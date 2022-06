Jaką klawiaturę wybrać?

Klawiatura - czym w ogóle jest?

Klawiatura komputerowa to pewnego rodzaju łącznik między komputerem, a jego użytkownikiem. Bez klawiatury obsługa komputera byłaby w zasadzie niemożliwa, dlatego jej wybór jest tak istotny i wiąże się z tak wieloma wątpliwościami. Na rynku dostępne są różne rodzaje klawiatur, a każda z nich ma nieco inne cechy charakterystyczne. Klawiaturę powinniśmy dobierać zgodnie z potrzebami, a przede wszystkim, z jej głównym zastosowaniem. Podświetlane klawisze czy inne dodatkowe funkcje przydadzą się w bardziej zaawansowanych zastosowaniach, jednak nie są niezbędne do wygodnego korzystania z klawiatury.

Rodzaje klawiatur

Klawiatury dostępne są w kilku rodzajach. Najczęściej stosowane są klawiatury tradycyjne. Mają typowy układ klawiszy i prostą budowę, nie posiadają zbyt zaawansowanych funkcji dodatkowych. Sprawdzają się w codziennym zastosowaniu, a ich zaletą jest prostota i niska cena. Bardziej zaawansowana jest klawiatura multimedialna. Oprócz typowych klawiszy posiada także klawisze dodatkowe przeznaczone do różnych zastosowań związanych z obsługą multimediów. Te klawiatury są nieco droższe, ale dają o wiele więcej możliwości zastosowania. Specjalnym rodzajem klawiatur są klawiatury numeryczne. Posiadają one głównie cyfry i służą zazwyczaj celom biznesowym. Klawiatura numeryczna jest dodatkiem do klawiatury standardowej i zwykle podpinana jest poprzez kabel USB do komputera bądź laptopa. Ostatnim rodzajem klawiatur dostępnych na rynku jest klawiatura płaska. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla osób, które bardzo dużo piszą. Zwykle stosowana jest w notebookach, choć można także stosować ją do komputera PC. Dzięki niskiemu profilowi, możliwe jest bardzo sprawne pisanie bez żadnego wysiłku.

Klawiatury mechaniczne i klawiatury membranowe

Istnieją trzy technologie, które stosuje się w powszechnie dostępnych klawiaturach. Klawiatury membranowe zbudowane są z klawiszy i płaskich membran. To właśnie ta membrana po przyciśnięciu powoduje przepływ sygnału elektrycznego. Klawiatury membranowe są bardzo wygodne w użyciu, a do tego wyjątkowo ciche podczas pracy. Klawiatura mechaniczna natomiast jest zbudowana nieco inaczej. W ich przypadku każdy klawisz posiada specjalny przełącznik. Takie modele klawiatur bardzo często używane są jako klawiatury gamingowe. Klawiatury mechaniczne cechują się wysoką sprężystością. Działają dość głośno, ale zapewniają szybką reakcję.

Kompromisem pomiędzy powyższymi technologiami są klawiatury hybrydowe, łączące w sobie zarówno gumowe membrany, jak i przełącznik, co pozwala na szybką reakcję klawiszy, a jednocześnie na cichą pracę.

Najlepsza klawiatura gamingowa

Klawiatura gamingowa przyda się każdemu miłośnikowi gier komputerowych. Pozwala ona na uzyskanie dużej przewagi w rozgrywkach, a jednocześnie zapewnia najwyższą skuteczność. Klawiatury gamingowe stworzone są z bardzo trwałych i odpornych na wszelkie zniszczenia i uszkodzenia mechaniczne materiałów. Do tego posiadają zwykle oznaczenia kolorystyczne, co pozwala na wygodne korzystanie. Dodatkowe podświetlenie klawiszy sprawia, że wygodnie korzysta się z klawiatury także nocą.

Wiele osób zastanawia się, czy lepiej lepszym wyborem jest klawiatura bezprzewodowa czy może jednak lepiej będzie wybrać klawiaturę przewodową. Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, choć klawiatury bezprzewodowe są zdecydowanie wygodniejsze i mobilne. Można ich używać bez żadnych dodatkowych kabli, co jest doskonałym rozwiązaniem cechującym się wysokim poziomem wygody i komfortu zarówno w domu, w biurze, jak i w podróży.

Jaką klawiaturę wybrać i na co zwracać uwagę?

Dobra klawiatura to ergonomiczna klawiatura. Nie powinna powodować zmęczenia nawet podczas wielogodzinnego pisania, co jest ważne szczególnie podczas biurowej pracy. Na pytanie - jaka klawiatura będzie najlepsza - nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, na czym zależy nam najbardziej. Czy na cichej pracy, wysokiej sprężystości klawiszy czy może na niskim profilu? Grafikowi z pewnością przyda się klawiatura multimedialna z programowalnymi przyciskami. Programista z pewnością zadowoli się klawiaturą, która daje duży komfort pisania. Zupełnie innych parametrów wymaga się od klawiatur, które mają pracować w trudnych i wymagających warunkach, np. w miejscach, gdzie jest wysoki poziom zapylenia bądź niska temperatura. W takich miejscach najlepiej sprawdzają się klawiatury komputerowe wodoodporne. Najlepsze klawiatury gamingowe to te z podświetlanymi klawiszami i oznaczeniami kolorystycznymi, a do codziennych zastosowań doskonale sprawdzą się klawiatury z touchpadem, np. klawiatura Logitech, która nie wymaga stosowania odrębnej myszki.