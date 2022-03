Jak wygląda marzec w ogrodzie?

Marzec cechuje się jednak zmienną pogodą, która skacze między ciepłymi dniami, a wciąż pojawiającymi się gdzieniegdzie opadami śniegu. To właśnie od tego uzależniony jest między innymi kalendarz pierwszych wiosennych działań. Jak dokładnie wygląda więc marzec w ogrodzie? Zobaczcie, co w tej kwestii radzi Poradnik Ogrodniczy.

Porządki i usuwanie okryć zimowych





Marcowe prace warto zacząć od odpowiedniego oczyszczania terenu. Dotyczy to przede wszystkim usunięcia pozostałości jesieni, czyli na przykład suchych liści czy resztek owoców, które opadły na trawniki i grządki. Jeżeli pojawiły się gołe i suche miejsca, należy tam dosiać trawę. W Poradniku Ogrodowym znaleźć można więcej informacji odnośnie regenerowania trawnika po zimie. Z roślin należy także ściągnąć zabezpieczające je zimą okrycia oraz sprawdzić, w jakim stanie są drzewa oraz krzewy. To także dobry moment na zabezpieczenie niektórych gatunków przed chorobami oraz na wykonanie cięcia drzew i krzewów owocowych. Jest to dla nich dodatkowa stymulacja do wzrostu oraz możliwość do nadania im odpowiedniego kształtu. Usuwamy też stare pąki z krzewów i drzew, a rany po cięciach zabezpieczamy odpowiednimi preparatami. Z grządek usuwamy natomiast pozostałości zeszłorocznych roślin oraz chwasty. Jeżeli gleba nie jest zamarznięta, to można rozpocząć zasilanie nawozem wieloletnich gatunków, które rosną w ogrodzie. Grządki należy także przekopać razem z torfem czy obornikiem, by podłoże było przygotowane na nowe rośliny. Spulchnianie gleby pomoże także we wzroście bylinom, które przezimowały w podłożu. Powinno się także uzupełnić braki w korze sosnowej tam, gdzie jest ona potrzebna - na przykład pod iglakami.

Niezbędne zakupy i wysiew roślin





Gdy ogród jest już uporządkowany, a gleba przygotowana na nowy sezon, można przejść do kolejnego etapu prac, a mianowicie zakupów nasion, nawozów i roślin, a potem ich wysiania i posadzenia. W trakcie kupowania nasion i sadzonek należy pamiętać o sprawdzeniu, czy to dobry moment na rozpoczęcie ich uprawy w ogrodzie. To, co wysiać do gleby można w marcu, zależy najczęściej od stanu ziemi i temperatury - gleba nie może być zamarznięta, a temperatura powinna nocą wskazywać dodatnie wartości. Wczesną wiosną, w pierwszych dniach marca wysiewać można na rozsadę między innymi kalafiory, kapusty czy sałaty. W folii tunelowej z kolei posiać można już rzodkiewki, koper, marchew czy pory. Pod koniec miesiąca wysiać do gleby można też już rośliny ozdobne. Marcowe warunki powinny wytrzymać takie gatunki jak groszek pachnący, smagliczka czy gipsówka. Inne rośliny mogą być także uprawiane w marcu, ale pod folią lub w domu. Będą to na przykład niecierpki, kocanki ogrodowe lub lewkonia. Obsadzić można już również doniczki na tarasie czy balkonie. Więcej informacji na temat gatunków, które można wysiać już w marcu, przeczytać można także w Poradniku Ogrodowym.

Marzec w ogrodzie jest więc wyjątkowo pracowity. To przede wszystkim moment starannych porządków, przygotowania gleby, cięcia krzewów i drzew owocowych oraz pierwszych wysiewów roślin, które poradzą sobie w trudnych jeszcze czasami warunkach wzrostu. Dokładne kalendarium wszystkich niezbędnych prac znaleźć można w Poradniku Ogrodniczym wraz z praktycznymi wskazówkami odnośnie pielęgnacji ogólnej ogrodu oraz poszczególnych gatunków.