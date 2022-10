Jaką kabinę prysznicową wybrać?

Kabiny prysznicowe mogą mieć zróżnicowaną konstrukcję, rozmiar, a do ich stworzenia wykorzystuje się różne materiały. Aby wybrać optymalną kabinę prysznicową, dobrze pamiętać o wszystkich tych aspektach, począwszy od rodzaju odpływu, na wysokości brodzika kończąc.

Kabina prysznicowa w małym mieszkaniu

Kiedy wahamy się między kabiną prysznicową a wanną, bardzo często czynnikiem decydującym o wyborze jest ilość dostępnego w łazience miejsca. W niedużych pomieszczeniach zdecydowanie królują znacznie bardziej kompaktowe kabiny prysznicowe przyścienne. Dla urządzenia małej łazienki istotny jest każdy szczegół, jak chociażby sposób otwierania drzwi kabiny. Jeśli na co dzień brakuje nam przestrzeni, warto zamontować kabinę prysznicową z przesuwnymi drzwiami. Plusem takiego rozwiązania będzie fakt, że otwarte drzwi nie będą nam przeszkadzać podczas wychodzenia spod prysznica. Drzwi rozsuwane mają też swoją wadę. Czasami wystarczy przypadkowe uderzenie w drzwi kabiny, żeby te wypadły z szyn lub aby doszło do pęknięcia rolki. Naprawa kabiny z drzwiami przesuwnymi bywa czasochłonna, podobnie jak szukanie dopasowanych części. Zależnie od wielkości łazienki drzwi prysznicowe mogą być również otwierane na zawiasach. To rozwiązanie zajmuje trochę więcej miejsca, niemniej łatwiej jest wyjść z takiej kabiny i szybciej wywietrzyć pomieszczenie. Dlatego jeśli tego typu rozwiązanie nie szkodzi dla układu łazienki, kabiny narożne i drzwi uchylne to najbardziej praktyczne rozwiązanie.

Jakie kabiny prysznicowe warto wybrać?

Kolejny dylemat dotyczy tego, jakiego rodzaju kabina prysznicowa zagości w naszej łazience. Tradycyjne brodziki powoli odchodzą w zapomnienie, a ich miejsce coraz częściej zajmują kabiny prysznicowe o nieco innej konstrukcji. W dużych pomieszczeniach dużym zainteresowaniem cieszą się kabiny wolnostojące. Ich wygląd może zrobić niemałe wrażenie, zwłaszcza jeśli ta wykończona jest w szkle lub posiada jakiś efektowny wzór. Kabina prysznicowa wolnostojąca może być też dobrze dopasowana do stylu wnętrza. Obecnie popularne są chociażby kabiny prysznicowe w stylu industrialnym, z dużą liczbą elementów metalowych. Tego typu nowoczesne kabiny prysznicowe rzadko wyposażone są brodziki półokrągłe. Kabina szklana montowana jest na specjalnym stelażu lub bezpośrednio na podłodze. Żeby zabrać się do montażu brodzika, nie trzeba specjalnej wiedzy, a jedynie dobrej jakości materiały jak chociażby silikon. Jednak do kabin prysznicowych typu otwartego lub podobnych, najlepiej zaangażować fachowca. Kompromisem między klasycznym brodzikiem z tworzywa sztucznego a kabiną otwartą mogą być tzw. niskie brodziki, które zapewniają swobodne korzystanie zarówno dorosłym, jak i najmłodszym domownikom. Tego typu rozwiązanie to również dobry wybór w niewielkiej łazience, ponieważ w małej łazience wymiary brodzika będą przekładać się na wizualny odbiór dostępnej przestrzeni.

Kabina prysznicowa z brodzikiem to nieskomplikowane i sprawdzone rozwiązanie, niemniej coraz więcej osób decyduje się na kabiny typu walk-in, które charakteryzują się tym, w że kształcie prostokątnym mają jeden zdecydowanie dłuższy bok, a racji otwartej konstrukcji nie ma konieczności zamykania drzwi. Kształt kabiny zapewnia dużo przestrzeni użytkownikom, jednak nie nadaje się do małych łazienek. Tego typu modele wykonane są z myślą o dużej przestrzeni i długiej kąpieli. W większych łazienkach para ma więcej przestrzeni do rozprowadzenia, a brak drzwi zapewnia z kolei dodatkową przestrzeń i świetnie sprawdza się w nowoczesnych aranżacjach. Ścianki wykonane są najczęściej ze szkła hartowanego, dzięki czemu optycznie nie pomniejszają reszty pomieszczenia, a przy tym mają ciekawy wygląd. Warto jednak zwrócić uwagę na grubość szkła, gdyż wpływa ona na bezpieczeństwo użytkowania. Bardzo dobrą jakość tego typu kabin oferują produkty dostępne w ofercie firmy Mexen. Prysznic stworzony w większości ze szła łatwiej utrzymać w czystości, a domycie powierzchni jest zdecydowanie prostsze niż w przypadku akrylowej wanny.

Jeśli jednak decydujemy się na brodzik, warto mieć na uwadze to, kto będzie z niego korzystał. Idealne rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi albo posiadaczy czworonogów to niski brodzik albo otwarta kabina, dzięki czemu każdy domownik będzie miał łatwy dostęp do prysznica. Z kolei dla seniorów ciekawym rozwiązaniem mogą być brodziki ze specjalnym miejscem do siedzenia.

Kabiny prysznicowe to nierzadko centralne miejsce w środku łazienki. Dlatego warto przemyśleć, czy interesuje nas brodzik prysznicowy, czy może bardziej przypada nam do gustu otwarta konstrukcja. Pamiętajmy też o zapewnieniu odpowiedniego odpływu, co w przypadku kabin bez brodzika wiąże się chociażby z zapewnieniem przy ścianie lekkiego spadu.

Fot. Pixabay.com

