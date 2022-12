Jak wyposażyć magazyn?

Wyposażenie magazynowe do składowania

Najbardziej rozpowszechnionymi elementami wyposażenia przestrzeni magazynowej są regały. Porządkują przestrzeń i sprawiają, że odnalezienie określonego towaru w obiekcie nie sprawia trudności. Wśród nich wyróżniamy m.in. regały paletowe, wjezdne typu drive-in, przejezdne typu drive-through, wspornikowe czy antresole. Wybór odpowiedniego rodzaju i rozmiaru zależy przede wszystkim od powierzchni magazynu, jego wysokości oraz rodzaju składowanych towarów. Uzupełnieniem regałów mogą być półki czy akcesoria w postaci pojemników do przechowywania mniejszych, niepaletyzowanych przedmiotów, do których potrzebny jest bezpośredni i szybki dostęp. Dzięki optymalnemu rozmieszczeniu wspomnianych mebli możliwe staje się efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni przy realizowaniu założonych celów logistycznych.

Urządzenia do transportu w magazynie

Do kluczowych urządzeń transportowych w magazynie należą wózki widłowe, które wspierają ludzi w pracach przenoszenia ładunków w wyznaczone miejsca. To maszyny w postaci wózków ręcznych, wózków paletowych, wózków widłowych czy bardziej zaawansowanych, przystosowanych do transportu towarów w wąskich korytarzach roboczych. Popularne widlaki znacznie wpływają na ergonomię pracy, bezpieczeństwo pracowników oraz ładunków oraz na szybkość i wydajność wykonywanych zadań. Są wykorzystywane przede wszystkim do:

- odbioru ładunków,

- rozmieszczania towarów w magazynie,

- rozkładania produktów na regałach magazynowych, również tych wysokiego składowania,

- pobierania ładunków w celu kompletacji zamówień,

- przewożenia wydawanych towarów np. do samochodów ciężarowych.

Wybór odpowiedniego narzędzia transportowego w obiekcie magazynowym powinien być poprzedzony analizą na temat tego, jakie produkty będą przewożone, na jaką odległość i na jaką wysokość składowania. Ważnym aspektem jest też szerokość korytarzy roboczych, w których pojazd będzie się poruszał oraz kwestia jego zasilania (tu do wyboru mamy wózki spalinowe, gazowe, elektryczne) w zależności od tego czy przyszłym miejscem pracy będzie zamknięta czy otwarta przestrzeń.

Wyposażenie magazynu w automatykę i roboty

Rozwiązania z zakresu automatyki i robotyki są obecne w coraz większej liczbie magazynów, coraz więcej właścicieli centrów dystrybucyjnych decyduje się na ich wdrożenie. Dlaczego? Otóż przyczyniają się do realnego przyspieszenia ruchu zapasów, znacznie zmniejszają lub eliminują ryzyko błędów, pozwalają zwiększyć gęstość składowania. Dodatkowo minimalizują koszty pracy, wpływają na poprawę bezpieczeństwa oraz zapewniają pełny monitoring zbioru danych operacyjnych.



Przykładami zastosowania automatyzacji i robotyzacji w przebiegu procesów logistycznych przebiegających w magazynie mogą być:

- transportery i przenośniki rolkowe, taśmowe i łańcuchowe,

- obrotnice i przekazania kątowe,

- windy magazynowe,

- system automatycznego załadunku i rozładunku do samochodów ciężarowych Q-Loader,

- automatyczny magazyn składowania blokowego ładunków Q-Block,

- roboty i stacje paletyzujące,

- wózki autonomiczne AGV,

- maszyny do pakowania,

- WMS: magazynowy system automatyczny.

Jak wyposażyć magazyn - podsumowanie

Magazyn działa jak złożony organizm. Składa się pracowników, którzy przy wsparciu różnych urządzeń, maszyn i narzędzi, powinni wykonywać powierzone zadania w taki sposób, by zapewnić płynny przepływ towarów i nie powodować przestojów w łańcuchu dostaw. Właściwie wybrany sprzęt uzupełnia ludzki wysiłek i podnosi wydajność obiektu magazynowego, redukuje koszty przy jednoczesnym zaoszczędzeniu czasu. W związku z tym w momencie wyposażania powinny być podjęte dobre, przemyślane decyzje, które będą procentować w przyszłości.

Większość opisywanych rozwiązań znajdziecie w ofercie WDX SA - polskiego dostawcy wyposażenia magazynowego.

