Jak wybrać odpowiedni mikrofon na scenę?

Granie muzyki na żywo na scenie może być bardzo ekscytujące, ale jest również stresujące. Nic więc dziwnego, że chcemy w takiej sytuacji pracować z najlepszym możliwym sprzętem. Wybierając mikrofony na scenę powinniśmy wziąć pod uwagę nie tylko jej rodzaj czy akustykę pomieszczenia, ale także typ samych utworów, jakie planujemy wykonać. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że sprzęt audio nas nie zawiedzie i że będziemy zadowoleni zarówno z samego zakupu, jak i jego późniejszego użytkowania.

Mikrofony pojemnościowe a mikrofony dynamiczne - jaka jest różnica?

Jednym z częstszych wyborów, przed którymi stajemy wybierając mikrofon jest decyzja, jakiego rodzaju powinien on być. Mikrofon pojemnościowy świetnie sprawdzi się w warunkach izolowanych, gdzie możemy liczyć na dobrą akustykę. Najpopularniejszym miejscem, w którym znajdzie zastosowanie jest studio nagrań. Mikrofon tego typu ma szerokie pasmo przenoszenia, przez co reaguje nawet na bardzo cichy dźwięk. Z tego powodu świetnie sprawdza się on we wszystkich typach muzyki, w których subtelna zmiana melodii jest podstawą budowania nastroju.

Inną często wybieraną opcją jest mikrofon dynamiczny. Są one zdecydowanie bardziej popularne właśnie na scenie, ze względu na odporność na wilgoć i inne czynniki zewnętrzne. Samo urządzenie jest również głośniejsze i lepiej znosi wysokie ciśnienie akustyczne. Jeżeli kierujemy się w wyborze mikrofonu uniwersalnością, jest to bardzo dobra opcja do użytkowania na scenie.

O czym pamiętać wybierając mikrofon na scenę?

Wybierając mikrofon do grania na scenie powinniśmy kierować się parametrami technicznymi, ale przede wszystkim także swoją wygodą. Koniec końców to my będziemy korzystać z urządzenia i musi być ono dla nas wygodne - tak, abyśmy mogli wykonywać swoją muzykę bez żadnych przeszkód. Jeżeli zależy nam na modelu, który posłuży przez lata, warto rozważyć zakup mikrofonu ze średniej lub wyższej półki cenowej - będziemy mogli liczyć na znacznie lepszą jakość, niż w wariantach dla początkujących.

