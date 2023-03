Jak zrobić prawo jazdy w UK po polsku?

Prawo jazdy w UK po polsku – od czego zacząć?

Przed rozpoczęciem przygotowań warto upewnić się, iż spełniamy podstawowe kryteria dotyczące wieku i okresu, jaki przebywamy na terenie danego kraju. Minimalny próg wiekowy do rozpoczęcia nauki to 15 lat i 9 miesięcy, natomiast by przystąpić do egzaminu trzeba mieć ukończone 17 lat. W kwestii długości pobytu w Anglii, Walii, Szkocji bądź Irlandii Płn. czas ten musi wynosić przynajmniej 185 dni.

Osoby znające procedury uzyskania prawa jazdy w Polsce z pewnością zaskoczy fakt, iż w UK nie ma obowiązku zapisywania się do profesjonalnej szkoły i uczestnictwa w określonej liczbie jazd próbnych. Ty sam decydujesz czy jesteś już gotowy do przystąpienia do egzaminu teoretycznego, którego zaliczenie daje prawo do zapisania się na egzamin praktyczny.

Jak zdać prawo jazdy w UK?

Naukę przepisów ruchu drogowego, oswajanie z obsługą pojazdu i poruszaniem się po drodze możesz realizować we własnym zakresie. Zdobywając wiedzę z różnych materiałów dostępnych np. w Internecie, testując pożyczony od znajomego samochód czy nawet siadając za jego kierownicą, z pewnością znacząco ograniczysz koszty uzyskania prawa jazdy w UK. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków. Szkoląca nas osoba musi mieć ukończony 21 rok życia i posiadać prawo jazdy od przynajmniej 3 lat. Ponadto przed rozpoczęciem nauki należy wypełnić specjalny formularz (dostępny na poczcie bądź przy zakupie materiałów szkoleniowych), na podstawie którego zostanie wyrobione tymczasowe prawo jazdy, tzw. Provisional driving licence. Powyższy dokument jest niezbędny również do przystąpienia do egzaminów.

Jak zrobić prawo jazdy w UK?

Opanowałeś podstawową obsługę auta, znasz przepisy ruchu drogowego, kojarzysz trasy egzaminacyjne – czy to wystarczy, by zdać? Być może, jednak wszędzie tam, gdzie stawką są nie tylko finanse, ale bezpieczeństwo własne i innych, lepiej nie liczyć wyłącznie na łut szczęścia.

Zwłaszcza gdy mamy świadomość, iż zarówno teoretyczny, jak i praktyczny egzamin przebiega w języku angielskim. Warto wówczas zainwestować w certyfikowane materiały szkoleniowe. Cenioną przez wielu pozycją, jest, chociażby Kompleksowy kurs nauki jazdy w UK. Stworzony przez doświadczonych instruktorów podręcznik zawiera nie tylko aktualnie obowiązujące pytania egzaminacyjne (zarówno w języku angielskim, jak i polskim), ale także obszerne objaśnienia prawidłowych odpowiedzi. Dzięki precyzyjnym komentarzom łatwiej zapamiętasz poprawną odpowiedź, a także lepiej zrozumiesz sens prezentowanej sytuacji, co ma niezwykłe przełożenie na zastosowanie wyuczonej teorii w praktyce.

Kurs na prawo jazdy w UK – czy warto w niego inwestować?

Wykupienie lekcji nauki jazdy pod okiem doświadczonego, certyfikowanego instruktora, biegle władającego zarówno językiem polskim, jak i angielskim, to z pewnością dobra inwestycja. Zyskujesz nieoceniony komfort nauki w bezpiecznych i sprzyjających warunkach. Możesz też liczyć na wierną symulację prawdziwego egzaminu, gdyż wykwalifikowani instruktorzy doskonale wiedzą, czego egzaminatorzy oczekują od przyszłego kierowcy.

Foto: Pixabay, treść: materiał partnera