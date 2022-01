Jaki dystrybutor wody do firmy? Najlepsze modele

Dystrybutor wody bez butli do biura

Zamiast zamawiać ogromne butelki z wodą, które po kilku dniach trafiają na wysypisko śmieci, można skorzystać z dystrybutora wody bezbutlowego.

Dystrybutor wody Plus (dostępny w ofercie dostawcy wody do biur doskonalawoda.pl) przypomina swoją budową klasyczne urządzenie z dwoma kurkami, z których wypływa woda ciepła lub zimna. Plus wykorzystuje proces odwróconej osmozy, oczyszczając wodę z wodociągu. Taka woda nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych, bakterii, wirusów, nie ma w niej także zanieczyszczeń mechanicznych, które powstają w rurach wodociągu. Zawiera jednak azot, tlen i dwutlenek węgla, czyli związki, które wpływają na jej smak. Doskonale nadaje się do picia na zimno i na gorąco.

Bezpośrednio z urządzenia można pobrać wodę gorącą do parzenia kawy czy herbaty, a w kubku nigdy nie pozostaje nieestetyczny osad. Producent tego bezbutlowego dystrybutora wody pomyślał o wygodzie osób niskich i wysokich, montując prosty system nalewania wody.

Drugim ciekawym przykładem bezbutlowego dystrybutora wody do firmy jest Neptune. Wyróżnia się przede wszystkim bardzo nowoczesnym designem, który doskonale wpisuje się w loftowe i minimalistyczne wnętrza. Nie tylko zapewnia stały dostęp do świeżej, czystej i wyjątkowo smacznej wody, która składem i smakiem przypomina wodę z górskiego źródła, ale także zachwyca kolorem i smukłym wyglądem. Każdy użytkownik urządzenia może jednym ruchem nalać do szklanki orzeźwiającą wodę zimną lub w temp. pokojowej lub wodę o temperaturze idealnej do parzenia herbaty i kawy.

Inwestując w system bezbutlowy, zaoszczędzisz — nie kupisz butelkowanej wody, którą trzeba wnieść do biura, zamontować, a następnie odebrać plastikowe opakowania.

Bezbutlowy dystrybutor wody Plus

Woda gazowana do biura

Pełna bąbelków zimna woda doskonale nadaje się do picia nie tylko w upalne dni. Można dodać ją do soków, syropów, podawać z cytryną i listkiem mięty. Jest szczególnie ceniona przez osoby, które nie przepadają za klasyczną wodą niegazowaną. Motywuje do sięgania po życiodajny napój nawet wtedy, kiedy nie odczuwamy pragnienia. A do tego dystrybutor może przypominać zwykły kran!

Zamiast montować duże urządzenie, można ukryć serce dystrybutora pod blatem kuchennym, a wodę pobierać z estetycznej, minimalistycznej wylewki. Taki jest dystrybutor wody gazowanej ProStream. Wyposażony został w wielostopniowy system filtracji, dzięki czemu korzysta z wody wodociągowej, ale skutecznie usuwa z niej zanieczyszczenia. Woda staje się krystaliczna i doskonale smakuje na zimno oraz na ciepło. Wysoka wylewka umożliwia napełnienie dzbanka i czajnika elektrycznego.

Zalety dystrybutorów do firm

Przepisy prawne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września z 1997 roku nakładają na pracodawców obowiązek dostarczenia pracownikom czystej, zdatnej do picia wody, zwłaszcza wtedy, kiedy panują wysokie temperatury albo pracownicy wykonują ciężką pracę fizyczną. Warto też pamiętać, że każda osoba dorosła powinna pić min. 1,5 litra płynów dziennie, w przeciwnym razie źle się czuje, nie może skupić się na zadaniach. Dlatego posiadanie dystrybutora do wody jest wygodnym rozwiązaniem i gwarantuje działanie zgodne z prawem. Jednocześnie pracodawcy szukają urządzeń wygodnych i oszczędnych.

Z bezbutelkowym dystrybutorem wody w biurze nie trzeba pamiętać o zakupie wody w butelkach. W ogóle nie trzeba jej kupować! Woda dostarczana jest z wodociągów, ale dokładnie oczyszczana, a jej smak jest wyborny. Czysta woda jest niezbędna do życia, dlatego pracownicy mogą w każdej chwili z niej korzystać — wypić szklankę wody zimnej, z bąbelkami lub wykorzystać ją do zaparzenia kawy i herbaty. Nowoczesne urządzenia, które ograniczają zużycie plastikowych butelek, są też ekologiczne.

Kto zapewnia dostawy wody do firm?

