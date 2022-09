Jak zoptymalizować komunikację z klientem?

Inteligentne rozwiązania w biznesie

Dziś klient oczekuje przede wszystkim dwóch rzeczy. Po pierwsze spersonalizowanej oferty, która dokładnie odpowiada na jego potrzeby. Po drugie, sprawnej komunikacji z dostawcą, który szybko realizuje zamówienie i odpowiada na kolejne zapytania oraz rozpatruje ewentualne reklamacje. Z kolei dla przedsiębiorcy zadowolony klient to klient lojalny, który generuje kolejne zyski. Oczywiście im większe portfolio klientów, tym przychód również jest większy. Wyzwaniem jest dotarcie do jak największej liczby osób i zbudowanie bazy danych obecnych i potencjalnych kontrahentów. Nowoczesne rozwiązania dla biznesu wychodzą tym potrzebom naprzeciw.

Dotarcie do określonej grupy docelowej umożliwiają narzędzia, dzięki którym prowadzona jest masowa wysyłka SMS. Warto pamiętać, że SMS-y to już nie tylko krótkie informacje tekstowe, ale spersonalizowane komunikaty, które odpowiadają na potrzeby potencjalnych klientów. W ten sposób mamy możliwość nie tylko dotrzeć do wielu osób, ale dodatkowo poinformować je o nowej ofercie, wszelkich zmianach w asortymencie czy zachęcić do skorzystania z atrakcyjnych promocji.

SIP trunk to z kolei wirtualny kanał do realizowania połączeń internetowych, wykorzystujący protokół Session Initiation Protocol. Umożliwia wykonywanie rozmów z kontrahentami w każdym kraju, w którym obecny jest dany dostawca usługi, co znacznie powiększ zasięg firmy. Możliwość dotarcia na zagraniczny rynek jeszcze nigdy nie była tak prosta. Sparowana z systemem baza danych firmy umożliwia jednoczesne prowadzenie wielu działań marketingowych i sprzedażowych, przy zagwarantowaniu przejrzystej formy rozliczenia. To również oszczędność dla przedsiębiorcy, który nie musi podpisywać kilku umów z zagranicznymi dostawcami usług telekomunikacyjnych. Zarządzanie komunikacją w jednym panelu to skuteczna optymalizacja działań i oszczędności.

Bezpieczeństwo danych

W branżach, w których kluczowy jest kontakt telefoniczny, istotne znaczenie ma zapewnienie użytkownika, że jego dane, w tym prywatny numer telefonu, nie zostaną wykorzystane przez inne firmy. Zapewnia to maskowanie numeru telefonu. Profesjonalnie skonfigurowane oprogramowanie zabezpiecza numer klienta, kiedy ten łączy się z innymi pracownikami, których numery również znajdują się w bazie firmy. W ten sposób wymiana informacji może odbywać się bez ujawniania numerów prywatnych, ponieważ oprogramowanie każdorazowo otwiera kanał komunikacji na linii kierowca – pasażer, który jest automatycznie zamykany natychmiast po zakończeniu rozmowy. Co więcej, połączenia są nagrywane, więc każdy pracodawca może je na bieżące monitorować, działając zgodnie z RODO.





Fot. Pexels



---

Źródło: Porada partnera