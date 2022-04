Jak zarobić na sprzedaży akcji pracowniczych?

W co dzisiaj inwestują Polacy?

Ostatnie lata wyraźnie pokazały, jak różnorodne są metody pozyskiwania i zabezpieczania rezerw finansowych. Bardzo dynamicznie rozwija się rynek nieruchomości. Z wielu względów; przede wszystkim ta aktywność została wywołana poprzez odblokowanie krajowych inwestycji. Osoby interesujące się lokalnymi projektami, często z wyprzedzeniem nabywają grunty, które w przyszłości mogą zbyć z ogromnym zyskiem. W ogóle ziemia jako taka od zawsze ma duże znaczenie w budowaniu portfela inwestycyjnego.

Inwestowanie w nieruchomości, drogocenne przedmioty lub dzieła sztuki wiąże się jednak ze znacznymi kosztami, jakimi inwestor musi dysponować tu i teraz. Z kolei agresywne sposoby inwestowania mogą okazać się o tyle kuszące, co zgubne. Doskonałą alternatywą okazała się możliwość nabycia akcji pracowniczych, które mogą być solidnym zabezpieczeniem przyszłości dla siebie i bliskich.

Akcje pracownicze – co warto o nich wiedzieć?

Akcje pracownicze to dodatkowa forma gratyfikacji w danym zakładzie pracy. Najczęściej emitowane są przez duże przedsiębiorstwa prywatyzowane przez Skarb Państwa. Ich głównym celem miało być motywowanie do większego zaangażowania w wyniki osiągane przez organizację. Pozyskując akcje pracownicze, stajemy się niejako współwłaścicielami przedsiębiorstwa, w którym mamy udziały. Przysługuje nam też prawo do wypłacania corocznej dywidendy.

Inwestowanie w akcje pracownicze stało się popularną praktyką głównie ze względu na minimalny wkład i relatywnie niskie ryzyko straty. Długoletni pracownicy prywatyzowanego przedsiębiorstwa poprzez możliwość pozyskania akcji po preferencyjnych kosztach lub zupełnie bezpłatnie odbierają niejako należną premię za zaangażowanie i lojalność.

Czy akcje pracownicze to pewny zysk?

Zacznijmy od tego, że sama idea rozdysponowania pomiędzy pracowników majątku przedsiębiorstwa jest czytelną i transparentną formą zarządzania i podziału zysków. Mówimy bowiem między innymi o prywatyzowanych podmiotach państwowej gospodarki, w których, w przeciwieństwie do prywatnych spółek, nie można wskazać indywidualnego inwestora, który z racji poniesionych wcześniej kosztów, dysponowałby większym prawem do wypracowanych wspólnie profitów. Naturalnie, w generalnym rozrachunku musi pojawić się różnica wynikająca z ilości posiadanych akcji.

Inwestycja z definicji ma na celu dostarczenie korzyści w postaci pomnożenia włożonego kapitału. W przypadku akcji pracowniczych, możliwa jest sytuacja, kiedy nabędziemy udziały bez ponoszenia żadnych kosztów. Już sama dywidenda będzie przynosić akcjonariuszom pewien zysk. Najwięcej będzie można zyskać, sprzedając posiadane akcje pracownicze, kiedy spółka zdecyduje się na przeprowadzenie IPO. A jaki może być zysk? Na przykładzie grup takich jak PZU, Energa czy JSW S.A pokazują, że stopa zwrotu z takich inwestycji może wynosić nawet 400%. Wszystko zależy od tego, w którym momencie nabędziemy akcje spółki.