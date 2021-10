Jak wybrać kubek reklamowy?

Czym kierować się w trakcie wyboru kubka reklamowego?

Pamiętaj o tym, że wszelkiego rodzaju gadżety promocyjne mają nie tylko przyciągać uwagę odbiorców, ale również uosabiać Twoją firmę. Dlatego wtedy, gdy zdecydujesz się na produkty słabej jakości, to wręcz nie możesz oczekiwać tego, że odbiorcy chętnie skorzystają z Twojej oferty. Dużo skuteczniejszym rozwiązaniem będą kubki reklamowe z nadrukiem od videodruk.pl. Przede wszystkim ze względu na solidne wykończenie, trwałość oraz ciekawy wygląd.

3 cechy dobrego kubka reklamowego

Interesujący nadruk

Zwróć uwagę na to, że ostateczny wygląd kubka reklamowego to jeden z najważniejszych elementów, który decyduje o tym, czy odbiorcy spodoba się to naczynie. Dlatego zadbaj o ciekawą grafikę, skutecznie przyciągającą wzrok. Poza tym pomocne okażą się nadruki – na froncie kubka koniecznie dodaj nazwę Twojej firmy razem z logo. Dzięki temu będziesz towarzyszyć odbiorcom podczas porannej kawy czy przerwy w pracy. Ciekawym rozwiązaniem są też inspirujące napisy bądź po prostu motto Twojej firmy.

Dopasowana kolorystyka

Nie tylko przemyślane nadruki są ważne w przypadku kubków reklamowych. Koniecznie zwróć też uwagę na kolorystykę takich naczyń. Najlepiej sprawdzą się barwy Twojej firmy – dzięki temu zyskasz gadżet spójny z identyfikacją wizualną. Wtedy masz jeszcze większe szanse na zaistnienie w świadomości odbiorców.

Wysokiej jakości nadruk

Pamiętaj o tym, jak ważne jest to, żeby nadruk na kubku reklamowym był naprawdę trwały. W ten sposób udowodnisz odbiorcom, że dbasz o każdy detal, a jednocześnie przykładasz dużą wagę do wysokiej jakości. Dlatego koniecznie wybieraj produkty od sprawdzonych producentów, którzy zapewniają trwały nadruk.