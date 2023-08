Jak sprawdzić historię pojazdu tylko po numerze rejestracyjnym?

Dlaczego sprawdzenie historii pojazdu jest ważne?

Zakup samochodu wiąże się zazwyczaj z niemałymi wydatkami. Dlatego nie jest to sprawa, którą możemy potraktować lekko. Często informacje zawarte w opisie oferty sprzedaży nie są w pełni prawdziwe, a sprzedający starają się zatuszować informacje, które mogą mieć wpływ na decyzję kupującego lub cenę.

Weryfikacja historii pojazdu jest niezbędna, jeżeli chcemy uniknąć ukrytych wad, nieścisłości, a przede wszystkim – sprawdzić faktyczny status prawny pojazdu. Mając do dyspozycji kompletną historię samochodu, możemy podejmować świadome decyzje zakupowe.

Serwisów, w których można sprawdzić historię pojazdu jest kilka. W większości jednak, aby to zrobić należy znać numer rejestracyjny, VIN a czasem także datę pierwszej rejestracji pojazdu. Niedawno jeden z najstarszych polskich serwisów postanowił ułatwić to zadanie kupującym, umożliwiając sprawdzenie po samym numerze rejestracyjnym

Gdzie sprawdzić historię pojazdu po numerze rejestracyjnym?

Serwisem, który udostępnił kilka dni temu możliwość sprawdzenia historii pojazdu po numerze rejestracji, jest serwis autobaza.pl. Jest to serwis o długiej, bo aż 22-letniej tradycji, który umożliwia nam wygenerowanie kompletnego raportu o wybranym samochodzie.

Aby to zrobić, wystarczy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu. Do tej pory wymagany był numer VIN, co znacznie komplikowało proces, ale teraz wszystko jest znacznie prostsze i szybsze.

Informacje, które uzyskamy dzięki takiemu raportowi, pochodzą z rzetelnych i sprawdzonych źródeł, takich jak agencje rządowe, organizacje non-profit, a także serwisy samochodowe większości marek.

Co zawiera raport o historii pojazdu?

Raporty o pojazdach są dosyć szczegółowe. Znajdziemy tam między innymi:

1. Historię zdarzeń drogowych pojazdu.

2. Informacje o poszukiwaniach pojazdu.

3. Pełną historię pojazdu od daty produkcji do momentu wygenerowania raportu.

4. Dane na temat przebiegu pojazdu w różnych okresach.

5. Wyposażenie pojazdu.

6. Oceny bezpieczeństwa na podstawie 5-gwiazdkowej skali.

Ponadto, raporty mogą zawierać odpłatne rozszerzenia, takie jak aktualna wycena wartości pojazdu, czy prognoza przyszłych wydatków związanych z koniecznością przeprowadzenia serwisu.

Pamiętajmy zatem, że sprawdzanie historii pojazdu to jedna z najważniejszych czynności, które powinniśmy wykonać przed zakupem. Dzięki temu unikniemy wielu nieprzyjemności, a także zyskamy pełne informacje o stanie technicznym samochodu, który zamierzamy kupić.

Foto: Freepik. Treść w oparciu o materiał prasowy