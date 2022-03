Jaki telewizor wybrać? Praktyczny poradnik

1. Jaka przekątna ekranu będzie najlepsza?

2. Rodzaje wyświetlaczy

3. 4K Ultra HD czy Full HD - jaki telewizor wybrać?

4. Czy Smart TV to konieczność?

Telewizory możesz ulokować we wnętrzu na kilka sposobów. Dużą popularnością, oprócz klasycznego ustawienia sprzętu na szafce RTV lub komodzie, cieszą się sprzęty zawieszane na ścianie za pomocą dopasowanych uchwytów.

Jaka przekątna ekranu będzie najlepsza?

Wiele osób uważa, że im większa przekątna ekranu, tym lepiej. To jednak nie zawsze prawda. Telewizor pod względem wymiarów powinien być dopasowany do wielkości pomieszczenia. Jeśli do małego pokoju wstawisz bardzo duży model, powierzchnia obrazu będzie cię męczyć. Niekorzystnie odbije się to nie tylko na wrażeniach wizualnych, ale również może wpływać na stan zdrowia, wywołując bóle głowy czy dolegliwości kręgosłupa szyjnego.

Standardowo obraz telewizora z ekranem o przekątnej 50 cali powinien być oglądany z dystansu 2 metrów. Im większy ekran, tym bardziej powinna rosnąć ta odległość. W przypadku największych modeli, na przykład 82-calowych, o których więcej przeczytasz na https://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe,przekatna-ekranu-relacje!82-cale.bhtml, odległość może być nawet trzykrotnie większa.

Rodzaje wyświetlaczy

Na komfort oglądania wpływa także rodzaj zastosowanego wyświetlacza. Poznaj możliwości.

Telewizory LCD

W takim sprzęcie stosuje się ekrany ciekłokrystaliczne (Liquid Crystal Display), a matryce podświetla świetlówkami. Rozwiązanie pochłania sporo energii i nie daje zadowalających efektów wizualnych, dlatego telewizor LCD jest wypierany przez nowsze technologie.

Telewizory LED

W telewizorach LED również są wykorzystywane ekrany ciekłokrystaliczne, ale zmieniono sposób podświetlenia matrycy. Świetlówki zastąpiły energooszczędne diody LED, dzięki którym można uzyskać bardziej zadowalające natężenie kontrastów i lepiej odwzorowane kolory.

Telewizory OLED

To najnowocześniejsza technologia dostępna na rynku. Wykorzystuje organiczne diody (Organic Light Emitting Diode), które nie potrzebują dodatkowego podświetlenia. Dzięki temu konstrukcja i mechanizm działania sprzętu jest prostszy. Ekran OLED w prakryce oznacza wierne odwzorowanie kolorów, z doskonałą czernią i głębokim kontrastem włącznie, oraz skrócony czas reakcji przydatny przy szybkich ujęciach.

Wybrane modele telewizorów OLED możesz zobaczyć na https://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe,technologia-obrazu!oled.bhtml.

Telewizory QLED

To autorska technologia stosowana w telewizorach Samsunga. QLED to w rzeczywistości telewizor LED w nieco udoskonalonej wersji. Sam ekran telewizora nie zmienia się, ale podświetlenie matrycy to zasługa specjalnych paneli z kropkami kwantowymi. Pozwala to na żywsze kolory i bardziej nasycony obraz.

Telewizory QLED przejrzysz na https://www.euro.com.pl/telewizory-led-lcd-plazmowe,technologia-obrazu!qled.bhtml.

4K Ultra HD czy Full HD? Jaki telewizor wybrać?

Kolejne pytanie, które trzeba sobie zadać, rozważając, jaki telewizor kupić, dotyczy rozdzielczości ekranu. Jaka będzie optymalna?

Ogólna zasada głosi, że im wyższa rozdzielczość, tym więcej detali uwidacznia się na ekranie telewizora. Mogłoby to prowadzić do prostego wniosku, że najlepiej sięgać po możliwie najwyższe parametry. W praktyce jednak niekoniecznie tak jest. Nie wszystkie sygnały nadawane są w technologii Ultra HD, a słabszy wyświetlany obraz na dużym telewizorze będzie prezentował się gorzej niż na teoretycznie słabszym sprzęcie. Uwidocznią się bowiem wszystkie niedoskonałości. Z tego względu, jeśli chcesz wykorzystywać urządzenie głównie do oglądania programów, bardziej optymalny będzie telewizor Full HD.

Jeżeli jednak jesteś użytkownikiem serwisów streamingowych, grasz na konsoli lub odtwarzasz filmy z innych nośników, warto wybrać model z wyświetlaczem 4K.

Czy Smart TV to konieczność?

Dla wielu osób nowoczesne telewizory stanowią synonim funkcji Smart TV. Praktycznie każdy obecnie oferowany sprzęt ma je w standardzie. Dzięki temu nie jesteś skazany na programy telewizyjne, ponieważ zyskujesz dostęp do aplikacji typu Netflix, HBO GO, YouTube i wielu innych. Taki model telewizora to także możliwość korzystania z portali społecznościowych, przeglądarek internetowych czy aplikacji informacyjnych na dużym ekranie.

Obecnie najczęściej wykorzystywane systemy operacyjne to:

System Android TV - oferujący wiele funkcji, ale stosunkowo niewiele aplikacji; jego obsługa jest jednak bardzo intuicyjna,

System Smart Hub / Tizen - stosowany w telewizorach Samsung, bardzo rozbudowany, umożliwiający integrację ze smartfonem,

webOS - rozwiązanie firmy LG, intuicyjny, z wieloma możliwościami, w tym obsługą głosową,

Google TV - to tak naprawdę odświeżony Android TV; użytkownik otrzymuje w pakiecie nieco ulepszone funkcjonalności.

Który telewizor będzie najlepszy? Wszystko zależy od twoich potrzeb, oczekiwań i przyzwyczajeń.