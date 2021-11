Jak tanio wysłać przesyłkę za granicę?

Paczka za granicę

Okres około bożonarodzeniowy to taki czas, kiedy firmy kurierskie mają bardzo wiele przesyłek do dostarczenia. Poza krajowymi przesyłkami dochodzą do obsłużenia również przesyłki międzynarodowe np. paczki do Austrii, a każdy wysyłający paczkę chce, aby dotarła ona szczęśliwie do odbiorcy w możliwie najkrótszym czasie. Drugim ważnym aspektem dla nadawców jest cena przesyłki zagranicznej. Na koszt wysłania paczki międzynarodowej będą miały wpływ dwa czynniki: popularność danego kierunku oraz jego odległość od Polski. Im kierunek, nazwijmy to bardziej egzotyczny, a tym bardziej położony w odległych częściach Europy, tym cena za paczkę będzie wyższa. Na szczęście dla nadawców paczek na rynku rozwinęła się bardzo szeroka oferta brokerów kurierskich, którzy oferują ceny dużo niższe od oficjalnych cen firm kurierskich. Mając taka możliwość możemy śmiało zdecydować się, czy to na okazjonalną wysyłkę międzynarodową, czy nawet na regularną wysyłkę na przykład, jeśli prowadzimy niewielki e-commerce.

Skąd różnica w cenie wysyłki między brokerem a firmą kurierską?

Dla firmy kurierskiej każdy indywidualny klient to osobny kontrahent, któremu, podejmując z nim współpracę, musi poświęcić uwagę, zorganizować serwis przed- i posprzedażowy. Z tym wiąże się konieczność posiadania biura sprzedaży, a co za tym idzie firmy kurierskie muszą ponieść koszty utrzymania takiego działu. Dlatego kalkulując cenę bezpośrednio na stronie kuriera otrzymamy wyższą cenę za paczkę. Broker kurierski taki jak BoxFox będąc pośrednikiem między firmą kurierską a ostatecznym nadawcą paczki przejmuje na siebie wyżej wymienione obowiązki, ale w zamian za to i za podjęcie długoletniej współpracy, na z góry określoną ilość przesyłek miesięcznie, otrzymuje atrakcyjną ofertę cenową, którą później w postaci dobrej ceny za przesyłkę zagraniczną może zaoferować swoim klientom. Co należy podkreślić to fakt, że decydując się na przesłanie paczki przez brokera kurierskiego, klient otrzyma taką samą usługę, ale w niższej cenie.

Wysyłka paczek za granicę, zwłaszcza w okresie bożonarodzeniowym, to często wyszukiwana usługa. Wysyłając, czy to jedną, czy nawet kilka paczek międzynarodowych, warto szukać oszczędności. Trzeba pamiętać, aby wybrać dobrą i rzetelną firmę kurierską, która zagwarantuje terminowe dostarczenie paczki. Jeśli możemy przy okazji zaoszczędzić na wysyłce z brokerem kurierskim, to jest to tylko dodatkowa zachęta do wysyłki za granicę.