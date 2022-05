Antena telewizji naziemnej – jaką wybrać? Jak wybrać anteny DVB-T? Anteny naziemne – jakie są rodzaje?

Dzięki telewizji naziemnej (DVB-T) każdy użytkownik może wykorzystywać nowoczesne technologie i tym samym oglądać filmy w wysokiej jakości (HD). Ponadto otrzymuje się także dostęp do tak zwanego interaktywnego programu. Jak zyskać dostęp do wspomnianych wyżej rozwiązań? Najlepszym rozwiązaniem jest kupienie anteny DVB do odbioru telewizji naziemnej. Jaka antena dvb t się sprawdzi? Lepszą opcją będzie antena pokojowa, zewnętrzna, antena kierunkowa, szerokokątna a może dookólna? Szczegóły na temat anten TV znajdziesz w niniejszym wpisie. Już teraz zapraszamy do szybkiej lektury.

Antena telewizji naziemnej – jaką wybrać?

Jaką antenę do telewizji naziemnej wybrać? Dziś aktualnie poleca się anteny DVB-T2 w przypadku, gdy telewizor nie ma wbudowanego odpowiedniego tunera. Ewentualnie wspomnianą antenę można również zastąpić anteną zewnętrzną. Dzięki tym elementom sygnał telewizyjny będzie prawidłowo odczytywany przez Twoje urządzenie, a następnie przekształcony zarówno w obraz, jak i dźwięk.

Warto wiedzieć, że od anteny oraz kabla koncentrycznego zależy nie tylko jakość, ale siła sygnału, który będzie dostarczany do telewizora. To właśnie te dwa elementy determinują całą jakość przekazu, co wpływa na ostateczne zadowolenie użytkownika.

Aktualnie na rynku można znaleźć wiele rodzajów anten – w tym także anteny FM, anteny zewnętrzne i wewnętrzne. Między sobą różnią się zakresem odbieranych pasm, wielkością, kształtem oraz materiałami, które wykorzystano do ich produkcji. Z jednej strony tak duża różnorodność anten jest zaletą, ponieważ każdy klient może dopasować optymalne rozwiązanie nie tylko do swoich potrzeb, ale i lokalizacji swojego domu czy mieszkania. Z drugiej jednak strony ogromna liczba różnego rodzaju anten niektórym zainteresowanym może sprawiać problemy z wybraniem tej właściwej. Z tego właśnie względu warto zapoznać się z charakterystyką wszystkich anten dostępnych na rynku.

Jak wybrać anteny DVB-T?

Wybór odpowiedniej anteny DVB-T zależy od kilku czynników. Ważna jest przede wszystkim odległość domu lub mieszkania od najbliższego nadajnika sygnałów DVB-T. Kolejny czynniki obejmuje topografię terenu oraz tego, jak wygląda otoczenie wokół Twojego miejsca zamieszkania. Mamy tu na myśli nie tylko naturę – czy na linii anteny z nadajnikiem znajdują się jakieś drzewa, ale także różnego rodzaju budynki. Następnie dobiera się rodzaj anteny. Ważne, aby była dopasowana do rodzaju naszej instalacji oraz warunków odbioru. Kiedy już wybierzesz i kupisz antenę, ostatnim krokiem jest jej odpowiedni montaż i oczywiście poprawne ukierunkowanie jej względem nadajnika.

Anteny naziemne – jakie są rodzaje?

Anteny do odbioru telewizji naziemnej dzieli się przede wszystkim na rozwiązania wewnętrzne i zewnętrzne. Anteny wewnętrzne – znane również jako anteny pokojowe – to doskonałe rozwiązanie dla sytuacji, gdy nadajnik znajduje się w stosunkowo małej odległości. Wpływ na jakość odbioru w takim przypadku ma rodzaj oraz grubość ścian, piętro, rozmiar okien, a nawet rodzaj szyby czy ilość oraz wielkość mebli. Okazuje się, że nawet niewielkie zmiany mogą zachwiać stabilnością pracy anteny wewnętrznej. Z tego względu poleca się kupować anteny zewnętrzne, jeśli tylko jest taka możliwość.

Wśród anten zewnętrznych wyróżnia się przede wszystkim anteny pasmowe oraz szerokopasmowe. Anteny pasmowe odbierają konkretne pasmo, natomiast szerokopasmowe mają zdolność odbierania większej ich ilości. Biorąc pod uwagę budowę anten zewnętrznych, na rynku można znaleźć modele kierunkowe, dookólne i szerokokątne. Standardowa antena kierunkowa wymaga precyzyjnego ustawienia w stronę nadajnika w przeciwieństwie do rozwiązań dookólnych i szerokokątnych.

Anteny występują także w wariancie pasywnym oraz aktywnym. Pasywne modele to nic innego jak rozwiązania pozbawione wzmacniacza. Natomiast anteny aktywne – analogicznie – ten wzmacniacz posiadają. Standardowa antena pasywna odbiera sygnał całą powierzchnią, zatem wpływ na jakość sygnału ma jej geometria oraz rozmiar. Dodatkowo anteny pasywne nie wymagają dodatkowych źródeł zasilania. Aby działały, należy podłączyć je do odbiornika lub dekodera za pomocą kabla koncentrycznego. Do zalet anten pasywnych zalicza się również relatywnie niską cenę. Jeśli masz pewność, że jakość sygnału w Twoim miejscu zamieszkania jest wysoka, gwarantujemy, że anteny pasywne spełnią Twoje oczekiwania. Tego rodzaju rozwiązania nie sprawdzą się wtedy, gdy dom lub mieszkanie jest za bardzo oddalone od nadajnika telewizyjnego. Ponadto należy pamiętać, że antenę pasywną montuje się maksymalnie wysoko ze względu na to, iż jest podatna na zakłócenia. Warunki pogodowe mogą mieć wpływ na ostateczną jakość sygnału.

Jak działa antena aktywna? Otóż sygnał, który przechwytuje, przechodzi jeszcze przez konwerter i dopiero później przekazywany jest do dekodera czy telewizora. Z reguły w antenach aktywnych montuje się specjalne wzmacniacze sygnałów oraz inne urządzenia, których celem jest tłumienie różnego rodzaju zakłóceń. Tak rozbudowana konstrukcja sprawia, że antena aktywna potrzebuje dodatkowego źródła zasilania. Do zalet tego rodzaju modeli zalicza się to, że żadne przeszkody fizyczne nie wpływają na ostateczną jakość sygnału. Wzmacniacz natomiast dba o to, aby nawet sygnał, który ma niską jakość, ostatecznie dawał świetny obraz.

Antena telewizyjna nie musi być droga. Korzystając z powyższych wskazówek będziesz mógł kupić w dobrej cenie taki model, który zapewni dostęp do kanałów, jakie oferuje naziemna telewizja cyfrowa. Jeżeli masz wątpliwości, czy potrzebna jest antena TV zewnętrzna lub czy należy dokupić wzmacniacz antenowy, możesz skontaktować się ze sprzedawcą i zapytać, co jest niezbędne, aby w konkretnym przypadku uzyskać idealny odbiór telewizji naziemnej. W większości przypadków odbiór sygnału wymaga jedynie takich elementów jak antena zewnętrzna. Stawiając ją w większej odległości pamiętaj, aby nie zapomnieć kupić kabla antenowego. W sklepie online znajdziesz różne anteny TV zewnętrzne (popularny model to kierunkowa antena) i pozostały sprzęt do odbioru telewizji cyfrowej.