wspiera standard PCI Express 3.0 NVMe, nic nie stoi na przeszkodzie, by zainstalować tam dysk SSD PCIe 4.0. Pamiętaj jedynie, że z oferowanych tam 5000 czy nawet 7300 MB/s zostanie tyle, ile jest w stanie dać sam interfejs PCIe 3.0, czyli maksymalnie ok. 3500 MB/s. Warto zatem sprawdzić, czy nie przepłacamy czasem za lepszy dysk, którego możliwości i tak nie będziemy w stanie wykorzystać.

Jaki wybrać dysk SATA dla starszego komputera

Kwestię kompatybilności mamy już za sobą, więc przyszedł czas na wybór samego dysku. Jeśli chodzi o starszy sprzęt, naprawdę nie potrzebujemy najbardziej wypasionego SSD na rynku, ponieważ równie dobrze sprawdzi się model budżetowy. Może to być np. Hikvision E100 w wersji 512 GB, który kosztuje ok. 122 zł. Taka pojemność w zupełności wystarczy do codziennego użytku i nawet kilku bardziej zaawansowanych gier komputerowych, ale oczywiście to już jest kwestia czysto subiektywna. Jeśli potrzebujesz bardziej rozbudowanej pamięci, możesz zainteresować się modelem o pojemności 1 TB czy nawet 2 TB.

Foto: Marc PEZIN, Unsplash

Wspomniany dysk wyposażony został w wysokiej klasy kości pamięci 3D NAND TLC i oferuje prędkość odczytu i zapisu danych rzędu 550 MB/s i 500 MB/s, a zatem znakomicie sprawdzi się jako typowy zamiennik dla – zapewne już zużytego – dysku twardego HDD. Nie ma w nim żadnych ruchomych części, nie wydaje żadnego dźwięku i pobiera zdecydowanie mniej energii.

Inne marki dysków, które mają zbliżone parametry do wspomnianego powyżej i oferowane są także w przystępnych cenach to m.in. Kingston A400, Crucial BX500, SanDisk SSD Plus Western Digital Green, ADATA Ultimate SU650.

Dysk M.2 NVMe dla nowoczesnych komputerów - to inwestycja w przyszłość

Jeśli wiemy, że nasz komputer posiada gniazdo M.2 zarezerwowane na dysk SSD PCIe NVMe, właśnie po takowy model najlepiej jest sięgnąć. Oczywiście omówiona wcześniej kwestia PCIe 3.0 i PCIe 4.0 pozostaje bez zmian, ale to już w zasadzie jedynie teoria, bo zapewne zdecydowana większość użytkowników może wykorzystać co najwyżej interfejs PCIe 3.0. Na jaki dysk zatem postawić w tej sytuacji?

Interesującym wyborem może być w tym przypadku Hikvision E3000 w uniwersalnej wersji o pojemności 512 GB, który można kupić za ok. 312 zł. Oczywiście do wyboru są też inne wersje pojemnościowe, ale to już zależy od indywidualnych potrzeb. Wspomniany dysk posiada kości pamięci 3D NAND TLC, które zapewniają wysoką prędkość odczytu i zapisu danych na poziomie 3500 MB/s i 3000 MB/s dla interfejsu PCIe 3.0, co sprawia, że jest on zdecydowanie szybszy od dysków SATA III.

W przypadku komputera wykorzystującego interfejs PCIe 4.0, warto zainwestować w dysk o większych możliwościach. Dobrym wyborem może być model ADATA XPG Gammix S70 Blade 1TB, który oferuje prędkości odczytu i zapisu na poziomie 7400 MB/s i 6400 MB/s.

Inne dyski M.2 NVMe, które mają porównywalne parametry do wspomnianego powyżej oraz oferują wysoką wydajność oraz niezawodność, to m.in. Samsung 970 EVO Plus, Western Digital Blue SN550, Crucial P3, Kingston A2000, ADATA XPG SX8200 Pro.

Przed zakupem dysku warto zawsze sprawdzić kompatybilność z twoim sprzętem!

Zalety i wady: Czy warto zainwestować w dysk SSD?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – tak, warto. Niezależnie od rodzaju dysku SSD, jaki wybierzesz, zyskasz wiele korzyści. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim szybkość odczytu i zapisu danych, co wpłynie na wydajność twojego komputera, zwłaszcza podczas uruchamiania systemu operacyjnego oraz korzystania z zaawansowanych aplikacji i gier. Dyski SSD są również bardziej niezawodne, ciche i energooszczędne niż tradycyjne dyski HDD.

Jedynym minusem może być wyższa cena dysków SSD, zwłaszcza jeśli chodzi o modele M.2 NVMe. Jednak biorąc pod uwagę różnice w wydajności między dyskami SSD a HDD, warto rozważyć tę inwestycję.

Podsumowanie: Który dysk SSD wybrać?

Jeśli posiadasz starszy komputer z interfejsem SATA, wybór dysku SSD SATA III będzie dobrym i przystępnym cenowo rozwiązaniem. Dyski M.2 NVMe są odpowiednie dla nowocześniejszych komputerów, które obsługują interfejs PCIe. Warto zwrócić uwagę na prędkość odczytu i zapisu oraz kompatybilność z twoim sprzętem, aby w pełni wykorzystać możliwości dysku SSD.

Ostatecznie, wybór dysku SSD zależy od twoich potrzeb, budżetu oraz kompatybilności z posiadanym sprzętem. Pamiętaj, że nawet najtańszy dysk SSD będzie znaczącą poprawą wydajności w porównaniu z tradycyjnym dyskiem twardym.

Tekst powstał w oparciu o materiał prasowy HikVision