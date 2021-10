Jaki terminal płatniczy powinien posiadać taksówkarz?

Popularność transakcji bezgotówkowych

Według przekazanych przez banki informacji, w I kwartale 2021 roku w Polsce dokonano 1,523 mld transakcji bezgotówkowych. Dużą popularnością cieszą się zwłaszcza karty płatnicze z funkcją płatności zbliżeniowych, które stanowiły 88,3% wszystkich wydanych kart. Rośnie też liczba terminali.[1] Specjalne urządzenia umożliwiające dokonywanie płatności kartą, a w tym również za pośrednictwem smartfonu, wykorzystywane są obecnie nie tylko w sklepach, ale również w kawiarniach i różnego rodzaju punktach usługowych. Ze względu na duże zainteresowanie transakcjami bezgotówkowymi, warto taką możliwość zaoferować klientom taksówki. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii koronawirusa, kiedy dokonywanie płatności kartą jest bezpieczniejsze niż płacenie za usługi gotówką. Wbrew pozorom takie rozwiązanie ma znacznie więcej zalet, niż wyłącznie możliwość szybkiego i wygodnego opłacenia kursu.

Dlaczego warto zdecydować się na terminal w taksówce?

Chociaż gotówka ciągle pozostaje w obiegu, wiele osób preferuje płatności za pomocą karty. Umożliwienie klientom zapłaty rachunku w wybrany przez nich sposób pozytywnie wpływa na wizerunek firmy i może sprawić, że w przyszłości ponownie skorzystają oni z usług transportowych.

Warto też pamiętać, że terminal mobilny w taksówce to więcej korzyści niż wyłącznie budowanie pozytywnego wizerunku firmy czy możliwość zwiększenia liczby stałych klientów. Wśród zalet tego rozwiązania można wymienić oszczędność czasu, ponieważ przy transakcjach bezgotówkowych nie traci się go na poszukiwanie i wydawanie reszty. Przyjmowanie płatności kartą oznacza też mniejszą sumę gotówki przewożoną w samochodzie, co wpływa na bezpieczeństwo i oznacza mniejsze straty w przypadku kradzieży. Ponieważ z taksówek korzystają również goście z zagranicy, odpowiednio dobrany terminal płatniczy pozwoli im uregulować rachunek nawet w sytuacji, kiedy dysponują oni tylko kartą płatniczą.

Terminal mobilny idealny do taksówki

Jesteś taksówkarzem i postanowiłeś poszukać odpowiedniego urządzenia do przyjmowania płatności kartą za kurs? Dobrym rozwiązaniem będzie niewielki terminal mobilny typu mPOS. W jaki sposób działa? W przeciwieństwie do modeli stacjonarnych nie ma kabla zasilającego, ale wbudowany akumulator ładowany poprzez przewód USB. Aby przyjąć płatność kartą potrzebne będzie połączenie z Internetem oraz odpowiednia aplikacja płatnicza na smartfonie lub tablecie pozwalająca na realizowanie tego typu transakcji. W praktyce oznacza to, że taki terminal umożliwia przyjęcie zapłaty za kurs kartą niezależnie od miejsca jej dokonywania.

Oczywiście podczas wybierania terminalu mobilnego należy zwrócić uwagę na kilka ważnych funkcji zapewniających wygodę korzystania z tego urządzenia. Przede wszystkim warto zdecydować się na model, który umożliwi dokonywanie transakcji na różne sposoby, a więc przyjmuje płatności wszystkimi rodzajami kart płatniczych oraz bez fizycznego użycia tych kart, pozwala na transakcje bezgotówkowe wykonywane za pomocą nowoczesnych metod, jak np. poprzez aplikacje GooglePay i ApplePay. Ważne jest również, by terminal obsługiwał płatności kartą w innych walutach, a także akceptował karty biznesowe, co zachęci do skorzystania z usług taksówkarskich klientów biznesowych oraz tych z zagranicy.

Bez wątpienia ważną kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę podczas wybierania terminala mobilnego do taksówki, jest także bezpieczeństwo dokonywanych za pomocą urządzenia transakcji. Dlatego warto sprawdzić, czy konkretny model spełnia standardy bezpieczeństwa PCI oraz EMV stosowane również w tradycyjnych modelach terminali.

[1] https://www.nbp.pl/systemplatniczy/karty/q_01_2021.pdf