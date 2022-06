Jaką pamięć RAM wybrać do komputera?

Do czego służy pamięć RAM?

RAM, czyli z angielskiego Random-Access Memory to nic innego, jak pamięć operacyjna komputera. Za każdym razem, gdy użytkownik włącza swój sprzęt, uruchamia się w nim system operacyjny, którego główne elementy są ładowane bezpośrednio z dysku twardego do pamięci RAM. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku oprogramowań, aplikacji czy gier. Moduł RAM przede wszystkim wyróżnia się bardzo wysokim współczynnikiem odczytu danych, przez co procesor może je błyskawicznie i efektywnie przetwarzać. W tego rodzaju pamięci przechowywane są więc aktualne wyniki pracy programów, które jednak zostają automatycznie usuwane zaraz po ukończeniu konkretnej operacji. Oczywiście, im większa pamięć RAM oraz lepszej klasy, tym procesor o wiele sprawniej działa i pozwala na skuteczniejsze wykonywanie kilku akcji jednocześnie.





Jakie są rodzaje pamięci RAM?

Na rynku dostępne są rozmaite rodzaje pamięci RAM. Różnią się głównie generacją, a najnowsze z nich są zdecydowanie najbardziej wydajne i najszybsze. Koniecznie trzeba przy tym zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie typy RAM sprawdzą się na danym sprzęcie, ponieważ nie są one ze sobą kompatybilne. Do komputerów stacjonarnych przeznaczone są rodzaje z przedrostkiem DIMM. Co należy dokładnie wiedzieć o poszczególnych modułach RAM?

DDR - standard dedykowany bardzo starym komputerom, wyprodukowanym w latach 90.;

DDR2 - pamięć również przeznaczona dla starszych modeli. Cechuje się mniejszą pojemnością oraz nieco wolniejszą pracą;

DDR3 - moduł charakteryzujący się zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię i niższym napięciem. Coraz rzadziej stosowany, przeważnie do starszych jednostek PC;

DDR4 - najpopularniejsza obecnie pamięć operacyjna, która w dużym stopniu wyparła DDR3. W porównaniu do poprzednich generacji, wyróżnia się zwiększoną wydajnością i pojemnością, a także jest bardziej energooszczędna;

DDR5 - najnowsza na rynku propozycja z największą pojemnością i niezwykle wysoką przepustowością (nawet do 6400MHz). Standard kompatybilny wyłącznie z procesorami Intel Alder Lake S oraz AMD Zen 4.

Jak wybrać dobrą pamięć RAM do komputera?

Poszukując odpowiedniego standardu pamięci RAM należy najpierw dowiedzieć się, ile konkretnie jest w stanie przyjąć oraz przetworzyć posiadana przez nas płyta główna komputera. Wszystkie tego typu informacje znajdują się w instrukcji urządzenia bądź na stronie internetowej producenta. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku systemu operacyjnego. Trzeba więc sprawdzić, jakie rodzaje pamięci obsługiwane są przez dany system. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia parametrów poszczególnych standardów. Niezwykle istotna okaże się tutaj pojemność pamięci. Do codziennej pracy biurowej z pewnością wystarczą 4 GB RAM, wielbiciele wirtualnej rozrywki powinni sięgać po moduł conajmniej z 8 GB, a zaawansowanym graczom zazwyczaj potrzebna jest pamięć o wielkości 16 GB. Z kolei zawodowi graficy i twórcy animacji potrzebują często, aż 32 GB pamięci. Ważnym parametrem jest także częstotliwość taktowania. Im wyższa wartość, tym procesor szybciej działa, co jednak w praktyce odczują tylko użytkownicy zajmujący się obróbką materiałów wideo oraz aktywni gracze. Wśród parametrów technicznych standardów RAM można również odnaleźć timingi. Im niższe, tym nasz sprzęt sprawniej radzi sobie z obliczeniami. Z kolei pamięć z dodatkowym chłodzeniem okaże się przydatna PC gamingowym lub urządzeniom profesjonalnym.

Duży wybór różnych modułów pamięci RAM o rozmaitych parametrach dostępny jest w ofercie polskiego producenta GOODRAM. Firma posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w branży komputerowej, dzięki czemu stała się jednym z czołowych dostawców pamięci przenośnych w Polsce. Proponowane przez markę produkty wyróżniają się najwyższą jakością oraz znajdują szerokie zastosowanie zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i rozwiązań przemysłowych. Warto również pamiętać, że wybierając sprawdzone pamięci komputerowe, nie tylko znacząco usprawniamy działanie swojego sprzętu, ale też inwestujemy w jego dłuższą żywotność.