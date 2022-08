Jak wybrać kask na motocykl?

W jaki kask na motor się zaopatrzyć?

Osoby szukające swojego pierwszego kasku motocyklowego mają wiele opcji do wyboru. W przypadku motocyklistów bardziej doświadczonych, którzy biorą udział w wyścigach torowych, świetną opcją jest kask integralny sportowy. Ma twardą wyściółkę, do produkcji skorupy sięga się po najwyższej jakości materiały. Można liczyć także na świetną wentylację, spoilery stabilizujące, zapięcie pierścieniowe. Najważniejszą kwestią w tego typu kaskach jest bezpieczeństwo, które przedkłada się na komfort jazdy. Jeśli ktoś podróżuje przede wszystkim turystycznie, to zdecydowanie lepiej sprawdzi się kask integralny. Można go polecić motocyklistom szosowym, na co dzień. Cechuje się aerodynamicznym skorupą, wydajną wentylacją, wygodną wyściółką. Jest wyposażony także w blendę przeciwsłoneczną. Dużą zaletą będzie również lepsze wyciszenie wnętrza niż w modelach sportowych. Jeśli ktoś często wyjeżdża w teren, to warto pomyśleć nad kaskiem turystycznym enduro. Łączy w sobie cechy kasku crossowego i integralnego. Komfort zapewnia wyprofilowana wyściółka wnętrza, blenda przeciwsłoneczna chroni przed promieniowaniem. W kaskach turystycznych enduro stosuje się przede wszystkim zapięcie w postaci sprzączki, którą można regulować, co przekłada się na idealne dopasowanie akcesorium.

Jaki będzie odpowiedni kask motocyklowy?

Wiele osób chętnie sięga po kaski cross ze względu na lekką skorupę, która nie przekracza nawet kilograma. Kolejną zaletą będzie świetna wentylacja. Możliwe jest nawet wyjęcie wyściółki. Zastosowanie bocznych elementów wypinanych sprawia, że łatwiej i bezpieczniej jest ściągnąć kask w razie wypadku, aby nie doszło do uszkodzenia kręgosłupa. Jeszcze innym rozwiązaniem będzie zakup kasku otwartego, który ma prostą budowę. Nieco gorsze jest system wentylacji, w niektórych modele są nawet go pozbawione. Tego typu paski zapina się paskiem z mikroregulacją. Modele otwarte nie będą dobrym wyborem dla osób, którym przeszkadza odczuwanie przepływu powietrza. Można jednak się przed tym uchronić dzięki wybraniu kasku z blendą przeciwsłoneczną i goglami w zestawie. W przypadku akcesorium chroniącego głowę kwestią priorytetową jest zapewnienie bezpieczeństwa, bo o wypadek na motocyklu nietrudno. Dla wielu osób najlepsze są kaski Arai na motocykl. Są to produkty produkcji japońskiej. Skorupy kasku arai składają się z wielu warstw, każda powłoka jest scalana ze sobą niezwykle trwałą żywicą. Sięga się po włókna węglowe, zmiennogęstościowe wypełnienie EPS.

