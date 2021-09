Jak wybrać dobre ubezpieczenie samochodu?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Kierowcy, którzy decydują się na ubezpieczenie samochodu przez internet, mają do dyspozycji kilka platform. Tam mogą znaleźć polisę dla siebie, skorzystać z rankingów i kalkulatorów, a tym samym szybko zweryfikować, co się tak naprawdę opłaca. Poza tym w sieci można również zapoznać się z opiniami osób, które korzystały już z ofert poszczególnych firm. Różnego rodzaju rankingi będą więc odnosić się do zakresu ochrony, szybkości likwidacji szkody, sposobach kontaktu z towarzystwem oraz na przykład dodatków do OC takie jak na przykład ubezpieczenie szyb. Jak widać, taka wstępna selekcja oszczędza czas, ponieważ nie trzeba przeszukiwać stron poszczególnych towarzystw. Natomiast kalkulator OC szybko wyliczyć wysokość składki. Dla wielu osób cena jest najważniejszym argumentem. Poza tym oczywiście ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy dopasować do swoich potrzeb.

Zdecyduj się na ubezpieczenie samochodu online

Poszukiwanie polisy poprzez kalkulator ubezpieczeń OC konkretnego towarzystwa jest wygodne, ale daje jedynie wgląd w jego ofertę. Nie wiemy więc, czy w innym miejscu nie znajdziemy lepszej opcji. I dlatego warto korzystać z praktycznych narzędzi, które w jednym miejscu zbierają bardzo różnorodne oferty ubezpieczenia samochodu. Tym samym szybko dokonamy selekcji. To oczywiście nie zwalnia z konieczności zapoznania się z umową i ogólnymi warunkami. Praktyczne porównywarki sprawdzają się również wówczas, gdy interesuje nas ubezpieczenie firmy, polisa na życie czy też opcje turystyczne.

Warto mieć ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Z kalkulatora OC AC można korzystać w każdym momencie. Warto jednak pamiętać, że polisę należy wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed końcem jej obowiązywania, a przedtem trzeba wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w nowym towarzystwie. Można to w niektórych wariantach zrobić nawet 180 dni przed rozpoczęciem trwania ochrony ubezpieczeniowej.