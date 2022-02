Jaki styrodur na fundamenty zastosowanie i właściwości?

Sprawdzona opcja dla ocieplenia fundamentów

Styropian eps to przede wszystkim jednolita struktura materiału, który zbudowany jest z gładkich mikrokomórek. Produkt ten posiada także drugą nazwę, gdyż w budownictwie używa się nazewnictwa polistyren ekstrudowany xps. Za pomocą takiego materiału bez problemu ocieplimy ściany oraz inne powierzchnie techniczne. Taki surowiec świetnie nadaje się w miejscach, gdzie mamy problemy z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi czy niską temperaturą. To pokazuje, że ściany fundamentów, mogą być solidne zabezpieczone, nawet od strony zewnętrznej.

Trwała izolacja fundamentów i wysoki współczynnik przenikania ciepła

W ten sposób jesteśmy w stanie wypełnić wszystkie uszkodzenia mechaniczne, jakie mogą powstać w samej izolacji. Klej poliuretanowy doskonale nadaje się do klejenia takiego materiału, przez co ocieplenie fundamentów styrodurem jest łatwiejsze. Taka forma spienionego polistyrenu ekstrudowanego to przede wszystkim większa twardość i mniejsza nasiąkliwość, co daje nam dobry współczynnik przewodzenia ciepła. Taka forma styropianu eps jest dzisiaj wszechstronna. Produkt ten może wykorzystać do ocieplenia ścian na parkingu wielopoziomowym. Warto zauważyć, że przy takiej jakości izolacji termicznej fundamentów, jesteśmy w stanie ocieplić również naszą piwnicę. Materiał wykorzystany w formie płyt styropianowych z pewnością pozwoli przekształcić piwnicę w pomieszczenie, gdzie będziemy mogli zamieszkać. To prosty sposób na to, aby ocieplić fundamenty, a takie płyty xps nie ważą zbyt dużo, przez co nie obciążają ścian.

Ocieplenie fundamentów styropianem nie tak trwałe jak styrodurem

Jeśli więc nie wiemy czym ocieplić fundamenty, to z pewnością taki materiał przyjdzie nam z pomocą. Sam polistyren ekspandowany eps to przede wszystkim wysokie właściwości termoizolacyjne. Produkt ten jest również odporny na odkształcenia, przez co na ścianach nie tworzą się mostki termiczne. Takie mostki cieplne, to zawsze zagrożenie, ponieważ w ten sposób ściana nigdy nie jest dobrze zabezpieczona, przez co jej izolacja termiczna jest mniejsza. Na szczęście materiał o obniżonej nasiąkliwości skutecznie chroni przed wspomnianymi wcześniej odkształceniami. Co ciekawe materiał ten może być wykorzystany do budowy domu, gdzie ocieplenie styrodurem, chroni przed faktyczną utratą ciepła. Taki materiał sprawdzi się również na wilgotnym gruncie a odporność na ściskanie uchroni materiał przez jakimikolwiek uszkodzeniami. Takie działanie wydaje się dobrym rozwiązaniem, a dodatkowe zastosowanie folii kubełkowej, zawsze wzmocni wartości izolacyjne powierzchni.

Jak malować styrodur i czym ciąć styrodur?

Ściany fundamentu malujemy zazwyczaj przy wykorzystaniu farb wodnych. Ostatecznie możemy zdecydować się na emalię akrylową czy też farby alkidowe, ale w przypadku tych ostatnich zapach może być trudny do zniesienia. Taki materiał izolacyjny, nie powinien być malowany za pomocą emulsji elewacyjnej, gdyż farba może być nietrwała. Mniej nasiąkliwy materiał dobrze chłonie emulsję akrylową, która szybko schnie. Wysoka odporność materiału przy zachowaniu jego mniejszej grubości to niewątpliwie zaleta, którą warto wykorzystać. Nóż termiczny idealnie nada się do cięcia materiału. W ten sposób nie uszkodzimy powierzchni takiego produktu. Styrodur to dobre rozwiązanie dla każdego, kto chce ocieplić ściany w dowolnym pomieszczeniu.