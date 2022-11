Jak zwiększyć sprzedaż na Allegro?

Promowanie ofert na koncie Allegro - od czego zacząć?

Jeszcze kilka lat temu konkurowanie o uwagę klienta było na platformie Allegro dużo prostsze niż obecnie. W przypadku atrakcyjnego towaru w dobrej cenie wystarczyło wystawienie oferty, by użytkownicy portalu sami ją znaleźli i zidentyfikowali jako najkorzystniejszą. Dziś nawet super sprzedawca ma pod górkę, jeśli nie promuje oferowanego produktu poprzez system wyróżnień. Jak możesz stymulować swoją sprzedaż poprzez platformę Allegro? Sprzedawca ma do dyspozycji:

promowanie ofert na Allegro - w ramach tej usługi Allegro masz do wyboru kilka możliwości wyróżnienia swoich ogłoszeń, m.in. poprzez wyświetlenie ich przed innymi, pogrubienie lub promowanie na stronie głównej danego działu. Promując swoje oferty, wybierz kategorię produktów, która jest w stanie przynieść dla Ciebie największe zyski, ponieważ za wyróżnienie zapłacisz większą prowizję,

abonament Allegro - masz do wyboru 3 rodzaje abonamentu o różnej cenie i różnym zakresie udogodnień. Abonament oferuje szereg dodatkowych usług, statystyk i opcji personalizacji Twojego konta. Rozważ tę opcję, jeśli ta platforma stanowi Twój główny kanał sprzedaży,

Allegro Ads - rozbudowany system reklamowy stworzony na wzór Google Ads i Facebook Ads,

za jego pomocą możesz wyświetlać reklamy w różnych sekcjach strony Allegro, jak również poza nią - m.in. w wyszukiwarce Google. Allegro posiada do Twojej dyspozycji dwa modele rozliczeń w ramach systemu Ads: CPC (gdzie płacisz za kliknięcia w reklamę) i CPM (gdzie płacisz za wyświetlenia)

przesyłki Allegro Smart - w ramach Allegro Smart potencjalni klienci będą mogli uzyskać darmową dostawę, co skłoni ich do wyboru właśnie Twojej oferty

strefa okazji - jeżeli posiadasz konto firmowe na Allegro, możesz postawić na zwiększenie sprzedaży poprzez wyróżnienie swoich hitów sprzedażowych, nowości, promocji oraz rabatów ilościowych.

Promowanie produktów z Allegro poza platformą

Sprzedając na Allegro, warto korzystać też z zewnętrznej reklamy, w tym tej oferowanej przez systemy Google i Facebooka. Korzystasz już z obu tych form promocji w sprzedaży internetowej i szukasz czegoś nowego? Pomyśl o kreatywnej kampanii wideo, którą umożliwia Ci reklama na TikToku. Rozważ tę propozycję zwłaszcza wtedy, gdy Twoje produkty są kierowane do osób w przedziale wiekowym 18-34 lata, ponieważ to właśnie one stanowią główną grupę użytkowników TikToka.

Allegro Smart - czy warto oferować klientom darmową przesyłkę?

Zastanawiasz się, czy uczestnictwo w programie Allegro Smart to dobry wybór? Zdecydowanie tak, ponieważ użytkownicy Allegro przyzwyczaili się już do udogodnień oferowanych przez opcję Allegro Smart i chętniej wybierają te ogłoszenia, które pozwalają skorzystać z darmowej dostawy do paczkomatu. Oferuj swoim klientom bezpłatną wysyłkę w ramach Allegro Smart przede wszystkim wtedy, gdy kierujesz produkty do konsumentów - to właśnie ta grupa najchętniej korzysta z tej dodatkowej opcji.

Możesz oferować swoim klientom usługi Allegro Smart, niezależnie od tego, czy masz konto firmowe, czy zwykłe. Należy jednak podkreślić, że umieszczenie ikonki Allegro Smart przy Twoich ofertach wiąże się ze spełnieniem kilku wytycznych. Więcej informacji o tym, co musisz zrobić, by oferować klientom dostawę Allegro Smart, znajdziesz tutaj.

Własny sklep internetowy czy sprzedaż Allegro - co wybrać?

Choć Allegro oferuje sprzedawcom całą masę udogodnień, nie jest też pozbawione słabszych stron. Jedną z nich jest oczywiście prowizja Allegro, jaką serwis pobiera od czynności takich jak wystawienie przedmiotu i promowanie go. Jeżeli na sprzedawanym towarze masz niedużą marżę, prawdopodobnie bardziej opłacalne okaże się dla Ciebie połączenie handlu na Allegro z autorskim sklepem uniezależnionym od tej platformy. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziesz mógł wystawiać aukcje i proponować dostawę Allegro Smart jedynie dla tych kategorii Allegro, które generują dla Ciebie zadowalające zyski. W przypadku produktów o niższej marży możesz ograniczyć się do sprzedaży online w swoim sklepie.

Sprzedaż z konta Allegro ma wiele plusów

Nie da się ukryć, że sprzedaż poprzez własny sklep wiąże się nieodłącznie z utrzymaniem infrastruktury oraz promowaniem ofert w systemach Ads, zwykle również z pozycjonowaniem. Nie jest więc tak, że koszty Allegro są wysokie, a koszty sklepu - zerowe. Trzeba też mieć na uwadze, że udogodnienia, które oferuje Allegro sprzedawcom, w tym te związane ze skutecznym marketingiem oraz parasolem ochronnym wobec kupujących, który wzbudza zaufanie konsumentów, są nie do przecenienia.

Warto też zwrócić uwagę na intuicyjność samego panelu Allegro - wystawienie produktu jest dziecinnie proste, a dobrze zaprojektowany manager sprzedaży Allegro bardzo ułatwia zarządzanie ofertami, co doceni zarówno osoba stawiająca swoje pierwsze kroki w e-commerce, jak i doświadczony super sprzedawca. Allegro to zatem dobre miejsce dla sprzedawców, którzy chcą otrzymać gotową, profesjonalną infrastrukturę oraz rozbudowane możliwości promowania ofert, a w zamian są gotowi podzielić się z platformą swoim zyskiem.

Jak maksymalizować sprzedaż i zmniejszyć koszty Allegro?

Z Allegro warto skorzystać na każdym etapie prowadzenia e-handlu, tyle że z różną intensywnością, która będzie zależna chociażby od tego, jaką prowizję nakłada platforma na daną kategorię produktów. Jeżeli chcesz zminimalizować koszty Allegro, potrzebne Ci angażujące opisy produktów, a także interesuje Cię, jak skuteczniej docierać do użytkownika serwisu Allegro, nie inwestując w to gigantycznych środków, rozważ współpracę z agencją interaktywną, która zaoferuje Ci kompleksową pomoc w e-marketingu na tej platformie, jak również poza nią.

Fot. Pexels

Źródło: Publikacja partnera