Jak założyć firmę w Niemczech – wszystko, o czym musisz wiedzieć

Własna firma w Niemczech – podstawowe kwestie

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej we wszystkich krajach wchodzących w skład Wspólnoty obowiązują ujednolicone przepisy w zakresie warunków założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym prawo do zarejestrowania własnej firmy (spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli niemieckiej Gewerbe) posiada w Niemczech każda osoba, będąca obywatelem państwa członkowskiego UE.

Założenie firmy na terenie Niemiec to jednak wielozadaniowy proces: od zarejestrowania działalności i założenia siedziby w Niemczech, przez bieżącą komunikację z tamtejszymi urzędami, aż do niemniej istotnych kwestii związanych z ubezpieczeniem firmy. To sprawia, że wielu przedsiębiorców z Polski słusznie decyduje się na zasięgnięcie wsparcia ze strony profesjonalnej firmy wyspecjalizowanej w tym obszarze (np. Polskie Biuro 24). Jakie warunki należy spełnić, by móc otworzyć własny biznes w Niemczech? W tym celu należy:

posiadać miejsce prowadzenia działalności – założenie własnej firmy na terenie Niemiec jest możliwe bez posiadania tam stałego meldunku, jednak uprzednio należy wykazać, że głównym miejscem świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności będą Niemcy (wystarczy zatem np. umowa najmu lokalu, w którym ma zostać zarejestrowana Gewerbe);

dokonać rejestracji firmy w niemieckim Gewerbeamt, czyli urzędzie odpowiedzialnym za wpis do ewidencji firm. Ponadto konieczne jest zgłoszenie działalności gospodarczej do niemieckiego urzędu skarbowego. W przypadku określonych usług rzemieślniczych wymagane będzie również potwierdzenie uprawnień i prawa do wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty

Rejestracja firmy w Niemczech możliwa jest po przedłożeniu do tamtejszego urzędu kompletu niezbędnych dokumentów. Wśród nich wymienia się:

kserokopię dowodu osobistego lub paszportu;

pełnomocnictwo upoważniające do założenia działalności gospodarczej.

Gewerbe można założyć w Niemczech na dwa sposoby. Przedsiębiorca może w tym celu zgłosić się osobiście do odpowiedniego urzędu lub dokonać rejestracji drogą internetową, wypełniając stosowny wniosek na oficjalnej stronie instytucji Gewerbeamt. W obu przypadkach pomocne okazać się może wsparcie specjalistów Polskie Biuro 24. Korzystając z pomocy profesjonalistów, eliminujemy bowiem ryzyko popełnienia jakichkolwiek błędów na etapie wnioskowania, dzięki czemu procedura założenia firmy w Niemczech przebiegnie szybko i bezproblemowo.

Koszty założenia firmy w Niemczech

Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej w Niemczech, należy przygotować się na konieczność poniesienia określonych kosztów. Wśród stałych opłat związanych z prowadzeniem firmy uwzględnia się m.in. składki na obligatoryjne ubezpieczenia: zdrowotne oraz pielęgnacyjne (niem. Kranken- und Pflegeversicherung). Przedsiębiorcy prowadzący działalność za zachodnią granicą mogą dodatkowo zdecydować się na ubezpieczenia dobrowolne, w tym:

ubezpieczenie chorobowe;

ubezpieczenie emerytalne;

ubezpieczenie wypadkowe;

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Czy własny biznes w Niemczech się opłaca?

Prowadzenie Gewerbe w Niemczech to przede wszystkim mniej formalności przy zakładaniu firmy, wysoka emerytura dla osób opłacających składki, a także niski próg podatkowy i wyższa kwota wolna od podatku, co przekłada się w rezultacie na lepsze zarobki. Warto więc rozważyć to rozwiązanie, korzystając z pomocy specjalistów (Polskie Biuro 24). Profesjonalne biuro zajmie się bowiem formalnościami związanymi z rejestracją firmy, księgowością, tłumaczeniami czy kwestiami dotyczącymi niemieckich ubezpieczeń i doradztwa prawnego.

