Jak wybrać dostawce systemu do automatyzacji procesów w firmie?

Najlepiej poradzić się specjalisty, to znaczy firmy, która specjalizuje się w optymalizacji i automatyzacji procesów.

Czego można od takiej firmy oczekiwać? Przede wszystkim analizy problemów, jakie występują w organizacji i propozycji ich rozwiązania. Potencjalne technologie, które mogą zostać Państwu zaproponowane, będą wchodziły w jeden lub kilka zakresów: workflow, low-code, no-code, rpa, bpm, wfm.

Specjaliści posługują się wieloma nazwami, które niekoniecznie są dla nas jasne.

Dlatego przede wszystkim zalecamy mieć na uwadze kilka aspektów:

Czy dostawca usługi się rozwija? Ile lat doświadczenia ma na rynku? Czy rozpoznajemy jakieś firmy wśród jego dotychczasowych klientów? Czy proponowane rozwiązanie może się “rozwijać” w przyszłości? Czy do objętych usługą procesów można łatwo wprowadzać zmiany?

Wymienione technologie to nie mała inwestycja dla budżetu firmy, dlatego bardzo istotne jest, aby odpowiedzieć sobie na powyższe pytania. Wybierając elastyczne rozwiązanie od doświadczonego dostawcy gwarantujemy możliwość rozwoju wdrożonego systemu wraz z rozwojem firmy. Najczęściej elastyczne rozwiązania są określane jako ‘workflow’ ponieważ nie tylko automatyzują, ale i łączą ze sobą procesy odbywające się w różnych częściach organizacji. Cecha ‘open-source’ jest również bardzo istotnym atutem, ponieważ dzięki niej sami możemy wprowadzać zmiany do systemu, a zatem tworzyć nowe procesy. Low-code i no-code mogą przede wszystkim zainteresować firmy, które nie mają działu IT, który mógłby pomóc w rozwoju systemu. Większość z takich platform oferuje pewną elastyczność w tworzeniu procesów przez osoby nieposiadające umiejętności programowania.

Na szczęście prezentacje i wersje demo dostępnych na rynku systemów są w większości darmowe, dlatego zachęcamy podjęcia się próby wyszukania najlepszego dla potrzeb Twojej firmy rozwiązania.