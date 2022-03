Jaki jest cel telematyki?

Jak działają systemy telematyczne?

Telematyka to rozwiązania, które wykorzystują łączność bezprzewodową opierającą się na sieciach komórkowych oraz satelitarnych. Elementy systemów telematycznych odczytują informacje z nadajnika GPS wbudowanego w pojeździe oraz dane pochodzące z jego komputera pokładowego, a następnie przekazują je do serwera internetowego. Tam następuje ich uporządkowanie, a następnie przesłanie do aplikacji i urządzeń prezentujących tego typu informacje. Platformy do monitorowania lokalizacji pojazdu takie jak gpswox.com umożliwiają śledzenie jego położenia, a także odczyt informacji uzyskanych z urządzeń wbudowanych w pojeździe. W efekcie zarządzający flotą może podejmować optymalne biznesowo decyzje oraz efektywnie wykorzystywać należące do niej auta.

W jakim celu stosuje się telematykę?

Telematyka to technologia, która stosowana jest po to, by zarządzający flotą mogli otrzymywać w czasie rzeczywistym jak najwięcej informacji dotyczących pojazdów wchodzących w jej skład. Z jednej strony są to dane z systemów GPS, które pozwalają określić dokładną lokalizację auta oraz zaplanować jego trasę. Rozwiązania tego typu nie są zbyt skomplikowane, co sprawia, że można je zakupić samodzielnie, np. na trackingfox.com. Warto jednak mieć świadomość, że telematyka to nie tylko śledzenie aktualnego położenia pojazdu, ale także monitorowanie jego stanu technicznego. Bieżąca kontrola pozwala uniknąć kosztownych napraw, które powstałyby wskutek nadmiernego zużycia części eksploatacyjnych. Telematyka pozwala także monitorować styl jazdy kierowcy, co przekłada się nie tylko na optymalizację zużycia paliwa, ale także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drodze. Dane tego typu wykorzystują również ubezpieczyciele, którzy na tej podstawie oszacowują poziom ryzyka.

Podsumowując należy stwierdzić, że celem telematyki jest uzyskanie danych, które pozwolą efektywnie zarządzać flotą pojazdów. W efekcie możliwe jest uzyskanie przewagi nad konkurencją oraz zwiększenie zysków.