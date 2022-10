Kim jest operator żurawia wieżowego?

Operator żurawi wieżowych pełni istotną rolę w zróżnicowanych branżach, jednak przede wszystkim w budownictwie. Z poziomu kabiny ma za zadanie sterować żurawiem wieżowym (potocznie — dźwigiem) poprzez przenoszenie z pomocą urządzenia ładunków.

Urządzenie zalicza się do największych maszyn roboczych — najwyższy z nich ma 246 metrów wysokości, nieco więcej niż Pałac Kultury i Nauki. Praca polega na sterowaniu wysięgnikiem — w pionie i w poziomie. Zaskakujące może być to, że kontrola ruchu wysięgnika opiera się na dwóch kontrolerach i niewielkiej liczbie przycisków. Uprawnienia operatora żurawi wieżowych wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Żeby je zdobyć, trzeba ukończyć kurs operatora żurawia wieżowego, a następnie otrzymać pozytywny wynik egzaminu.

Jakie rodzaje żurawi może obsługiwać operator?

Tego typu maszyny są dość zróżnicowane. Można tu przywołać między innymi następujące rodzaje żurawi wieżowych:

stacjonarne — czyli mocowane do fundamentów,

przejezdne, a wśród nich kołowe, szynowe i gąsienicowe.

Zdobycie uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego lub Transportowy Dozór Techniczny (honorowane wzajemnie) pozwala na obsługę żurawi wieżowych oraz różnych typów urządzeń, w tym szybko montujących, czyli takich, do których montażu nie jest wymagany żuraw pomocniczy.

Jak zostać operatorem żurawia wieżowego?

Do obsługi żurawia wieżowego wymagane są odpowiednie uprawnienia. Można je zdobyć wyłącznie w ramach państwowego egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego i Transportowego Dozoru Technicznego. W celu przygotowania do egzaminu służy kurs operatora żurawi wieżowych. Aby do niego przystąpić, trzeba spełniać wymogi formalne, czyli być osobą pełnoletnią i władać językiem polskim w stopniu komunikatywnym. Obcokrajowcy mogą także przystąpić do szkolenia, jednak w trakcie egzaminu muszą korzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Po ich stronie leży zapewnienie takiej asysty.

Kurs na operatora żurawi wieżowych składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, odpowiadających analogicznym obszarom na egzaminie. Najpierw przeprowadza się serię wykładów z lektorem, który dzieli się kluczowymi zagadnieniami z zakresu działania tych maszyn. Wtedy poznaje się właściwości żurawi wieżowych, zasady bezpieczeństwa i wprowadzenie do obsługi. Następnie odbywają się zajęcia praktyczne pod okiem instruktora. Wówczas uczestnicy przekonują się, na czym polega codzienność pracy z dźwigami.

Kiedy kurs na operatora żurawi wieżowych dobiegnie końca, kursanci nie oczekują certyfikatów — nie byłyby one wystarczające do podjęcia pracy. Muszą przystąpić do egzaminu przed UDT/TDT. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku należy zaczekać na wydanie książeczki — trwa to zwykle około 2-4 tygodni. Później można podjąć pracę w zawodzie.

Ile zarabia operator żurawia wieżowego

Zarobki operatora żurawia wieżowego u połowy ankietowanych przez portal wynagrodzenia.pl wynoszą od 4060 zł brutto do 6410 zł brutto. Ze względu na charakter pracy częstym benefitem pozapłacowym jest ubezpieczenie na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Tymczasem u naszych zachodnich sąsiadów można oczekiwać stawek na poziomie 2500-3000 euro netto miesięcznie. Jest to więc opłacalna ścieżka zawodowa zwłaszcza wtedy, gdy rozważa się wyjazd za granicę. Atutem stanowiska jest wysoki popyt na operatorów żurawi wieżowych — z łatwością mogą znaleźć pracę w całym kraju.

Jeśli chcesz zdobyć uprawnienia do obsługi żurawi wieżowych, warto znaleźć centrum szkoleniowe, które profesjonalnie przygotuje Cię do egzaminu. Wskazać tu można firmę CT Szkolenia. Tworzona jest przez specjalistów z doświadczeniem pracy jako inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego — z tego powodu cały program jest dostosowany do wymogów egzaminacyjnych. Część teoretyczną można dodatkowo przeprowadzić w trybie zdalnym, co jest atutem dla kursantów spoza Gdańska. Centrum dysponuje własnymi maszynami na potrzeby części praktycznej. Jeśli chcesz dobrze poznać zadania, wyzwania i obowiązki operatora żurawi wieżowych, by zdać egzamin, musisz zaufać najlepszym nauczycielom.

Fot. materiał partnera



Źródło: Publikacja partnera