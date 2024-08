Jak wirtualne sieci wspierają zrównoważony rozwój branży IT?

W miarę jak przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej zależne od technologii, zaczynają gromadzić, agregować i analizować ogromne ilości danych w swoich sieciach. Przykładowo, eksperci spodziewają się, że do 2025 r. ilość danych generowanych przez urządzenia IoT przekroczy 90 zettabajtów, co oznacza wzrost z 64 zettabajtów rocznie generowanych przez 23,8 miliarda podłączonych urządzeń2.

Odpowiedzią na dynamiczny rozwój technologii jest wirtualizacja infrastruktury sieciowej, czyli zamiana sprzętu na wirtualne aplikacje, a następnie przechowywanie ich w całości w centrum danych. Equinix już teraz dostarcza rozwiązania, za pomocą których firmy mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami, poprawiać bezpieczeństwo danych oraz przyspieszać wdrażanie usług sieciowych. Nie trzeba zatem posiadać i utrzymywać sprzętu serwerowego, aby korzystać z nowoczesnych technologii cyfrowych. Takie rozwiązanie jest tańsze z punktu widzenia klientów, a dodatkowo centra danych są w stanie bardziej efektywnie zarządzać przestrzenią, co przekłada się na ograniczenie wpływu branży IT na środowisko. W Polsce dostrzegamy ogromny potencjał w adaptacji tych rozwiązań, zwłaszcza w kontekście pojawiających się europejskich regulacji dotyczących ochrony środowiska – mówi Sylwia Pyśkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Equinix w Polsce.

Wpływ sieci na zrównoważony rozwój firm

Firmy chcąc dostosować się do nowych realiów poszukują skutecznych sposobów poprawy efektywności infrastruktury IT oraz budują relacje z dostawcami, którzy również zobowiązują się do osiągnięcia realnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. W kolejnych latach na znaczeniu zyskają dostawcy usług centrów danych oferujący rozwiązania wspierające transformację cyfrową zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przykładowo wykorzystanie infrastruktury zasilanej odnawialną energią lub takiej, z której ciepło resztkowe eksportowane jest do lokalnych społeczności, może wspierać biznes w realizowaniu długoterminowych celów klimatycznych. Wymaga to jednak inwestycji w ekologiczne rozwiązania energetyczne, a także optymalizację wykorzystania zasobów. Chcąc rozwijać zrównoważony biznes, managerowie IT powinni stale monitorować pojawiające się trendy i proaktywnie wdrażać przyjazne dla środowiska technologie.

Dostawcy usług, partnerzy biznesowi i klienci nieustannie wymieniają się dziś danymi. Do zarządzania tymi informacjami potrzeba coraz więcej energii, co skutkuje wzrostem emisyjności. Nowe dyrektywy wymagają od przedsiębiorców większej zgodności z celami ESG, niezależnie od wdrażanych technologii czy infrastruktury. Chcąc pogodzić ze sobą potrzeby różnych interesariuszy, firmy potrzebują coraz bardziej efektywnej sieci, która umożliwi nie tylko bezpieczne i wydajne przechowywanie danych, ale również będzie działać w zgodzie z najnowszymi regulacjami prawnymi. Jednym z najprostszych sposobów, aby to osiągnąć, jest wirtualizacja sieci na platformie, która umożliwia korzystanie z opcji „as a Service” dla wielu elementów sieci. Możemy doradzić korzystanie z usług dostawców centrów danych dokumentujących swoje osiągnięcia w zakresie ESG. W długim terminie pozwoli to nie tylko dopasować się biznesom do nowej rzeczywistości, ale również zwiększy ich elastyczność i umożliwi dalsze skalowanie – podkreśla Sylwia Pyśkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Equinix w Polsce.

Jakie są kluczowe korzyści z wirtualizacji sieci?

Wirtualizacja umożliwia firmom efektywne wykorzystanie kluczowych zasobów energetycznych poprzez aktywowanie usług sieciowych tylko wtedy, gdy są potrzebne. Można to porównać do włączania światła tylko, kiedy ktoś jest w pokoju.

Większa wydajność sieci zwiększa również szybkość działania aplikacji, a także umożliwia dostosowywanie ich do zmieniających się wymagań biznesowych.

Dzięki centralnemu zarządzaniu i kontroli, wirtualne sieci usprawniają zarządzanie i zwiększają wydajność operacyjną pomimo bardziej rozproszonej architektury.

Dzięki wirtualnej sieci czas wprowadzania produktów na rynek może się skrócić z kilku tygodni do kilku minut, otwierając przed firmami niespotykane dotąd możliwości biznesowe.

Wirtualną sieć można podzielić na łatwiejsze do zarządzania i kontrolowania segmenty, co może się przyczynić do większego bezpieczeństwa danych firmowych.

Nie istnieje jeszcze powszechnie akceptowana metodologia branżowa do pomiaru netto emisji dwutlenku węgla generowanego podczas działania sieci. Z tego powodu trudno jest precyzyjnie mierzyć ślad węglowy infrastruktury IT. W przyszłości zapewne pojawią się branżowe wskaźniki KPI, za pomocą których będzie można budować coraz najbardziej energooszczędne sieci. Póki co decydentom musi wystarczyć wiedza, że zwiększanie wydajności sieci może potencjalnie zmniejszyć ilość generowanego dwutlenku węgla.

