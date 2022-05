Jak zacząć działać na rynku niemieckim? Zacznijcie od bezpłatnych ogłoszeń!

Pamiętacie ogłoszenia prasowe? O pracy, usługach, ofertach? Dzisiaj ta strefa przeniosła się do sieci. I co najlepsze - możecie dodać swoje ogłoszenie samodzielnie i bezpłatnie. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to działa - czytajcie dalej.

Ogłoszenia w Niemczech - jak szukać w języku polskim?

Dla wielu osób to właśnie bariera językowa może być pierwszym, co zniechęci do wejścia na rynek w Niemczech. Zwłaszcza, jeżeli nasze usługi lub oferta ma dotyczyć migrantów lub cudzoziemców, którzy mówią na przykład po polsku lub angielsku. Internetowa gazeta informacyjna https://anzeigen.ru-geld.de/pl/ powstała z myślą o wszystkich osobach, które chcą opublikować darmowe ogłoszenie.

Co można zamieścić w serwisie? Kupno i sprzedaż towarów lub usług, ale też ogłoszenia o pracę w Europie. To miejsce skupia wiele przydatnych informacji, bo oprócz tradycyjnych ogłoszeń znajdziecie tu również dodatkowe sekcje z aktualnościami i wydarzeniami. Dzięki temu jedno miejsce pozwoli wam być na bieżąco.

Ogłoszenia Niemcy - skuteczna reklama i bezpłatne ogłoszenia

Zaletą serwisu jest to, że możecie tam zamieścić darmowe ogłoszenia dotyczące różnych kategorii. Jeżeli oferujecie swoje usługi lub chcecie coś sprzedać na rynku niemieckim, ta przestrzeń jest dedykowana dla was. Aby zamieścić bezpłatne ogłoszenie, reklamę, lub ofertę, wystarczy założyć konto. Rejestracja jest szybka, a później możecie już swobodnie zarządzać materiałami. Warto dodać, że sama praca w Niemczech oferty to kilka tysięcy ofert.

Praca w Niemczech

Zatrzymajmy się na chwilę przy tym dziale. Będzie on interesujący dla szukających pracy migrantów w Niemczech oraz tych osób, które chcą znaleźć dodatkowe zajęcie. Jeżeli myślicie o wyjeździe za granicę - znajdziecie tu komplet informacji, także w zakresie pomocy w zatrudnieniu.

Osoby szukające pracy mogą być spokojne - redakcja usuwa ogłoszenia, które wydają się podejrzane, choć oczywiście zawsze należy zachować czujność i ostrożność.

Niemiecki rynek pracy również po pandemii ma wiele do zaoferowania. Jak ustalili eksperci z państwowego Banku Rozwoju imigranci są bardzo potrzebni, a wynagrodzenia dla nich atrakcyjne.

Gazeta internetowa pozwalać zamieszczać ogłoszenia i szukać zatrudnienia w sekcjach wykwalifikowana, niewykwalifikowana praca oraz pomoc w zakresie zatrudnienia.

Coś dla osób związanych z biznesem

Sekcja biznes w Niemczech oferty dedykowana jest osobom działającym w biznesie i przedsiębiorcom. Jeżeli szukacie możliwości rozwinięcia swojej firmy w Niemczech - trafiliście pod właściwy adres. A może chcecie znaleźć partnera biznesowego, nowych klientów lub macie pomysł na ciekawy projekt? Migranci i cudzoziemcy, którzy mają w Niemczech zarejestrowaną działalność mogą zaoferować swoją ofertę realizowania usług biznesowych na terenie kraju.

Dlaczego właśnie Niemcy?

Jak podaje niemiecki instytut IAB, w 2021 roku niemal 40% miejsc dla praktykantów nie zostało obsadzonych. Brakuje zwłaszcza specjalistów, a szkolnictwo zawodowe przechodzi kryzys. Tym samym dla innych krajów, takich jak Polska, niemiecki rynek - z dobrymi płacami - staje się jeszcze bardziej atrakcyjny. Szukając pracy, pamiętajmy, by zachować szczególną ostrożność, bo oszustów nie brakuje. Opłaca się jednak szukać - na początek można znaleźć zajęcie dorywcze, a z czasem również stałą pracę.