Jaką telewizję wybrać do domu?

Wybór telewizji do domu nie zawsze jest prosty. W końcu nie tak łatwo wybrać pakiet, który sprosta oczekiwaniom wszystkich domowników. Co warto wziąć pod uwagę, wybierając telewizję do domu? Jakie pakiety telewizji można znaleźć w ofercie TOYA? Czy warto kupić telewizję i Internet do domu w pakiecie?