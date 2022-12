Jak wybrać odpowiednią pralkę? Najważniejsze wskazówki

Co gorsza, skutki podjęcia niewłaściwej decyzji mogą być naprawdę poważne, obejmując np. nieuzasadniony, wysoki pobór prądu lub problemy z wypraniem wszystkich potrzebnych ubrań. Jeśli więc stoimy przed zadaniem kupna nowej pralki, swój wybór warto dokładnie przemyśleć, biorąc pod uwagę potrzeby domowników oraz warunki panujące w pomieszczeniu, w którym ona stanie. Jakie czynniki mają największe znaczenie? To wyjaśniamy w nowym artykule.

Pralka - jak wybrać?

Wybór odpowiedniej pralki wymaga starannego przeanalizowania jej parametrów. Te podane są np. w opisie w sklepie internetowym. Znajdziemy je również na etykiecie dołączonej przez producenta sprzętu. Najważniejsze z nich to:

pojemność pralki: najpopularniejsze warianty to 4, 5-6, 7-8 oraz 9-11 kilogramów. Duże zróżnicowanie poszczególnych modeli ułatwia znalezienie pralki idealnie dostosowanej do potrzeb danego gospodarstwa domowego;

sposób ładowania (pralka ładowana od przodu lub z góry);

wydajność suszenia/wirowania;

konstrukcja (pralki do zabudowy i modele wolnostojące)

różnorodność programów (np. pranie wstępne, dla tkanin syntetycznych, eco bubble, który oferuje pralka Samsung Eco Bubble itp.);

koszty eksploatacji w największej mierze są uzależnione od klasy energetycznej, poboru wody oraz zużycia detergentów. Więcej na ten temat piszemy w kolejnych akapitach;

poziom natężenia hałasu ważny przede wszystkim dla mieszkańców bloków oraz rodzin z małymi dziećmi;

wygodny, wyświetlacz elektroniczny ułatwiający wybór odpowiedniego programu i informujący o postępach prania;

możliwość skrócenia czasu prania;

zdalne sterowanie przy użyciu dostępnych środków komunikacji (opcjonalne, ale znaczące ułatwienie np. dla osób, które sporo czasu spędzają poza domem).

Czy jakość pralki wpływa na koszty użytkowania?

Jak już wspomnieliśmy przed chwilą, jednym z czynników decydujących o uzasadnieniu kupna konkretnego modelu są koszty eksploatacji, będące wypadkową poboru wody i prądu. Znacznie ma również wydajność środków piorących. Tańsze modele, ze względu na zastosowanie mniej zaawansowanych technologii, są droższe w eksploatacji. Ma to znaczenie nie tylko dla naszego portfela, ale też środowiska naturalnego. Jeżeli budżet nam na to pozwala, warto więc dopłacić do droższego modelu oferującego możliwość obniżenia zużycia energii i wody. Należy jednak pamiętać, że nawet najtańsze modele muszą spełniać rygorystyczne normy ustalone dla pralek na mocy unijnych przepisów.

Wymiary GxSxW. Jak dokonać pomiarów wybierając pralkę, by korzystać z niej bez problemów

Wybierając pralkę, nie sposób też pominąć kwestii jej wymiarów. Musi ona być na tyle duża, by pomieścić pranie wszystkich domowników, a jednocześnie powinna zmieścić się w przeznaczonym dla niej miejscu. Dlatego przed podjęciem decyzji o kupnie konkretnego modelu, uwagę zwróćmy na dwa parametry - wymiary (głębokość, szerokość i wysokość) oraz pojemność bębna. Ta druga podawana jest w kilogramach i pozwala nam dokładnie ocenić, jak dużo ubrań jesteśmy w stanie wyprać za jednym razem. Pamiętajmy też, że pralka musi zmieścić się w drzwiach, korytarzach i windach podczas wnoszenia.

Pralki ładowane od góry czy od przodu? Jakie znaczenie ma kierunek otwierania?

Kolejna kwestia to sposób i kierunek otwierania pralki. Pierwszy typ to pralka od góry ładowana. Sprzęty tego typu są zawsze dostępne w tych samych wymiarach, a ich konstrukcja ułatwia użytkowanie w niewielkich wnętrzach. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku pralek otwieranych do przodu, których głębokość w dużym stopniu jest uzależniona od pojemności bębna. Wybierając drugą opcję, należy koniecznie zwrócić uwagę na kierunek otwierania drzwiczek i upewnić się, że nie będą one kolidować z innymi sprzętami oraz meblami.

Pralki automatyczne a pranie ręczne

Większość nowoczesnych pralek oferuje program prania ręcznego. Czy jednak pranie tą metodą jest delikatnych ubrań bezpieczne? Zasadniczo tak, ale aby uniknąć uszkodzenia odzieży użytkownik musi zachować szczególną ostrożność. Pamiętajmy też, by program prania dostosować do wskazań producenta odzieży - znajdziemy je na metce.

Czy warto postawić na starszą technologię?

Mimo coraz większego zaawansowania pralek automatycznych, w sprzedaży nadal są pralki wirnikowe. Czy w w 2022 warto zdecydować się na jedną z nich? I tak, i nie. To zależy od tego, jak często i w jakich celach zamierzamy korzystać z urządzenia. W mało wymagających zastosowaniach (np. na działce lub w domku kempingowym) pralka wirnikowa będzie w zupełności wystarczająca, a jej mniejsze możliwości i niższy stopień wygody zrekompensuje znacznie niższa cena. Sprzęt tego typu sprawdzi się także jako zapasowy.

